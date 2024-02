Pronostic Nice Monaco 11/02/2024 : Match nul et Wissam Ben Yedder buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nice Monaco, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, ce dimanche.

Pronostics Nice - Monaco : paris et formes des équipes

Nice, 2e de Ligue 1, affronte Monaco, 5e dans ce duel entre prétendants aux places européennes. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Nice - Monaco.

Les meilleur paris pour Nice - Monaco

Match nul à 3,25 soit 30,76 % de chances que Nice et Monaco fassent égalité.

que Nice et Monaco fassent égalité. Nice devant à la mi-temps à 2,84 soit 35 % de chances que les Niçois prennent le meilleur départ.

que les Niçois prennent le meilleur départ. Wissam Ben Yedder buteur à 2,71 soit 36 % de chances que le Français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match au sommet devrait être décisif dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions de l’année prochaine, puisqu’à ce jour, seuls 4 points séparent ces deux équipes.

En cas de victoire, l’OGC Nice mettrait son adversaire du jour à 7 points, et sous la menace de Lens et de Reims qui poussent derrière. La formation de Francesco Farioli n’est toutefois pas en grande forme, avec deux défaites et un match nul concédés au cours des cinq derniers matchs. Ces résultats niçois en dents de scie ont permis au leader parisien de se détacher en tête, et les Aiglons doivent maintenant regarder derrière eux, alors que Brest et Lille restent en embuscade. Les Niçois pourront tout de même s’appuyer sur une défense solide, la meilleure de Ligue 1, qui n’a encaissé que 11 buts depuis le début de la saison. L’OGC Nice reste d’ailleurs sur 2 matchs de Ligue 1 sans encaisser de but face à Brest et Metz.

Du côté de la principauté, le bilan est également contrasté, les Monégasques n’ayant pas encore gagné en championnat en 2024, puisque leur dernière victoire remonte au 20 décembre face au TFC (2-1). En battant Nice lors de cette rencontre, ils pourraient prendre place sur le podium de Ligue 1 et ainsi augmenter leurs chances de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Pari 1. Match nul à 3,25 avec Betsson

Ces deux formations sont en manque de confiance, et elles savent qu’une défaite pourrait avoir des conséquences désastreuses. Elles ont également comme point commun de peu marquer en ce moment, et il ne serait pas surprenant de voir un match nul avec peu de buts se profiler.

Pari 2. Nice devant à la mi-temps à 2,84 avec Betsson

L’équipe niçoise évoluera à domicile et elle a tout de même inscrit trois buts en première mi-temps en coupe de France face à Montpellier (pour une victoire finale 4-1). Nous voyons Nice prendre les devants en première mi-temps face à une équipe Monégasque qui a du mal à entrer dans ses matchs depuis quelque temps.

Pari 3. Wissam Ben Yedder buteur à 2,71 avec Betsson

Préservé en Coupe de France face à Rouen, l’international français devrait faire son retour face à Nice pour aider son équipe à monter sur le podium de Ligue 1. Auteur de 11 buts cette saison en 19 matchs, il cherchera à se rapprocher de son total de l’année dernière (19 buts en 32 matchs).

