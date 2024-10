Pronostic Monaco Lille - Ligue 1 18/10/2024 : Monaco gagne en ouvrant le score

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Lille, comptant pour la 8e journée de Ligue 1, ce vendredi à 20h45.

Pronostic Monaco Lille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco Lille

Victoire de Monaco ⭐ @ 1,95 sur Vbet, représentant une probabilité de 51,28 % que Monaco batte Lille.

que Monaco batte Lille. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ @ 2,10 sur Vbet, représentant une probabilité de 48,78 % que le match comporte deux buts ou moins.

que le match comporte deux buts ou moins. Monaco marque en premier ⭐ @ 1,67 sur Vbet, représentant une probabilité de 59,88 % que Monaco ouvre le score.

Les leaders de la Ligue 1 pourraient obtenir une victoire 1-0 à domicile pour accentuer la pression sur le PSG, détenteur du titre.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos pronostics pour Monaco vs Lille indiquent un match disputé, avec les premiers de Ligue 1, Monaco, recevant Lille vendredi soir pour tenter d'accroître leur avance sur les champions en titre, le PSG.

Monaco est invaincu lors de ses sept premiers matchs de Ligue 1 2024/25. Ils ont remporté trois victoires et fait un nul lors de leurs quatre matchs à domicile. De plus, ils ont montré que le Stade Louis II est une forteresse en remportant récemment leur match de Ligue des champions contre le FC Barcelone réduit à dix.

Les hôtes seront privés de leur attaquant principal, Folarin Balogun, blessé pour quelques semaines. Breel Embolo ou Wissam Ben Yedder devrait le remplacer vendredi soir.

Lille a également bien commencé la saison mais a perdu deux de ses sept matchs de Ligue 1. Cependant, leur récente victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid leur donnera sans doute de la confiance.

Avec deux victoires et une défaite à l'extérieur, la défaite de Lille est survenue contre l'équipe classée 13ème, Saint-Étienne, ce qui suggère qu'ils peuvent sous-performer en déplacement.

Les effectifs probables pour Monaco Lille

La composition probable de Monaco en 3-4-2-1 :

Kohn ; Singo, Mawissa, Kehrer, Vanderson, Ouattara, Camara, Zakaria, Minamino, Ben Seghir, Embolo.

La composition probable de Lille en 4-2-3-1 :

Chevalier ; Meunier, Gudmundsson, Diakité, Alexsandro, André, André Gomes, Zhegrova, Sahraoui, Angel Gomes, David.

Les meilleurs paris à prendre pour Monaco Lille

Pronostic Monaco vs Lille 1 : Victoire de Monaco @ 1,95 sur Vbet

Tout d'abord, il convient de souligner le très bon début de saison de Monaco. Avec six victoires et un nul, Monaco a ouvert une avance de deux points sur le PSG, les champions en titre. Ils seront certainement désireux de faire une nouvelle démonstration contre Lille, cinquième au classement.

Bien que Lille n'ait concédé que 0,33 but par match à l'extérieur cette saison, leur xGA (expected goals against) est presque trois fois supérieur à ce chiffre (0,92), ce qui suggère qu'ils ont peut-être compté sur la chance pour maintenir des cages inviolées en déplacement.

Monaco a battu Lille 1-0 à domicile en avril dernier, ce qui montre qu'ils sont tout à fait capables d'obtenir un résultat positif cette fois encore.

La seule incertitude est l'absence de l'attaquant clé Folarin Balogun, écarté en raison d'une blessure musculaire. On attend beaucoup de son remplaçant probable, Breel Embolo, qui devra mener l'attaque.

Pronostic Monaco vs Lille 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 2,10 sur Vbet

Dans nos pronostics pour Monaco vs Lille, cette rencontre entre le premier et le cinquième du championnat s'annonce plus comme un match serré que comme une rencontre ouverte et expansive, selon les données des matchs au Stade Louis II.

Monaco n’a concédé que 0,75 but par match à domicile, tandis que Lille n’en a concédé que 0,33 à l’extérieur cette saison. De plus, Lille a gardé sa cage inviolée dans deux tiers (67 %) de ses matchs à l’extérieur cette saison.

De plus, seulement 25 % des matchs à domicile de Monaco ont fini avec trois buts ou plus, et 33 % des matchs à l'extérieur de Lille ont connu le même sort. Avec l’absence de Folarin Balogun, cela retire également un peu de puissance de feu à Monaco. Parier sur moins de 2,5 buts à des cotes supérieures semble être une excellente valeur pour nous.

Pronostic Monaco vs Lille 3 : Monaco marque en premier @ 1,67 sur Vbet

Une autre raison de croire en une victoire de Monaco est qu'ils ont de grandes chances d'ouvrir le score vendredi soir. Les Rouge et Blanc ont marqué en premier lors de six de leurs sept matchs de Ligue 1 jusqu’à présent cette saison.

De plus, 42 % de leurs buts cette saison ont été marqués dans les 30 premières minutes, contre seulement 23 % des buts de Lille.

Il est également important de noter que Monaco affiche un taux de conversion des tirs cadrés plus efficace, avec 15 % de leurs tirs cadrés se transformant en buts, contre 12 % pour Lille.

