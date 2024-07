Pronostic Nouvelle-Zélande France - Tournoi Football Masculin 30/07/2024 : La France gagne avec un handicap de -2

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Nouvelle-Zélande France, 3e match de poule du tournoi olympique pour les Bleus.

Pronostic Nouvelle-Zélande France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Nouvelle-Zélande France : probabilités et cotes

Moins de 0,5 but pour la Nouvelle-Zélande ⭐ avec des cotes de @1.92 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 54% que la Nouvelle-Zélande ne marque pas.

que la Nouvelle-Zélande ne marque pas. Michael Olise buteur ⭐ avec des cotes de @2.50 sur Vbet, indiquant une probabilité de 43% que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. France gagne avec un handicap -2 ⭐ avec des cotes de @2.48 sur Vbet, représentant une probabilité de 38% que l'équipe de Thierry Henry gagne par au moins trois buts d'écart.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La France et la Nouvelle-Zélande s'affrontent dans leur dernier match de groupe et les outsiders ont probablement besoin d'un résultat pour gagner leur place en phase éliminatoire.

La pression était sur les Français avant leurs matchs à domicile. Malgré leur statut de poids lourds du football mondial, les Bleus ont été décevants lors de leur dernière participation à ce tournoi. Bien qu'ils n'aient pas réussi à se qualifier pour les phases éliminatoires à Tokyo, les choses semblent beaucoup plus prometteuses cette fois-ci.

Thierry Henry a assemblé une équipe talentueuse. Leur différence de buts supérieure signifie qu'ils ont presque assuré la 1ère place du Groupe A. Cependant, l'ancien attaquant d'Arsenal nommera probablement encore une équipe solide, avec ses joueurs ayant peu d'opportunités de jouer ensemble.

La Nouvelle-Zélande est classée 94e au monde par la FIFA. Ils sont des outsiders qui ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde depuis 2010. L'équipe était la seule invaincue de ce tournoi car elle a fait match nul pour ses trois matchs de groupe avant d'être éliminée. Les All Whites ont battu de justesse la Guinée lors de leur premier match. Le but de Ben Waine à la 76e minute leur donne de l'espoir pour atteindre les quarts de finale, mais ils affrontent ici les favoris du tournoi.

Les effectifs probables pour Nouvelle-Zélande France

La composition probable de la Nouvelle-Zélande :

Paulsen ; Bindon, Surman, Boxall, Sutton ; Bell, Garbett, Singh ; Randall, Bayliss, Waine.

La composition probable de la France :

Restes ; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert ; Millot, Koné, Chotard ; Olise, Mateta, Lacazette.

Les meilleurs paris à prendre pour Nouvelle-Zélande France

Nouvelle-Zélande vs France Pari 1 : Moins de 0,5 but pour la Nouvelle-Zélande @1.92 sur Vbet

Le premier de nos pronostics pour Nouvelle-Zélande vs France est pour les Bleus de garder une cage inviolée dans le match.

Thierry Henry dispose d'une ligne défensive jeune et physiquement imposante sur laquelle il peut compter, et elle s'est avérée difficile à battre jusqu'à présent. La France a remporté son match d'ouverture contre les USA 3-0 avant de battre la Guinée 1-0 lors de leur dernier match. Guillaume Restes n'a fait que cinq arrêts dans le but français au cours de cette période et sera désireux de garder une autre cage inviolée ici.

La Nouvelle-Zélande a succombé à une défaite 4-1 contre les USA lors de son deuxième match de groupe. Jesse Randall a pu marquer un but de consolation depuis le banc à la 78e minute, mais les Français semblent beaucoup plus solides en défense.

Nouvelle-Zélande vs France Pari 2 : Michael Olise Buteur @2.50 sur Vbet

Michael Olise a joué en tant que numéro 10 derrière un duo d'attaquants pour l'équipe olympique française. L'attaquant du Bayern Munich a profité de la liberté de ce rôle, ce qui lui a donné l'opportunité d'apparaître sur les flancs et d'arriver tard dans la surface. En conséquence, nous parions qu'il marquera ici.

L'ancien joueur de Crystal Palace a marqué un magnifique but de l'extérieur de la surface lors du premier match de groupe de la France. Bien qu'il n'ait pas trouvé le filet contre la Guinée, il a été une menace constante. Olise a eu 47 touches et deux tirs lors de ce match.

Depuis que Thierry Henry a assemblé cette équipe, Olise a marqué quatre buts en cinq matchs. L'attaquant a eu la malchance de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2024 malgré ses 10 buts en 19 matchs en Premier League la saison dernière. Michael est plus que capable de continuer sur sa lancée ici.

La pression est levée pour la France ici, mais elle voudra toujours faire le spectacle pour le public à domicile. C'est l'occasion parfaite pour leur jeune équipe talentueuse de surclasser leurs adversaires moins favoris et nous comptons sur eux pour le faire.

Cette équipe française a disputé trois matchs amicaux et deux matchs compétitifs. Ils ont marqué 16 buts au cours de cette période et ont remporté trois de ces matchs avec une marge de trois buts ou plus.

La Nouvelle-Zélande a accordé de nombreuses opportunités aux États-Unis lors de leur dernier match. L'équipe de Marko Mitrovic a totalisé 22 tirs et a été créditée de la création de quatre grandes occasions par Opta. Le match contre la France semble être une longue épreuve pour l'équipe néo-zélandaise.

