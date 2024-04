Pronostic Monaco Rennes 07/04/2024 : Victoire de l'ASM, plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Monaco Rennes, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche à 17h05.

Pronostic Monaco Rennes : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Monaco Rennes

Victoire pour Monaco ⭐ avec des cotes de 1,82 sur Betsson, soit une chance de 55% que l'équipe à domicile l'emporte.

que l'équipe à domicile l'emporte. Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,85 sur Betsson, soit une chance de 54% que les deux équipes marquent avec au moins trois buts.

que les deux équipes marquent avec au moins trois buts. Mi-temps avec le plus de buts : Égalité ⭐ avec des cotes de 3,75 sur Betsson, donnant une probabilité de 27% que les buts soient répartis également sur les deux mi-temps.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Avec le titre de Ligue 1 semblant destiné à Paris une fois de plus, la course aux places de qualification européenne derrière eux s'intensifie. Dix points séparent ces deux équipes respectivement à la 3e et 8e place, avec encore beaucoup à jouer.

Monaco a écrasé Metz 5-2 le week-end dernier et était ravi de voir Folarin Balogun entrer en jeu pour marquer deux buts. Avec seulement un point derrière Brest, ils sont sans doute les favoris pour terminer deuxièmes derrière les champions anticipés, le PSG. Invaincus depuis cinq matchs de championnat maintenant, Monaco sera désireux de maintenir la pression en haut du classement avec une autre victoire ici. Sans autres distractions, les Monégasques auront un objectif clair de collecter autant de points que possible en championnat pour le reste de la saison.

Rennes est en danger de se retrouver isolé dans sa quête de qualification pour l'Europe. Leur récente défaite contre Strasbourg, une équipe qui avait perdu quatre matchs consécutifs, signifie qu'ils ont trois points à rattraper sur Lens, sixième.

Les compos probables pour Monaco Rennes

La composition probable de Monaco en 4-2-3-1 :

Majecki, Jakobs, Kehrer, Singo, Vanderson, Golovin, Fofana, Balogun, Ben Yedder, Zakaria, Minamino

La composition probable de Rennes en 4-4-2 :

Mandanda, Theate, Wooh, Omari, G Doue, Blas, Matusiwa, Santamaria, Bourigeaud, Gouiri, Terrier

Pronostic 1 : Victoire pour Monaco @ 1,82 avec Betsson

L'un des plus grands avantages de Monaco cette saison a été en fait leur échec à se qualifier pour l'Europe la saison dernière. Une élimination précoce de la Coupe de France leur a également permis de se concentrer uniquement sur l'obtention d'une haute position en championnat.

En regardant la forme, il y a des raisons d'être prudent quant à la victoire des hôtes à des cotes aussi basses. Ils n'ont pas gagné lors de leurs six derniers matchs à domicile, mais leur brillante performance à Metz suggère qu'ils ont trouvé leur rythme au bon moment. Le facteur décisif dans ce choix, cependant, est le calendrier des matchs. Rennes s'est rendu à Paris mercredi soir. Ils auront à surmonter des obstacles mentaux et physiques, après leur élimination de la Coupe de France au Parc (1-0).

Pronostic 2 : Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent @ 1,85 avec Betsson

Le football offensif a été à l'ordre du jour depuis l'arrivée d'Adi Hütter à Monaco. Seul le PSG a marqué plus que leurs 52 buts en championnat, tandis qu'à l'autre extrémité, seules sept équipes ont encaissé plus.

Dix-huit (67%) de leurs 27 matchs de Ligue 1 ont vu plus de 2,5 buts. Seize de ces matchs ont vu les deux équipes marquer, seuls leurs deux premiers matchs à domicile ont produit des victoires 3-0. Étant donné leur position en championnat, Rennes devra venir attaquer car un match nul ne leur sera d'aucune utilité. Trois matchs plus tôt, Julien Stéphan a emmené son équipe à Lille, qui est une place en dessous de Monaco, et le match s'est terminé sur un score de 2-2. Il y a aussi une histoire de buts dans ce match. Sept des neuf dernières rencontres ont vu plus de 2,5 buts et les deux équipes marquer.

Pronostic 3 : Mi-temps avec le plus de buts : Égalité @ 3,75 avec Betsson

Terminer avec un pari inhabituel dans un marché rarement joué, il est certainement inhabituel de jouer l'égalité. Comme mentionné, les statistiques et la forme pointent vers un match plein de buts, mais quand seront-ils marqués ?

Après avoir vérifié les matchs à domicile de Monaco et ceux joués à l'extérieur par Rennes, un biais surprenant s'est développé. Monaco avait une répartition égale sur leurs 13 matchs, avec quatre matchs ayant plus de buts en première mi-temps et quatre étant répartis également. Il y en avait cinq qui avaient plus après l'intervalle.

Cependant, Rennes n'a vu que deux matchs à l'extérieur avec le plus de buts en première mi-temps, tandis qu'il y en avait trois qui en avaient plus en seconde. Huit matchs étaient répartis également. Par conséquent, en combinant les données des deux équipes, 12 de leurs 26 matchs respectifs ont vu un nombre égal de buts en première mi-temps et en seconde. Cela représente 46% et implique des cotes de 2,17, donc avec un prix de 3,75 disponible ici, je suis heureux de tenter ma chance !

