Pronostic Montpellier Marseille (OM) : Marseille remporte le match et Vitinha buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Montpellier Marseille, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi

Aux portes des places européennes, les Marseillais se déplacent à Montpellier pour ce duel sudiste. L’OM va-t-il engranger une cinquième victoire consécutive avant la trêve ?

Les meilleurs paris pour Montpellier-Marseille

Victoire de Marseille à 2,10 sur PMU Sport, soit 47% de chances que l'OM l'emporte.

que l'OM l'emporte. Plus de 3,5 buts à 3,60 sur PMU Sport, soit 27% de chances que le match sera riche en buts.

que le match sera riche en buts. Vitinha buteur à 3,30 sur PMU Sport, soit 30% de chances que l'attaquant portugais marque.

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre article complet !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’OM va-t-il engranger une cinquième victoire consécutive avant la trêve ? L’Olympique de Marseille n’a plus perdu en Ligue 1 depuis ce but cruel encaissé à la 90e minute face à Lens le 12 novembre, et reste même sur quatre victoires consécutives qui lui ont permis de remonter à la sixième place, à quatre points seulement de Monaco troisième du championnat.

Pour ce dernier match de 2023, les Marseillais devront se passer des services de Renan Lodi, suspendu, et devraient associer Vitinha et Aubameyang pour tenter de faire trembler les filets montpelliérains. Clauss, de retour de suspension, devrait quant à lui reprendre sa place de titulaire dans l’entrejeu marseillais à l’occasion de cette 17e journée.

Du côté du MHSC, la saison est très compliquée et les Héraultais, 12e au classement, n’ont que 4 et 5 points d’avance sur Lyon et Lorient, 16e et 17e au classement. Toujours aussi inconstants, les Montpelliérains viennent toutefois de s’imposer à Metz grâce à un but inscrit dès la 9e minute par Maxime Estève.

Pour cette rencontre, ils seront privés de Arnaud Nordi, Wahbi Khazri, Issiaga Sylla et Théo Sainte-Luce, blessés et de Kiki Kouyaté, toujours suspendu suite à son expulsion face à l’AS Monaco.

Les compos probables pour Montpellier Marseille

La composition probable de Montpellier :

Lecomte - Sacko, Tchato, Jullien, Estève - Ferri, Chotard - Al-Tamari, Savanier, Fayad - Adams.

La composition probable de l'OM :

Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Murillo, Veretout, Ounahi, Harit, Lodi - Vitinha, Aubameyang.

Quelques chiffres à retenir

L'OM reste sur 4 victoires consécutives. Montpellier n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs de Ligue 1.

Pari 1. Victoire de Marseille à 2,10 sur PMU Sport

Les Marseillais sont en forme et ils doivent rattraper le retard pris en début de saison. Les hommes de Gennaro Gattuso ont enfin trouvé leur rythme. Dominés par Brighton en Ligue Europa, ils devront passer par les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale, et ils sont bien décidés à terminer 2023 sur une bonne note en s’imposant au stade de la Mosson.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 3,60 sur PMU Sport

Sur une série de quatre victoires en Ligue 1, les Marseillais inscrivent beaucoup de buts (11 sur ces 4 matchs), mais ils ont aussi du mal à garder leur cage inviolée (un but encaissé contre Clermont et deux face à Lorient). Le MHSC a aussi tendance à encaisser beaucoup de buts (20 en 16 journées) et on peut donc s’attendre à voir beaucoup de buts lors de cet affrontement.

Pari 3. Vitinha buteur à 3,30 sur PMU Sport

Le jeune attaquant portugais avait réussi son début de saison avec deux buts en deux matchs, mais il aura fallu attendre ensuite le match face à Lyon le 6 décembre dernier pour le voir inscrire son troisième but de la saison en Ligue 1. Remplaçant lors de la dernière journée, il devrait retrouver une place de titulaire et tout faire pour bien terminer l’année et conserver sa place au côté de Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec PMU Sport, profitez des meilleures cotes en créant votre compte joueur avec le code promo SP*** :