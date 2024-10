Pronostic Montpellier Marseille - Ligue 1 20/10/2024 : L'OM l'emporte avec Jonathan Rowe buteur

Montpellier vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Montpellier Marseille, comptant pour la 8e journée de Ligue 1, ce dimancheà 20h45.

Pronostic Montpellier Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Montpellier Marseille

Victoire de Marseille ⭐ avec une cote de @1.70 sur Unibet, ce qui équivaut à 56 % de chances que le club visiteur l'emporte.

que le club visiteur l'emporte. Jonathan Rowe marque en premier ⭐ avec une cote de @6.20 sur Unibet, indiquant une probabilité de 16 % que l'attaquant anglais ouvre le score.

que l'attaquant anglais ouvre le score. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.43 sur Unibet, représentant une probabilité de 64 % qu'il y ait trois buts ou plus.

Marseille devrait l'emporter contre Montpellier sur un score de 1-3.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Montpellier affronte ce week-end les prétendants au titre, Marseille, au Stade de la Mosson, avec l’espoir de mettre fin à leur série de deux défaites consécutives contre Monaco et Reims.

Ils ont mal débuté la saison, récoltant seulement quatre points en sept matchs, occupant actuellement la 17e place de Ligue 1. Avec 21 buts encaissés et quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, beaucoup de travail les attend.

De son côté, Marseille aborde cette rencontre après avoir remporté trois de ses quatre matchs à l'extérieur. Ils ont marqué au moins trois buts dans chacune de ces victoires, dont cinq contre Brest.

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à février, où Marseille s'était imposé 4-1 devant ses supporters. Leur tendance à marquer beaucoup cette saison suggère que ce match pourrait également être riche en buts, comme l'indique notre pronostic Montpellier vs Marseille.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue 1 !

Les effectifs probables pour Montpellier Marseille

La composition probable de Montpellier :

Bertaud ; Mincarelli, Sagnan, Dzodic, Sacko, Chotard, Touré, Khazri, Savanier, Nordin, Adams.

La composition probable de Marseille :

Rulli ; Garcia, Cornelius, Balerdi, Murillo, Hojbjerg, Kondogbia, Greenwood, Carboni, Henrique, Rowe.

Les meilleurs paris à prendre pour Montpellier OM

Montpellier vs Marseille Pari 1 : Victoire de Marseille @1.70 sur Unibet

Avec quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs, Montpellier risque de se retrouver dans une bataille inattendue pour éviter la relégation. Bien que Marseille arrive après une défaite contre Angers, un carton rouge précoce avait perturbé leur rythme.

Montpellier a montré de légers signes de mieux à domicile, mais la défaite 3-1 contre Nantes a soulevé des inquiétudes. Marseille sera optimiste quant à la poursuite de sa bonne forme à l'extérieur.

La victoire 3-1 de Marseille à l'extérieur contre Toulouse, ainsi que la victoire 3-2 contre Lyon, montrent pourquoi ils peuvent concurrencer le PSG et Monaco en haut du classement cette saison. Leur style offensif fluide a fait ses preuves sous la direction de leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi.

⭐ Gagnez 170€ en pariant sur une victoire de l'OM avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Montpellier vs Marseille Pari 2 : Jonathan Rowe marque en premier @6.20 sur Unibet

Neil Maupay a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes lors du dernier match contre Angers, ce qui pourrait ouvrir la porte à Jonathan Rowe pour mener l'attaque.

Le joueur de 21 ans, actuellement prêté par Norwich, a marqué contre Angers et Lyon lors de ses brèves apparitions. De nombreux fans espèrent voir l'attaquant anglais débuter, et ce match semble être une opportunité idéale pour lui.

Avec 12 buts en 34 apparitions en Championship la saison dernière, De Zerbi tenait à lui offrir une opportunité en France. Ayant impressionné en sortie de banc cette saison, il pourrait être titulaire pour les favoris.

⭐ Gagnez 682€ en pariant que Jonathan Rowe soit le premier buteur du match avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Montpellier vs Marseille Pari 3 : Plus de 2,5 buts dans le match @1.55 sur Unibet

Notre pronostic Montpellier vs Marseille indique que la défense de Montpellier a été catastrophique, avec 21 buts encaissés lors de leurs sept premiers matchs.

Marseille impressionne à l'extérieur avec 11 buts en quatre matchs, affichant actuellement le meilleur bilan à l'extérieur en Ligue 1. Cependant, leur défense n'est pas infaillible non plus. Ils n'ont pas réussi à garder une cage inviolée à l'extérieur, et Montpellier espère poser quelques problèmes à l'équipe de De Zerbi.

Lors de leur dernière confrontation en février, les deux équipes avaient marqué et produit cinq buts. Même sans Maupay en pointe, Marseille a assez de qualité dans le dernier tiers pour exploiter la défense fragile de Montpellier.

⭐ Gagnez 170€ en pariant que le match compte au moins 3 buts ou plus avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !