Pronostic Nigeria Angola 02/02/2024 : Match nul et peu de buts dans la rencontre

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nigeria Angola, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2024, ce vendredi

Pronostic Nigeria Angola : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Nigeria Angola

Match nul au terme des 90 minutes – à 3,30 en pariant sur Betclic, soit 30 % de chances de voir les deux équipes se neutraliser.

de voir les deux équipes se neutraliser. Moins de 2,5 buts – à 1,40 en pariant sur Betclic, soit 71 % de chances de voir peu de buts vendredi soir.

de voir peu de buts vendredi soir. Nigeria qualifié pour les demi-finales - à 1,24 en pariant sur Betclic, soit 81 % de chances de voir les Super Eagles continuer la compétition.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Pariez sur Betclic pour avoir les meilleures cotes en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo BCGOAL :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Coup d’envoi des quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations pleine de surprises, où aucune des équipes présentes à ce stade de la compétition lors de la dernière édition n’a réussi à l’atteindre cette année. Le Nigeria, un des derniers favoris encore en lice, affronte l’Angola, équipe surprise et particulièrement plaisante à voir jouer.

Après une phase de groupes conclue à la deuxième place à égalité de points avec la Guinée Équatoriale grâce à un match nul contre ces derniers et deux victoires contre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau, les Super Eagles sont allés chercher leur qualification face au Cameroun grâce à un doublé d’Ademola Lookman. Vainqueurs en 2013, les hommes de José Peseiro sont maintenant les principaux favoris de ce tournoi, une pression qui pourrait leur jouer des tours dans une CAN riche en rebondissements.

Avec une première place obtenue tout en maîtrise grâce à deux victoires contre la Mauritanie et le Burkina Faso, puis un match nul contre l’Algérie, les Palancas Negras se sont défaits de la Namibie en s’imposant 3 buts à 0 malgré une infériorité numérique pendant près d’une mi-temps. Les coéquipiers de Gelson Dala, auteur d’un doublé samedi dernier et déjà auteur de 4 buts dans la compétition, ont montré qu’ils étaient sûrs de leur force et peuvent espérer créer la surprise vendredi.

Les compos probables pour Nigeria Angola

La composition probable du Nigeria en 3-4-3 :

Nwabali - Ajayi, Troost-Ekong, Bassey - Aina, Iwobi, Onyeka, Sanusi - Lookman, Simon, Osimhen

La composition probable de l’Angola en 4-3-3 :

Signori - Afonso, Gaspar, Buatu-Mananga, Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Dala

Nigeria vs Angola Pari 1 : Match nul @ 3,30 avec Betclic

La CAN a fait du bien au Nigeria : avant le début de la compétition, les Super Eagles avaient effectué 3 matches nuls en 5 rencontres, pour une victoire et une défaite. Même constat pour l’Angola, qui n’a pas encore affronté de véritables cadors dans le tournoi, à l’exception d’une Algérie moribonde, et qui restait sur une série de 5 matches nuls en 5 rencontres avant de se rendre en Côte d’Ivoire. Lors de leurs 3 dernières confrontations, les deux équipes ont fait match nul au terme des 90 minutes, et l’incertitude de cette CAN nous fait pencher pour un scénario identique vendredi.

Nigeria vs Angola Pari 2 : Moins de 2,5 buts @ 1,40 avec Betclic

Il y a eu moins de 2,5 buts inscrits par les deux équipes lors des 7 rencontres toutes compétitions confondues du Nigeria. Les Super Eagles savent conserver leur cage inviolée, avec 3 clean sheets en 4 rencontres dans cette CAN, pour un seul but encaissé. Et bien que l’Angola ait montré son efficacité offensive avec 9 buts en 4 rencontres, deux de celles-ci se sont terminées avec moins de 2,5 buts inscrits, et les joueurs de Pedro Gonçalves pourraient se casser les dents sur la ligne défensive du Nigeria. Enfin, moins de 2,5 buts ont été inscrits lors des 4 dernières confrontations entre les deux équipes. Alors, prend les mêmes et on recommence ?

Nigeria vs Angola Pari 3 : Nigeria qualifié @ 1,24 avec Betclic

Bien que cette Coupe d’Afrique réserve son lot de surprises, avec l’élimination de la plupart des favoris au stade des huitièmes de finale, les coéquipiers de Victor Osimhen ont montré qu’ils avaient l’expérience pour se hisser au stade des demi-finales. En 2018, face à leurs adversaires du jour, ils s’étaient imposés au terme des 120 minutes. À l’inverse, les Palancas Negras n’ont jamais dépassé le stade des quarts de finale, et l’absence de leur gardien titulaire Neblú, suspendu, pourrait leur porter préjudice en cas de séance de tirs au but.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide complet !