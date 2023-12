Pronostic Montpellier - Lens : Lens remporte les deux mi-temps et Wahi buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Montpellier Lens lors de la 16e journée, ce vendredi

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Montpellier – Lens en vous donnant des conseils pour parier sur ce match qui se tiendra vendredi 8 décembre à 21 h.

Deux équipes, deux dynamiques totalement différentes. Voilà ce qui résume la différence entre Montpellier et Lens actuellement.

Lens reste sur neuf matches sans défaite en Ligue 1, et surtout sur trois victoires (1-0 contre Marseille, 0-3 à Clermont et 3-2 contre Lyon). Un dernier match qui a été tendu face aux Lyonnais, mais les Lensois se sont finalement imposés grâce à des erreurs défensives lyonnaises et un penalty obtenu très généreusement.

Les Lensois ont le 4e meilleur ratio de Ligue 1 au niveau des buts par match, avec 1,4 but par match.. Les meilleurs buteurs actuels des Lensois en championnat sont… Machado (piston gauche), Said (attaquant remplaçant) et Sotoca. De quoi faire peur aux défenses adverses.

Et notamment à Montpellier, qui ne rassure pas du tout ces derniers temps. Le week-end dernier, les joueurs de De Zakarian ont concédé leur 5e match sans victoire, après la défaite 2-0 à Monaco. Un match durant lequel les Montpelliérains ont semblé être très fatigués, notamment les cadres comme Moussa Al-Tamari ou encore Akor Adams.

Montpellier a encaissé 20 buts cette saison, le 5e pire total cette saison, soit 1,5 but encaissé par match. Avec Kouyaté qui sera suspendu contre Lens, la tâche sera très compliquée pour ceux qui pointent à la 13e place du championnat.

Nos propositions de cotes pour la rencontre Montpellier – Lens

Lens ou nul et plus de 2,5 buts dans le match - Côte à 2,45 sur PMU Sport

Elye Wahi buteur - Côte à 2,60 sur PMU Sport

Lens remporte les 2 mi-temps - Côte à 6,50 sur PMU Sport

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Pari 1. Lens ou nul et plus de 2,5 buts dans le match - Cote à 2,45 sur PMU Sport

Lens vole en ce moment. 9 matches sans défaite, trois victoires d'affilée… Lens est invulnérable en ce moment en championnat. Et face à une équipe montpelliéraine à la peine en ce moment, il ne serait pas étonnant de voir les Lensois prendre largement les devants dans cette journée.

Avec une attaque polyvalente et le retour d’Elye Wahi au stade de la Mosson et à la compétition, Lens devrait marquer à plusieurs reprises pendant la rencontre

Un retour à la Mosson en fanfare ? Pour Elye Wahi, ça sera l’heure des retrouvailles avec son ancien club. Un club où il a explosé la saison passée, avec 19 buts et cinq passes décisives en 33 journées. Face à une défense en grande difficulté, et qui est fatiguée, la vitesse du Français devrait faire la différence, et lui permettre de trouver le chemin des filets vendredi.

Un match qui devrait être à sens unique. La semaine passée, Lens a su parfaitement réagir face à Lyon, et parvient à rapidement marquer dans les rencontres. En 19 buts, les Lensois ont marqué à 8 reprises dans les 45 premières minutes. Face à des Montpelliérains qui ont montré de gros signes de fatigue dimanche à Monaco, la deuxième période devrait être encore plus à l’avantage des joueurs de Franck Haise…

