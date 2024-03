Pronostic Monaco Lorient 17/03/2024 : Les deux équipes marquent et Wissam Ben Yedder buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Monaco Lorient, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ce dimanche à 15h.

Pronostic Monaco Lorient : paris, contexte et compositions

Notre expert vous présente ses pronostics pour Monaco Lorient alors que les équipes s'affrontent en Ligue 1 à 15h dimanche.

Les meilleurs pronostics pour Monaco Lorient

Les deux équipes marqueront ⭐ avec des cotes de 1,80 sur Betsson, équivalant à une chance de 55,6% pour les deux équipes de trouver le chemin des filets.

pour les deux équipes de trouver le chemin des filets. Handicap +2 pour Lorient ⭐ avec des cotes de 1,78 sur Betsson, indiquant une chance de 56,2% pour Lorient d'éviter une défaite par plus d'un but.

pour Lorient d'éviter une défaite par plus d'un but. Wissam Ben Yedder buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, représentant une chance de 54,6% pour lui d'ajouter à son total.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco affronte Lorient dimanche. L'équipe d'Adi Hutter vise à conserver sa place dans le top trois de la Ligue 1, avec Lille à leurs trousses.

Les locaux ont pour objectif de décrocher une place en Ligue des champions. Ils ont terminé 6e la saison dernière et ont manqué la qualification pour l'Europe. Monaco a battu Strasbourg 1-0 le week-end dernier. Bien qu'ils aient fait match nul contre le PSG lors de leur dernier match à domicile, ils n'ont pas remporté de victoire lors de leurs cinq derniers matchs au Stade Louis II. Ils en ont perdu trois et doivent rapidement redresser la barre à domicile s'ils veulent conserver leur avance sur Nice, Lens et Lille.

L'objectif de Lorient est d'éviter la relégation. Ils sont à égalité de points avec Nantes, qui occupe actuellement la place de barragiste. L'équipe de Regis Le Bris a bien joué ces dernières semaines et récolte les fruits de ses efforts. Quatre de leurs six victoires en championnat cette saison ont été obtenues en 2024. S'ils continuent à prendre des points à ce rythme, ils devraient s'éloigner confortablement de la zone de relégation dans les mois à venir.

Les compos probables pour Monaco Lorient

La composition probable de Monaco :

Majecki; Outtara, Kehrer, Marzipan, Singo; Golovin, Fofana, Zakaria, Minamino; Ben Yedder, Balogun.

La composition probable de Lorient :

Mvogo; Adeji, Laporte, Toure; Le Bris, Bakayoko, Abergel, Katseris; Kari, Pnceau, Bamba.

Pronostic 1 pour Monaco Lorient : Les deux équipes marqueront @ 1,80 avec Betsson

Le premier des pronostics pour Monaco Lorient est que les deux équipes marqueront avec des cotes de 1,80 chez Betsson.

Monaco est la deuxième équipe la plus prolifique de la Ligue 1 cette saison avec une moyenne de 1,8 but par match. C'est 0,44 but de moins par match que le PSG, mais bien au-dessus de la moyenne du championnat, qui est de 1,27. Les deux équipes ont marqué dans 10 des 11 matchs de Monaco en 2024. Il y a eu en moyenne 3,04 buts par match sur cette période.

Lorient a marqué sept buts lors de ses trois derniers déplacements. Ils ont obtenu un match nul 2-2 avec Monaco plus tôt dans la saison et ont perdu 3-1 lors de leur dernière visite sur ce terrain.

Pronostic 2 pour Monaco Lorient : Handicap +2 pour Lorient @ 1,78 avec Betsson

Ensuite, nous soutenons Lorient pour éviter de perdre le match par plus d'un but d'écart. Nous pouvons parier sur les visiteurs avec des cotes de 1,78 sur le marché du handicap +2 de Betsson.

Lorient a remporté ses trois derniers matchs à l'extérieur. Malgré leur mauvaise forme cette saison, l'équipe de Le Bris a perdu ses matchs à l'extérieur en Ligue 1 avec une moyenne de seulement 0,93 but. Par conséquent, ce handicap semble légèrement généreux. Monaco n'a pas encore remporté de match à domicile en 2024. Ils ont marqué trois buts et encaissé six buts en quatre matchs au Stade Louis II. Bien qu'ils devraient marquer ici, leur bilan défensif laisse à désirer.

Pronostic 3 pour Monaco Lorient : Ben Yedder buteur @ 2,83 avec Betsson

Wissam Ben Yedder reste le point focal de l'attaque de Monaco. Il traversait une période de réussite avant de connaître une sécheresse de trois matchs sans marquer. Pourtant, je le vois bien retrouver le chemin des filets dans ce match. Malgré ses récents soucis, Ben Yedder a marqué 10 buts lors de ses 10 derniers matchs. Nous pouvons parier sur lui pour trouver à nouveau le chemin des filets avec des cotes de 1,83 chez Betsson.

Ben Yedder a une moyenne de 0,46 but hors penalty par 90 minutes jouées cette saison. Cela le place dans le 71e percentile parmi tous les autres attaquants des cinq grands championnats européens.

