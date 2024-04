Pronostic Nantes Rennes 20/04/2024 : Le Stade rennais vainqueur et Désiré Doué buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nantes Rennes, comptant pour la 30e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Nantes Rennes : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Nantes Rennes avant leur affrontement en Ligue 1 le 20 avril.

Les meilleurs paris pour Nantes Rennes

Victoire pour Rennes avec des cotes de 2.38 sur Betsson, soit une probabilité de 42% que les visiteurs l'emportent.

Les deux équipes marquent avec des cotes de 1.80 sur Betsson, donnant une probabilité de 55.6% pour que les deux clubs marquent.

Desiré Doué buteur avec des cotes de 6.50 sur Betsson, soit une probabilité de 15% que le milieu de terrain marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nantes reçoit Rennes lors de la prochaine journée de Ligue 1. Ils espèrent ne pas perdre à domicile pour le huitième match d'affilée.

L'équipe à domicile est clairement engagée dans une lutte contre la relégation, mais des victoires à l'extérieur contre Le Havre et Nice les ont maintenus hors de la zone de relégation pour le moment.

Rennes s'est récemment éloigné des places européennes, mais ils ont réussi à remporter le match aller 3-1. Ils seront confiants de pouvoir renouer avec la victoire, surtout s'ils marquent en premier.

Les compos probables pour Nantes Rennes

La composition probable de Nantes :

Lafont; Duverne, Pallios, Castelletto, Amian, Moutoussamy, Chirivella, Sissoko, Abline, Mollet, Mostafa Mohamed.

La composition probable de Rennes :

Mandanda; Belocian, Theate, Omari, Doue, Santamaria, Doue, Bourigeaud, Le Fee, Gouiri, Kalimuendo.

Pronostic 1 : Victoire pour Rennes @ 2.38 avec Betsson

Nantes a peut-être renoué avec la victoire ces dernières semaines avec des victoires à l'extérieur contre Nice et Le Havre. Cependant, c'est une toute autre histoire à domicile. Ils ont subi sept défaites consécutives devant leurs supporters et cela les a mis en danger de relégation. En conséquence, Rennes devrait saisir une opportunité.

Ayant remporté leur précédent face-à-face 3-1, Rennes sera confiant de pouvoir porter un nouveau coup à une équipe de Nantes qui a tendance à s'effondrer si elle encaisse un but. Malgré une récente baisse de forme, Rennes n'est qu'à quelques victoires d'assurer une qualification en Europe la saison prochaine. Une victoire ici les replacerait dans la course.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent @ 1.80 avec Betsson

Bien que Nantes ait eu du mal à domicile, leurs deux victoires à l'extérieur mentionnées ainsi que des buts contre Strasbourg et Lyon ont montré qu'il y a encore de la combativité dans l'équipe. Bien que Rennes n'ait pas remporté lors de sept matchs consécutifs à domicile, leur forme à l'extérieur a également baissé ces dernières semaines. Ils n'ont pas réussi à gagner lors de leurs quatre derniers déplacements. Les visiteurs rennais n'ont gardé que deux clean sheets lors de leurs dix derniers matchs de Ligue 1. Nantes saisira une opportunité de faire suite à leur récente victoire 1-0 contre Le Havre et de sauver leur saison.

Pronostic 3 : Desiré Doué buteur @ 6.50 avec Betsson

Malgré la fin de saison de Rennes qui n'a pas tout à fait répondu aux attentes des fans, il y a une nouvelle jeune star qui a attiré leur attention pour ses performances. Desiré Doué, qui a marqué dans le match aller, a également marqué lors de leur défaite 2-1 à domicile contre Toulouse. Malgré ses 18 ans, Doué a montré un talent offensif dans le dernier tiers du terrain et a su se montrer décisif lorsque des joueurs plus expérimentés n'ont pas répondu présent. Face à une défense qui semble fragile, le jeune talent aura probablement plus d'opportunités de trouver le chemin des filets dans des matchs consécutifs.

