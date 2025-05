Pronostic Monaco Lyon Ligue 1 10/05/2025 : Monaco s’impose à domicile et douche les espoirs lyonnais

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match décisif entre Monaco et Lyon ce samedi 21h pour la 33e journée de Ligue 1.

Pronostic Monaco Lyon : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco Lyon

Victoire Monaco ⭐à la cote de 1,74 soit une probabilité de 57% de voir les Monégasques se rapprocher un peu plus de la qualification en Ligue des Champions.

de voir les Monégasques se rapprocher un peu plus de la qualification en Ligue des Champions. Monaco ou nul et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,78 sur Unibet, soit une probabilité de 56% de voir un match ouvert mais une victoire ou un nul des joueurs d’Adi Hütter.

de voir un match ouvert mais une victoire ou un nul des joueurs d’Adi Hütter. Biereth ou Mikautadze buteur ⭐ à la cote de 1,55 sur Unibet, soit une probabilité de 64% de voir l’un des deux attaquants marquer ce samedi.

Nous prédisons la victoire 2-1 de Monaco face à Lyon.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Choc ce samedi soir 21h dans le multiplex de l’avant dernière journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. L’actuel 3e du championnat défie le 7e dans un match plus que décisif pour l’avenir de ces deux clubs.

D’un côté Monaco, souvent habitué depuis plusieurs saisons aux premières places du classement et à la Ligue des Champions, le club garde les mêmes ambitions en cette fin de saison et espère se qualifier. Car oui, la course à l’Europe est plus que jamais endiablée cette saison avec seulement 4 points entre Monaco 3e et Lyon 7e.

Invaincus depuis 1 mois, les Monégasques n’ont plus perdu à domicile en Ligue 1 depuis le 18 décembre dernier et une défaite face au champion, le PSG. De quoi impressionner des lyonnais qui arrivent sur le Rocher après des derniers jours compliqués.

D’abord une élimination en quart de finale de Ligue Europa, puis une défaite sur la pelouse du grand rival stéphanois et enfin une récente défaite face à Lens à domicile qui est venue refroidir les espoirs de qualification européenne. Au bord du gouffre sportivement et financièrement, les Lyonnais n’ont plus le choix que de s’imposer lors de leurs 2 derniers matchs pour croire à une qualification européenne qui sauverait le club d’une descente aux enfers.

Les effectifs probables pour Monaco Lyon

Composition attendue de Monaco : Kohn, Caio Henrique, Mawissa Elebi, Singo, Teze, Zakaria, Magassa, Minamino, Akliouche, Biereth, Balogun

Composition attendue de Lyon : Lucas Perri, Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico, Matic, Tolisso, Cherki, Almada, Fofana, Mikautadze

⭐ Monaco veut sa qualification en Ligue des Champions

Des monégasques invaincus à domicile depuis 6 mois font face à des lyonnais en perdition. Deux défaites lors de leurs trois derniers matchs et des récents déplacements compliqués qui ne font qu'accroître les chances de victoires monégasques. La deuxième meilleure équipe à domicile de la saison le sait, si elle veut jouer la Ligue des Champions pour une deuxième saison consécutive, une victoire ce samedi est obligatoire.

Avec un effectif au complet et des résultats récents positifs avec notamment une victoire 3-1 le week-end dernier face à Saint-Etienne, les coéquipiers du jeune espoir français Maghnes Akliouche ont toutes les armes nécessaires pour inquiéter une défense lyonnaise en péril qui n’a plus réalisé de clean sheet depuis 2 mois.

La victoire de Monaco est donc ici un pari intéressant à tenter.

Pronostic 1 Monaco vs Lyon : Victoire de Monaco - cote de 1,74 sur Unibet

⭐ Un match ouvert avec deux équipes tournées vers l’attaque

Dans la lignée de notre premier pronostic, nos experts jouent ici la sécurité avec une double chance pour couvrir le potentiel match nul. Une variante s’ajoute cependant avec l’ajout de la sélection “but pour les deux équipes” pour augmenter la cote.

Un choix évident au vu de l’état de forme des deux équipes et de leurs récents résultats. Monaco a toujours marqué au moins un but dans ses matchs disputés en 2025 et Lyon reste sur 16 matchs de suite en Ligue 1 en inscrivant au moins un but. Les dernières confrontations le prouvent, ces matchs sont souvent serrés mais offrent également beaucoup de spectacles. En souvenir, la victoire des lyonnais 3 buts à 2 la saison passée dans un match grandiose.

Un nouveau scénario de ce genre avec des buts et une victoire monégasque ou un nul semble ici être la solution idéale pour les parieurs.

Pronostic 2 Monaco vs Lyon : Monaco ou nul et les deux équipes marquent - cote de 1,78 sur Unibet

⭐ Les deux buteurs stars en feu

Qui d’autres qu’eux ? Mika Biereth et Georges Mikautadze, les deux buteurs en feu de cette deuxième partie de saison.

Ils représentent à eux deux 24 buts cette saison et sont décisifs à toutes leurs dernières titularisations. Âgés de seulement 22 et 24 ans, les deux numéros 9 de chaque équipe seront les armes décisives de la rencontre de ce samedi.

Auteur de 13 buts en 15 matchs depuis son arrivée au mercato hivernal, l’attaquant danois Mika Biereth a su satisfaire son coach et soulager ses coéquipiers depuis son arrivée. Impliqué dans 15 buts en 15 matchs, il est l’homme à tout faire dans l’attaque monégasque et sait se rendre chirurgical quand son équipe en a besoin.

En face, c’est le géorgien Mikautadze qui fait parler tout son talent depuis plusieurs matchs. Parfois remplaçant de la légende Alexandre Lacazette, il est depuis peu devenu un titulaire indispensable qui satisfait également son coach. Buteur le week-end dernier, il avait tenté de sonner la révolte de son équipe avant de finalement butter à multiples reprises sur un portier lensois en feu.

Pièces maîtresses de ces deux équipes, la double chance buteur est ici la meilleure option possible.

Pronostic 3 Monaco vs Lyon : Biereth ou Mikautadze buteur - cote de 1,55 sur Unibet

