Pronostic Nantes PSG Ligue 1 22/04/2025 : Un PSG en forme continue sa série d’invincibilité

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match en retard de la 29e journée entre Nantes et le PSG ce mardi à 20h45.

Pronostic Nantes PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nantes PSG

Nul ou PSG vainqueur et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de sécuriser la victoire du PSG avec un potentiel match nul dans un match ou les deux équipes marquent.

de sécuriser la victoire du PSG avec un potentiel match nul dans un match ou les deux équipes marquent. Victoire du PSG et +2,5 buts dans le match ⭐à la cote de 1,55 soit une probabilité de 64% de voir Paris s’imposer à la Beaujoire dans un match ouvert.

de voir Paris s’imposer à la Beaujoire dans un match ouvert. Le PSG gagne 1-2, 1-3 ou 1-4 ⭐ à la cote de 3,52 sur Unibet, soit une probabilité de 28% de voir les Parisiens l’emporter sur l’un de ces trois scores exacts.

Nous prédisons la victoire du PSG 2-1 à Nantes.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Match en retard de la 29e journée de Ligue 1, ce Nantes-PSG nous promet de belles choses ce mardi soir 22 avril. Programmé le week-end dernier entre les deux confrontations du PSG face à Aston Villa en ¼ de finale de la Ligue des Champions, ce match se jouera sur la pelouse nantaise, à la Beaujoire.

Du côté des Nantais justement, les derniers résultats sont en dents de scie. Récemment vainqueurs de Nice et de Lille, ils ont également fait face à de multiples revers comme face à Monaco (7-1) et au Havre (3-2). Des résultats qui ne permettent pas encore aux joueurs d’Antoine Kombouaré d’assurer officiellement leur maintien en Ligue 1. Actuels 13e de Ligue 1 à 3 points seulement de la 16e place synonyme de barrage, les Nantais devront profiter d’un calendrier plutôt avantageux avec notamment la réception d’Angers et Montpellier.

Côté parisien, la qualification en demi-finale de Ligue des Champions officiellement en poche, les hommes de Luis Enrique n’ont maintenant plus qu’en tête le record d’invincibilité en Ligue 1. Enchainant 3 matchs de championnat en une semaine avant le déplacement à Arsenal le 29 avril prochain, la fin de saison s’annonce désormais chargée pour les Parisiens et leurs objectifs ambitieux.

👥 Les effectifs probables pour Nantes PSG

Composition attendue de Nantes :

Lopes, Cozza, Pallois, Sow, Amian, Thomas, Douglas Augusto, Leroux, Simon, Elia, Abline.

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery, Doué, Ramos, Kvaratskhelia.

Les meilleurs paris à prendre pour FCN PSG

⭐ Paris continue sa série d’invincibilité

Toujours invaincus en Ligue 1 cette saison, les Parisiens comptent bien confirmer cette série sur la pelouse des Nantais ce mardi. Solides à l'extérieur, les coéquipiers de Vitinha n’ont plus perdu à l'extérieur en championnat depuis février 2023 et une défaite à Monaco.

Désormais tournés vers une fin de saison avec de grands espoirs européens, les Parisiens rêvent aussi d’un record d’invincibilité en Ligue 1 sur toute une saison, ce qui serait une grande première.

Invaincus lors des 6 dernières confrontations face à Nantes, les hommes de Luis Enrique concèdent pourtant régulièrement un but cette saison. Avec une première confrontation soldée par un nul 1-1 au mois de novembre dernier, les deux équipes ont toutes leurs chances de marquer. De plus, Nantes reste sur 5 buts en 3 matchs, de quoi engendrer de la confiance à la veille d’affronter ce PSG.

Avec un calendrier chargé et un enchaînement de trois matchs en 7 jours, il est tout de même préférable de miser sur la victoire du PSG ou le match nul.

Pronostic 1 Nantes vs PSG : nul ou Paris et les deux équipes marquent - cote de 1,72 sur Unibet

⭐ Une nouvelle victoire parisienne avec des buts

Dans ce contexte de fin de saison, le PSG reste donc largement favori pour s’imposer à la Beaujoire. Invaincus en Ligue 1 depuis un an, les Parisiens ont prouvé qu’ils savaient gérer l’enchaînement des matchs, même dans une période chargée avec de grandes échéances. Face à une équipe nantaise certes capable de fulgurances offensives et de surprises comme récemment face à Nice, mais encore trop friable défensivement (5e pire défense de Ligue 1) les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont toutes les armes pour faire la différence.

Avec une animation offensive en forme et une moyenne de 3,5 buts marqués lors de leurs 6 derniers matchs, il est difficile d’imaginer un match sans buts. De plus, les Parisiens restent sur des victoires faciles à la Beaujoire avec un 2-0 en 2024 et un 3-0 en 2022.

Pronostic 2 Nantes vs PSG : Victoire du PSG et +2,5 buts dans le match - cote de 1,55 sur Unibet

⭐ Multi Choix scores exacts

On l’a dit, Paris domine le championnat mais Paris concède des buts, même face à des adversaires largement inférieurs sur le papier.

Avec un PSG toujours porté vers l’attaque mais légèrement moins rigoureux derrière, et un FC Nantes en confiance offensivement et à la recherche de points importants pour le maintien en Ligue 1, ce match pourrait bien nous offrir des buts, et du suspens.

Nos experts optent donc ici sur un pari Multi choix score exact. L’idée est de couvrir plusieurs résultats réalistes avec une même dynamique : victoire du PSG, mais sans clean sheet. Une cote assez élevée et risquée qui vous permettrait de vibrer sur l’affiche de ce mardi soir.

Pronostic 3 Nantes vs PSG : Paris gagne 1-2, 1-3 ou 1-4 - cote de 3,52 sur Unibet

