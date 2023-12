Pronostic Nottingham Forest Manchester United 30/12/2023 : Plus de 2,5 buts et Hojlund buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nottingham Forest Man United, comptant pour la 19e journée de Premier League

Les meilleurs paris pour Nottingham Forest - Manchester United

Nottingham Forest marque le premier but à 1,90 sur PMU Sport, soit 52% de chances que Nottingham ouvre le score.

que Nottingham ouvre le score. Plus de 2,5 buts à 1,56 sur PMU Sport, soit 64% de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Rasmus Højlund buteur à 2,9 sur PMU Sport, soit 34% de chances que le jeune attaquant marque.

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United a bien du mal à enchaîner les bons résultats. Après avoir battu Aston Villa, troisième au classement, les hommes d’Erik ten Hag chercheront à s’imposer face à une équipe de Nottingham Forest en difficulté en championnat. Les Mancuniens ont vécu un Boxing Day très agité : menés 2-0 à la pause par une équipe d’Aston Villa en feu, ils sont parvenus à renverser la situation pour finir par s’imposer 3-2 dans les dernières minutes grâce à un but de Højlund. En dehors du terrain, le rachat de 25 % du club par Jim Ratcliffe a également beaucoup fait parler, et la promesse d’investissements à la hauteur des ambitions des Red Devils pourrait donner du baume au cœur aux supporters. Il ne faut toutefois pas oublier que suite à leur bon résultat face au Liverpool FC, les Mancuniens avaient été battus sèchement par West Ham.

Du côté de Nottingham Forest, la saison est difficile et le maintien est loin d’être assuré à ce stade de la saison. Nuno Espírito Santo a pris la relève de Steve Cooper, et l’équipe vient de se donner un petit bol d’air en battant Newcastle 3-1, trois jours après sa défaite frustrante face à Bornemouth à la 94e minute.

Pari 1. Nottingham Forest marque le premier but à 1,90 sur PMU Sport

Même s’ils ont battu Aston Villa devant leur public, les Mancuniens restent fébriles en défense et ils se sont retrouvés menés 2-0 après moins d’une demi-heure de jeu. La première mi-temps des joueurs d’Erik ten Hag sera scrutée par tous les observateurs et il ne serait pas surprenant de voir Forest prendre les devants en début de match.

Pari 2. Plus de 2,5 buts à 1,56 sur PMU Sport

L'attaque de Manchester United n’est pas devenue formidable, mais certains joueurs commencent à gagner en confiance. Forest a également trouvé la mire 5 fois en deux matchs autour de Noël, et ses attaquants auront à cœur de continuer sur leur lancée. On peut donc s’attendre à des buts et du spectacle entre Nottingham Forest et Manchester United.

Pari 3. Rasmus Højlund buteur à 2,9 sur PMU Sport

Et si Rasmus Højlund avait lancé sa saison en inscrivant son premier but face à Aston Villa ? Au sein d’une attaque des Red Devils qui cherche encore la bonne formule, le jeune attaquant vient en tout cas de marquer des points en offrant la victoire à son équipe. Avec l’appui de son jeune coéquipier Alejandro Garnacho qui vient de réaliser un doublé face à Villa, Rasmus voudra marquer les esprits et mettre son début de saison raté derrière lui pour le bonheur des supporters.

