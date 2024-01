Pronostic Monaco Marseille 27/01/2024 : Victoire de l'OM et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille Monaco, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Marseille - Monaco :

Victoire de Marseille. Cote à 2,36 sur Betsson, soit 42% de chances que l'OM l'emporte.

que l'OM l'emporte. Les deux équipes marquent. Cote à 1,56 sur Betsson, soit 64% de chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets/

que les deux équipes trouvent le chemin des filets/ Pierre-Emerick Aubameyang buteur. Cote à 2,33 sur Betsson, soit 42% de chances que l'attaquant gabonais soit décisif durant la rencontre.

Toutes les cotes sont fournies par Betsson, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Marseille - Monaco en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu samedi 27 janvier à 21 h 00.

Quatrièmes au classement, les Monégasques peuvent encore viser plus haut, puisqu’ils ne comptent qu’un point de retard sur Brest troisième et deux sur Nice, deuxième. Le problème, c'est que sur les trois derniers matchs, Monaco en a perdu deux : à domicile contre Reims (3-1) et Lyon (1-0). Cette mauvaise passe a permis à Brest de les dépasser, et s’ils veulent assurer leur participation à la prochaine Ligue des Champions, les Monégasques doivent absolument se reprendre, et ce dès ce court déplacement à Marseille.

La bonne nouvelle pour les Marseillais, c’est qu’ils ne perdent plus en Ligue 1 : leur dernière défaite remonte au 12 novembre face à Lens (1-0). La mauvaise, c’est qu’ils viennent encore de concéder deux matchs nuls à la suite face à Strasbourg et Montpellier sur le même score de 1-1. Septièmes au classement, les joueurs de l’OM doivent retrouver le chemin de la victoire s’ils veulent viser plus haut, puisqu’ils comptent 3 points de retard sur Lille, cinquième, et 5 sur leur adversaire du jour.

Les compos probables pour OM ASM

La composition probable de l’OM :

Pau Lopez - Jousselin, Meïté, Balerdi - Clauss, Veretout, Onana, Garcia - Vitinha, Aubameyang, Luis Henrique.

La composition probable de Monaco :

Monaco : Köhn - Magassa, Maripan, Kherer - Vanderson, Fofana, Zakaria, Ouattara - Akliouche - Ben Yedder, Balogun.

Quelques chiffres à retenir

Marseille a toujours marqué lors des 7 dernières journées de Ligue 1 tandis que Monaco a trouvé le chemin des filets lors de 5 des 6 derniers matchs de championnat.

Victoire de Marseille. Cote à 2,36 sur Betsson

Face à une équipe de Monaco en plein doute qui a connu deux fois la défaite lors des trois derniers matchs, les Marseillais doivent faire jouer l’avantage du terrain pour s’imposer et revenir à deux points de leurs adversaires du jour. L'entraîneur marseillais Gennaro Gattuso a appelé les supporters à se faire entendre lors de cette rencontre, ce qui promet une belle ambiance.

Les deux équipes marquent. Cote à 1,56 sur Betsson

Marseille et Monaco font partie des meilleures attaques de Ligue 1, et dans un match à gros enjeu, aucune des deux ne peut réellement se contenter d’un match nul. On devrait donc assister à des buts des deux côtés entre deux prétendants à la qualification européenne pour la saison prochaine.

Un très beau mois de décembre de l’attaquant de 35 ans (4 buts et 4 passes décisives) avait grandement contribué à une belle série marseillaise. Un peu plus en retrait face à Montpellier et Strasbourg, Pierre-Emerick Aubameyang cherchera à faire à nouveau parler la poudre pour projeter son équipe vers les sommets de Ligue 1.

