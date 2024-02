Pronostic Nantes PSG 17/02/2024 : Le PSG vainqueur et Bradley Barcola buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nantes PSG, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h.

Pronostics Nantes - PSG : paris et formes des équipes

Après avoir assuré l’essentiel en Ligue des Champions, le PSG reprend la route de la Ligue 1 en se déplaçant à Nantes. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Nantes - PSG.

Les meilleur paris pour Nantes - PSG :

Victoire du PSG ⭐ à 1,48 sur Betsson soit 67 % de chances de voir le club de la capitale gagner.

de voir le club de la capitale gagner. Au moins une des deux équipes ne marque pas ⭐ à 2,01 sur Betsson, soit 49 % de chances de voir une seule équipe trouver le chemin des filets.

de voir une seule équipe trouver le chemin des filets. Bradley Barcola buteur ⭐ à 4,35 sur Betsson soit 23 % de chances de voir le jeune Français marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Paris-SG domine la Ligue 1, et c’est peu dire, puisque le club de la capitale compte déjà 11 points d’avance sur Nice. La formation de Luis Enrique se savait toutefois attendue en Ligue des Champions, deux mois après avoir frôlé la catastrophe en phase de poules. Rien n’est encore fait, mais avec une victoire pleine de maîtrise (2-0) au match aller face à la Real Sociedad, les Parisiens sont sur la bonne voie pour rejoindre les quart-de-finales. De retour en Ligue 1 et alors que Kylian Mbappé a entre temps annoncé son départ en fin de saison, le PSG devrait aligner son trio offensif composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola face à Nantes pour essayer de conserver son avance en tête du classement.

Pour les Nantais, la saison reste compliquée, malgré une victoire 2-1 face au TFC qui aura fait du bien au moral des joueurs de Jocelyn Gourvennec. Toujours en difficulté à la 14e place, les Canaris sont loin d’avoir assuré leur maintien en LIgue 1, puisqu’ils n’ont aujourd'hui que trois points d’avance sur Lorient, actuellement barragiste pour le maintien. La défense composée de Nicolas Pallois, Jean-Charles Castelletto, Nathan Zeze et Jean-Kévin Duverne aura en tout cas fort à faire pour protéger les buts d’Alban Lafont, alors que le FC Nantes a déjà encaissé 32 buts depuis le début de la saison.

Pari 1. Victoire du PSG à 1,48 avec Betsson

Étant donné le déséquilibre entre les effectifs de Paris et de Nantes, la cote de la victoire parisienne nous semble intéressante. Sur la lancée de leur belle performance en Ligue des Champions et alors qu’ils auront ensuite huit jours sans match, les Parisiens devraient s’imposer au Stade de la Beaujoire.

Pari 2. Au moins une des deux équipes ne marque pas à 2,01 avec Betsson

Il serait surprenant que le PSG ne marque pas lors de ce match, mais après la démonstration défensive face à la Real Sociedad, les Parisiens auront à cœur de confirmer leur solidité face à une équipe nantaise qui a marqué 29 buts de moins que son adversaire du jour en Ligue 1.

Pari 3. Bradley Barcola buteur à 4,35 avec Betsson

Le très joli but inscrit par l’ailier français face à la Real Sociedad, son premier en Ligue des Champions, devrait lui donner confiance. Solidement installé comme titulaire depuis le mois de novembre et auteur d’un but et de deux passes décisives au cours des trois derniers matchs, il devrait se montrer sous son meilleur jour face au FC Nantes.

