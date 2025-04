Pronostic Nice Nantes - Ligue 1 04/04/2025 : Nice de retour sur le podium !

Nice vs Nantes

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Nice Nantes, en match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1, ce vendredi à 20h45.

Pronostic Nice Nantes : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nice Nantes

Victoire de Nice et +2,5 buts dans le match, ⭐à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 49% de voir les Aiglons l’emporter dans un match avec des buts.

de voir les Aiglons l’emporter dans un match avec des buts. Evann Guessand buteur ⭐ à la cote de 2,68 sur Unibet, soit une probabilité de 37% de voir l’international Ivoirien marquer.

de voir l’international Ivoirien marquer. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,73 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que les filets tremblent des deux côtés ce vendredi soir.

🔮 Nous prédisons la victoire de Nice 2-1 contre Nantes.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Équipe en forme du début d’année 2025, les hommes de Franck Haise traversent en ce moment une période plus délicate. Avec seulement un point empoché lors des trois derniers matchs, les Niçois doivent l’emporter s’ils veulent retrouver leur place sur le podium, significative de qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Face à eux, les Nantais, 13ème du championnat, oscillent entre belles surprises et défaites frustrantes depuis deux mois. La faute sûrement à une défense fébrile qui a encaissé 25 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l’année 2025. Avec un mauvais résultat de plus sur la pelouse du Havre le week-end dernier, les hommes d’Antoine Kombouaré sont dans la dernière ligne droite à la course au maintien qui n’est toujours pas assurée.

👥 Les effectifs probables pour Nice Nantes

Composition attendue de Nice :

Bulka, Bombito, Ndayishimiye, Abdelmonem, Clauss, Rosario, Santamaria, Abdi, Guessand, Boga, Cho.

Composition attendue de Nantes :

Lopes, Amian, Sow, Pallois, Cozza, Lepenant, Chirivella, Douglas Augusto, Abline, Mostafa Mohamed, Simon.

Les meilleurs paris à prendre pour OGC Nice Nantes

⭐ Nice l’emporte à domicile dans un match ouvert

Cette rencontre du vendredi 4 avril oppose la 5ème meilleure attaque du championnat à la 4ème pire défense de Ligue 1. Un match qui s’annonce donc plutôt ouvert et qui nous promet des buts et du spectacle.

Avec une moyenne de 1,91 buts marqués par match depuis le mois de janvier, l’attaque niçoise fait mal aux défenses de Ligue 1 et pourrait bien continuer de faire trembler les filets d’Anthony Lopes ce vendredi soir.

4ème meilleure équipe à domicile, Nice pourra profiter de cet avantage d'être devant leurs supporters pour empocher trois points dont ils auront précieusement besoin dans la course à l’Europe qui s’annonce acharnée. A noter l’absence du défenseur central et capitaine Dante suspendu suite à son carton rouge le week-end dernier à Monaco.

Bien que l’équipe d’Antoine Kombouaré soit également dans une situation délicate avec la course au maintien, la marche semble trop haute pour eux. Après leur défaite le week-end dernier face au Havre, 16ème du championnat, nous avons du mal à imaginer Nantes réussir à empocher des points à l’Allianz Riviera, bien qu’un but inscrit par les nantais ne serait pas étonnant.

Pronostic 1 Nice vs Nantes : Victoire de Nice et +2,5 buts dans le match - cote de 2,05 sur Unibet

⭐ Evann Guessand retrouve le chemin des filets

Le jeune joueur Ivoirien, Evann Guessand pourrait bien retrouver le chemin des filets ce vendredi soir devant son public. Auteur de 11 buts en 27 matchs cette saison, il est aujourd’hui 8ème meilleur buteur de Ligue 1.

Décisif avec sa sélection lors de la trêve internationale avec un but face au Burundi, l’attaquant de 23 ans a plusieurs fois buté sur Philipp Kohn le week-end dernier face à Monaco. Il compte bien inscrire son nom sur la feuille de match ce vendredi soir face à l’une des plus mauvaises défenses du championnat français.

Il s’était déjà illustré face à cette même équipe le 20 octobre dernier avec un but permettant à son équipe d’égaliser à Nantes lors de la 8ème journée de Ligue 1.

Pronostic 2 Nice vs Nantes : Guessand buteur - cote de 2,68 sur Unibet

⭐ Les deux équipes marquent dans un match à rebondissements

Malgré le classement de Ligue 1 qui parle pour lui même, l’état de forme des deux équipes sur les 5 derniers matchs est assez similaire (10ème et 12ème). Cela pourrait nous offrir un match plus serré que ce qu’il peut laisser croire, avec des buts et des rebondissements.

En effet, lors des 5 dernières confrontations entre l’OGC Nice et le FC Nantes, les deux équipes ont marqué lors de 4 matchs sur 5. Avec une probabilité de 58% de voir les filets tremblés des chaque côté vendredi soir, cette cote est intéressante à prendre pour les parieurs.

La précieuse absence en défense de Dante pourrait bien offrir des chances de marquer aux Nantais et notamment à leur attaquant Moses Simon, déjà auteur de 7 buts cette saison.

Côté Niçois, le trio d’attaque Boga, Guessand, Cho, ainsi que les potentiels remplaçants Laborde et Diop auront sûrement beaucoup d’occasions de s’illustrer dans la surface adverse.

Pronostic 3 Nice vs Nantes : les deux équipes marquent, cote de 1,73 sur Unibet

