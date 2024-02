Pronostic Naples FC Barcelone LDC 21/02/2024 : Match nul et Lewandowski buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Naples FC Barcelone, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Naples - Barcelone : paris, contexte, compositions

Ces deux géants d’Europe, qui connaissent une période compliquée, vont s’affronter pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Naples - Barcelone, avec une rencontre qui devrait être fortement serrée.

Les meilleurs paris pour Naples - Barcelone

Match nul ⭐ à 3,40 sur Betsson soit 29% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Robert Lewandowski marque ⭐ à 2,40 sur Betsson soit 42% de chances que cela se produise.

que cela se produise. Match nul ou le FC Barcelone et les deux équipes marquent ⭐ à 2,18 sur Betsson soit 46% de chances que cela se produise.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’an passé, Naples avait survolé son championnat, ne laissant aucun répit à ses adversaires en championnat. Cette saison, on en est loin. 9e avec seize points de retard sur le 3e, le Milan AC, le Napoli n’est plus que l’ombre de lui-même. Et ça se confirme au niveau des résultats. Lors de ses quatre derniers matches de Serie A, les Italiens n’ont remporté qu’un seul match, face à l’Hellas Vérone, 18e, en marquant deux buts dans les quinze dernières minutes (2-1). Les deux dernières journées ont été plus compliquées pour les coéquipiers de Victor Osimhen, qui n’était pas présent. La défaite 1-0 contre le Milan AC et le nul concédé à domicile contre le Genoa ne mettent pas forcément en confiance les joueurs de Naples pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. D’autant plus qu’ils ont pu bénéficier d’un groupe très abordable pour parvenir à ce stade de la compétition (Braga, Union Berlin et le Real Madrid). À voir si les Italiens seront au niveau pour cette rencontre maradonesque.

Du côté du FC Barcelone, cela va mieux depuis quelques semaines. Les joueurs de Xavi restent sur une série de quatre matches sans défaite en championnat. Mais que c’est difficile pour les Blaugranas. Car celui qui porte les Barcelonais, c’est bien le jeune Lamine Yamal, né en 2007, qui fêtera ses 17 ans le 13 juillet prochain. Il a d’ailleurs inscrit un doublé lors du nul 3-3 contre Grenade, et délivré une passe décisive à Lewandowski tout en obtenant le penalty du 2-1 contre le Celta Vigo, convertit par l’attaquant polonais. Robert Lewandowski qui retrouve tout de même des couleurs depuis trois matches, avec quatre buts, cruciaux pour apporter sept points aux Barcelonais. Lors des phases de poule de Ligue des Champions, les Catalans avaient eu du mal face à Porto et au Shakhtar Donetsk, mais avaient tout de même fini premiers de leur groupe, avec douze points.

Les compos probables pour Naples Barça

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui - Zambo Anguissa, Lobotka, Zielenski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo - De Jong, Gündogan, Pedri - Yamal, Lewandowski, Roque

Pari 1 : Match nul à 3,40 sur Betsson

Même si Naples connaît des temps compliqués, il reste compliqué de s’imposer au Stadio Diego Armando Maradona. Lors des six dernières réceptions en championnat, Naples n’a perdu aucun match (quatre victoires, deux nuls). Face à un Barça qui gagne à nouveau, mais qui a du mal dans le jeu, on pourrait assister à un match nul.

Pari 2 : Robert Lewandowski marque à 2,40 sur Betsson

Après avoir été en grande difficulté pendant plusieurs mois, Robert Lewandowski retrouve des sensations depuis quelques journées de Liga. La preuve, l’attaquant polonais a marqué à quatre reprises lors de ses trois derniers matches de championnat. Face à une défense de Naples qui n’est pas toujours sereine, on pourrait voir l’ancien du Bayern trouver le chemin des filets.

Pari 3 : Barcelone ou match nul et les deux équipes marquent à 2,18 sur Betsson

Si le FC Barcelone a récupéré un grand Lewandowski, Naples va voir revenir son joueur phare après plusieurs semaines d’absence : Victor Osimhen. Revenu de la Can, après une défaite en finale, le Nigérian devrait peser sur la défense barcelonaise et permettre à Naples de marquer également.

