Pronostic Nice Nantes 31/03/2024 : Match nul et Gaëtan Laborde buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nice Nantes, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche à 15h.

Pronostic Nice - Nantes : paris, contexte et compos

Nice, 5e de Ligue 1, reçoit Nantes, 16e dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Nice - Nantes.

Les meilleur paris pour Nice - Nantes

Match nul ⭐ à 3,45 sur Betsson soit 29 % de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Gaëtan Laborde buteur ⭐ à 2,99 sur Betsson soit 33 % de chances que l'attaquant marque.

que l'attaquant marque. Moins de 1,5 but ⭐ à 1,77 sur Betsson, soit 56 % de chances que le match soit peu prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Longtemps deuxième de Ligue 1 cette saison, l’OGC Nice a fini par complètement s’écrouler et n’a enregistré que deux victoires en 2024. Désormais 5e, les Niçois peuvent toujours espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, n’ayant que trois points de retard sur Monaco, 3e de Ligue 1. Leur victoire à Lens lors de la 26e journée leur a ainsi permis de rester dans la course, alors qu’aucune des équipes occupant les 5 premières places ne parvient à aligner les bons résultats, le leader parisien ayant par exemple concédé trois matchs nuls lors des cinq derniers matchs. S’ils parvenaient à battre des Nantais au plus mal au classement, les hommes de Francesco Farioli pourraient faire un grand pas vers une qualification européenne et pourquoi pas s’inviter sur le podium de Ligue 1.

Côté Nantais, c’est la fin de saison de tous les dangers. Les Canaris sont pour l'instant 16e et potentiellement barragistes, et ils n’ont que deux points d’avance sur une 17e place occupée par le FC Metz et qui serait synonyme de relégation directe. Le FC Nantes s’était imposé à Lorient le 24 février et pouvait alors espérer se mettre rapidement à l’abri de la relégation, mais trois défaites face à Metz, Marseille et Strasbourg l’ont plongé dans la zone rouge. Le seul objectif des Nantais est à ce jour le maintien, et une victoire face à Nice pourrait les propulser directement à la 13e place en cas de résultats avantageux de leurs adversaires.

Pari 1. Match nul à 3,45 avec Betsson

Dans cette rencontre, un match nul ne ferait les affaires d’aucune des deux équipes, mais dans un contexte difficile, les deux formations pourraient avoir du mal à se libérer et dans cette optique, la cote du match nul nous semble intéressante.

Pari 2. Gaëtan Laborde buteur à 2,99 avec Betsson

L’expérimenté attaquant niçois avait commencé la saison en marquant dès la première journée et a depuis eu du mal à trouver régulièrement le chemin des filets. Capable d’occuper tous les postes de l'attaque, Gaëtan Laborde pourrait toutefois se montrer dangereux dans ce match crucial pour son équipe.

Pari 3. Moins de 1,5 but à 1,77 avec Betsson

Dans cette rencontre entre deux équipes qui ont du mal à marquer et qui évolueront toutes deux avec la peur au ventre tant leurs résultats actuels sont irréguliers, les défenses risquent bien de prendre le dessus et on peut s’attendre à un match avec peu de buts.

