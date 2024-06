Pronostic Pologne Autriche - Euro 2024 21/06/2024 : Nul à la mi-temps et Autriche gagne à la fin du match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pologne Autriche, deuxième journée du groupe D de l'Euro 2024, ce vendredi à 18h.

Pronostic Pologne Autriche : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pologne Autriche : probabilités et cotes

Victoire de l'Autriche ⭐ @1,92 sur Parions Sport, représentant une probabilité de 52% pour les Autrichiens de gagner.

pour les Autrichiens de gagner. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @1,82 sur Winamax, représentant une probabilité de 55% pour que le match se termine avec deux buts ou moins.

pour que le match se termine avec deux buts ou moins. Match nul à la mi-temps et victoire de l'Autriche à la fin du match ⭐ @5,20 sur Betclic, représentant, selon notre algorithme, une probabilité de 19% pour que le match soit à égalité à la mi-temps et que l'Autriche gagne à la fin du match.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Pologne a subi une défaite étroite de 2-1 lors de son premier match du Groupe D contre les Pays-Bas. Pendant ce temps, l'Autriche a perdu 1-0 contre les favoris du tournoi, la France, donc les deux nations ont besoin d'un résultat positif pour leur deuxième match de groupe.

Les Polonais sont entrés dans le match contre les Néerlandais sans leur attaquant vedette, Robert Lewandowski, qui soignait un problème à la cuisse. L'attaquant vétéran devrait revenir dans la composition contre les Autrichiens, offrant un grand coup de pouce à la Pologne.

Malgré avoir concédé la majorité de la possession aux Pays-Bas, la Pologne a réussi sept tentatives cadrées. Ils espèrent que la présence de Lewandowski améliorera leur taux de conversion.

L'Autriche tirera beaucoup de réconfort d'avoir fait travailler très dur la France pour sa victoire 1-0 lundi soir. Ils ont limité les Français à seulement trois tentatives cadrées et ont même eu plus de possession que les Bleus.

Les Autrichiens ont joué avec une grande intensité tout au long du match, leur pressing s'avérant très efficace pour harceler la défense française. Ils pourraient avoir plus de succès en harcelant les trois défenseurs polonais.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Pologne Autriche

La composition probable de la Pologne en 3-5-2 :

Szczęsny ; Kiwior, Salamon, Bednarek ; Zalewski, Zielinski, Romanczuk, Szymanski, Frankowski ; Buksa, Lewandowski.

La composition probable de l'Autriche en 4-2-3-1 :

Pentz ; Mwene, Wober, Danso, Posch ; Grillitsch, Seiwald ; Baumgartner, Sabitzer, Laimer ; Gregoritsch.

Les meilleurs paris à prendre pour Pologne Autriche

Pologne vs Autriche Pronostic 1 : Victoire de l'Autriche @1,92 avec Parions Sport

Les applaudissements enthousiastes des fans à la fin du match témoignaient de la qualité de la prestation de l'Autriche contre la France. Si Christoph Baumgartner avait montré plus de sang-froid devant le but, le match aurait pu être très différent.

Néanmoins, l'entraîneur-chef de l'Autriche, Ralf Rangnick, est convaincu que leur approche portera plus de fruits contre une Pologne indifférente.

Les Polonais restent fortement dépendants de leur attaquant vétéran, Robert Lewandowski. Bien qu'il soit susceptible de revenir, il pourrait ne pas être à 100% de sa forme et l'Autriche semble simplement être en meilleure position pour avancer depuis le Groupe D que la Pologne.

⭐ Gagnez 192€ en pariant sur un match nul avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pologne vs Autriche Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts @1,82 avec Winamax

La Pologne et l'Autriche se sont affrontées dans 11 matchs compétitifs, remontant jusqu'en 1930. Bien que la Pologne ait l'avantage, ayant gagné six et n'ayant perdu que trois, leurs récentes confrontations ont été très prudentes.

Seulement trois buts ont été marqués lors de leurs trois dernières rencontres. Leur dernière rencontre était un match nul et vierge lors d'un match de qualification pour l'Euro 2020, tandis qu'ils se sont affrontés lors des phases de groupes de l'Euro 2008, faisant match nul 1-1.

Aucune des deux équipes ne pouvant se permettre une deuxième défaite, le match sera sûrement prudent, les deux équipes adoptant une attitude de sécurité avant tout.

⭐ Gagnez 182€ en pariant sur un match avec deux buts maximum avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pologne vs Autriche Pronostic 3 : Match nul à la mi-temps et Autriche gagne à la fin du match @5,20 avec Betclic

Bien que nous anticipions que les 45 premières minutes soient tendues et pleines d'énergie nerveuse, la seconde mi-temps devrait s'ouvrir, car un point ne sera vraiment utile pour aucune des deux nations.

À cet égard, il semble que le pari de Match nul-Autriche dans le marché Mi-temps/Temps plein offre beaucoup de valeur. Nous croyons qu'il y a plus de 20% de chance pour que le match soit à égalité à la mi-temps, avec l'Autriche finalement arrachant les trois points après la pause.

⭐ Gagnez 520€ en pariant que les deux sélections se neutralisent à la mi-temps avant que les Autrichiens ne l'emportent à la fin du match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !