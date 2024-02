Pronostic Nantes Lens 02/02/2024 : Victoire de Lens et moins de 1,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille Monaco, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h

Nantes (13eme) reçoit Lens (8eme) dans un duel de milieu de tableau pour le compte de la 20eme journée de Ligue 1. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Nantes - Lens, avec une victoire lensoise (2,20) pour relancer les Sang et Or.

Les meilleur paris pour Nantes - Lens

Victoire de Lens à 2,20 soit 45% de chances que les Sang et Or l'emportent.

que les Sang et Or l'emportent. Moins de 1,5 but à 2,80 soit 35% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Mi-temps / fin de match : Nul / Lens à 4,80 soit 20% de chances que les Lensois forcent la décision en seconde période.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux équipes en difficulté se retrouvent à la Beaujoire ce samedi (21h). Nantes est sorti de la Coupe de France le mois dernier contre Laval (0-1), comme Lens contre Monaco (2-2, 5-6 tab). Nantes ne compte que cinq victoires en Ligue 1 cette saison, contre huit pour Lens.

Nantes n’a pas gagné en championnat depuis le 2 décembre contre Nice (1-0). Les Canaries ont même cédé face au petit voisin lavallois en 16emes de finale de Coupe de France à domicile (0-1), après avoir fini vainqueurs puis finalistes de l'épreuve. Nantes a décroché un nul à Reims (0-0) après avoir enchaîné les défaites contre Clermont (1-2), Lyon (0-1), Brest (0-2) et Paris (1-2). Le FCN a laissé filer Quentin Merlin a l’OM au poste de latéral gauche, tandis que Fabien Centonze devrait filer au Hellas Verone. Pas de quoi arranger les affaires avant la réception de Lens. Ganago, Meupiyou sont blessés, tandis que Simon et Moutoussamy disputent la CAN.

Les Sang et Or se sont relancés à Toulouse le week-end dernier (2-0), après avoir perdu sur le même score contre Paris et Nice. Le RCL dispute son avant-dernier match à la Beaujoire avant de débuter la deuxième phase de sa saison européenne, avec la réception de Fribourg le jeudi 15 février, en barrages de Ligue Europa.

Les compos probables pour Nantes - Lens :

Nantes : Lafont - Amian, Pallois, Zeze, Duverne - Sissoko, Douglas, Chirivella - Coco, Mohamed, Mollet.

Lens : Samba - Sotoca, Aguilar, Danso, Medina, Frankowski - Diouf, Abdul Samed, Pereira da Costa - Saïd, Wahi.

Pari 1. Victoire de Lens à 2,20 avec Betsson

Nantes et Lens ne sont pas en confiance en cet hiver 2024. Mais les Canaries restent l'équipe la plus en crise, tandis que le RCL se relance progressivement avant de repartir sur la scène européenne. Malgré les absences de Guilavogui, Khusanov, Cortes, Cabot et Gradit, Lens pourrait récupérer Machado et Mendy pour cette rencontre, et confirmer leur retour en forme à la Beaujoire.

Pari 2. Moins de 1,5 but à 2,80 avec Betsson

Nantes n’a marqué que deux buts sur ses sept derniers matchs de Ligue 1, tandis que Lens cherche encore à retrouver ses marques offensivement. Avant de s’imposer 2-0 à Toulouse, les Sang et Or n’avaient plus marqué deux buts sur un match de Ligue 1 depuis le 2 décembre contre Lyon (3-2). S’ils s’imposent à la Beaujoire, on les voit y arriver sur le plus petit écart.

Pari 3. Mi-temps / fin de match : Nul / Lens à 4,80 avec Betsson

Contre Clermont, Lyon, Brest et Paris, Nantes a toujours concédé ses défaites en deuxième période, avec un seul but encaissé en première contre le PSG. Lens avait aussi fait l'écart contre Lyon puis Toulouse après la pause, on les voit donc mettre du temps à se défaire des Canaries.

