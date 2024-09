Pronostic Monaco Barcelone - Ligue des Champions 19/09/2024 : Le Barça gagne avec Yamal buteur

Monaco vs FC Barcelone

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Barcelone, comptant pour la 1ère journée de LDC, ce jeudi à 21h.

Pronostic Monaco Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco Barcelone : probabilités et cotes

Victoire de Barcelone ⭐ @ 1.75 avec Vbet, représentant une probabilité de 57,14 % , selon notre algorithme, que Barcelone batte Monaco.

, selon notre algorithme, que Barcelone batte Monaco. Lamine Yamal buteur ⭐ @ 3.60 avec Vbet, représentant une probabilité de 30,30 % , selon nos prévisions, que Yamal marque contre Monaco.

, selon nos prévisions, que Yamal marque contre Monaco. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ @ 2.30 avec Vbet, représentant une probabilité de 43,48 %, selon notre modèle de prévision, que quatre buts ou plus soient marqués.

Barcelone marque en moyenne 3,4 buts par match en Liga, donc nous parions sur une victoire de Barcelone 3-1 à l’extérieur contre Monaco.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco et Barcelone s'affrontent lors de leur premier match de phase de groupes de la Ligue des Champions 2024/25 jeudi soir, avec les deux équipes en excellente forme. La rencontre entre l'AS Monaco et le FC Barcelone s'annonce comme l'un des événements phares de cette phase de groupes. Les deux équipes, portées par des dynamiques très positives, arrivent à ce rendez-vous avec de grandes ambitions.

Monaco en confiance

Monaco aborde cette rencontre après une victoire 3-0 à l'extérieur contre Auxerre, totalisant dix points sur leurs quatre premiers matchs de Ligue 1.

Ce qui est peut-être le plus encourageant pour Monaco est leur solidité défensive, avec seulement un but encaissé en plus de 360 minutes de Ligue 1 cette saison.

L'ASM a surpris tout le monde en début de saison. Sous la houlette d'Adi Hütter, les Monégasques ont retrouvé une solidité défensive et une efficacité offensive qui leur manquaient depuis quelques saisons. Leur victoire face à l'Olympique Lyonnais, un concurrent direct pour les places européennes, a marqué les esprits. Les joueurs de la Principauté semblent prêts à jouer les trouble-fêtes en Ligue des Champions.

Barcelone vers un renouveau ?

Cette défense sera mise à l’épreuve par Barcelone cette semaine, les géants catalans ayant marqué 17 buts en cinq matchs de Liga. Ils comptent sur un Lamine Yamal en grande forme, qui a fait l'objet d'une offre de 250 millions d'euros du PSG cet été.

Une blessure de Dani Olmo lors de la victoire 4-1 à l'extérieur contre Girona dimanche obligera Barcelone à ajuster un peu son effectif, mais cela ne devrait pas trop affecter l'équilibre de l'équipe.

Le FC Barcelone a donc retrouvé des couleurs sous la direction d'Hansi Flick. Les Blaugrana, avec un jeu offensif flamboyant et une défense solide, dominent pour le moment la Liga de la tête et des épaules. Le recrutement judicieux de l'été a permis à l'équipe de retrouver un équilibre et une confiance en soi qui lui avaient fait défaut. Les Catalans, emmenés par un Robert Lewandowski toujours aussi prolifique, visent un nouveau sacre continental.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue des Champions !

Les effectifs probables pour Monaco Barcelone

La composition probable de Monaco en 4-2-3-1 :

Kohn ; Vanderson, Henrique, Kehrer, Salisu ; Zakaria, Camara ; Akliouche, Ben Seghir, Golovin ; Embolo.

Joueurs absents : Majecki ; Diop.

La composition probable de Barcelone en 4-2-3-1 :

Ter Stegen ; Koundé, Balde, Martinez, Cubarsi ; Casado, Pedri ; Yamal, Raphinha, Torres ; Lewandowski.

Joueurs absents : Christensen ; Araujo ; de Jong ; Gavi ; Bernal ; Lopez ; Fati.

Les meilleurs paris à prendre pour Monaco Barcelone

Notre pari sécurité : Pronostic Monaco vs Barcelone 1 - Victoire de Barcelone @ 1.75 avec Vbet

Il est difficile de parier contre une victoire de Barcelone, étant donné la trajectoire de l’équipe actuellement. Une victoire 4-1 à l'extérieur contre Girona, qui se préparait également à jouer en Ligue des Champions cette semaine, a montré les intentions sérieuses de Barcelone.

La forme de Lamine Yamal est à ne pas sous-estimer, tandis que l’attaquant vétéran Robert Lewandowski reste extrêmement dangereux dans et autour des surfaces adverses.

Bien que Monaco ait battu Barcelone lors d’un match amical cet été, cela ne devrait avoir aucune incidence sur le résultat final de cette rencontre.

⭐ Gagnez 175€ en pariant sur une victoire du Barça avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre prono buteur : Pronostic Monaco vs Barcelone 2 - Lamine Yamal buteur @ 3.60 avec Vbet

La sensation barcelonaise de 17 ans, Lamine Yamal, a fait un début de saison 2024/25 impressionnant. Il a inscrit deux buts lors de la victoire contre Girona et compte déjà trois buts en cinq apparitions en Liga cette saison.

Un objectif qui lui échappe encore dans sa jeune carrière est un but en Ligue des Champions. Nous parions qu'il y parviendra cette semaine contre Monaco. Vu sa forme actuelle, il a plus de 30 % de chances de marquer.

⭐ Gagnez 360€ en pariant sur Lamine Yamal buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Notre pari clé : Pronostic Monaco vs Barcelone 3 - Plus de 3,5 buts @ 2.30 avec Vbet

Nous avons déjà mentionné que Barcelone marque en moyenne 3,4 buts par match cette saison. Monaco n'a concédé qu'un but, mais marque également près de deux buts par match.

Si Barcelone marque tôt, le match pourrait s'ouvrir, offrant un spectacle divertissant et rythmé. À des cotes intéressantes, nous pensons qu'il est raisonnable de parier sur quatre buts ou plus dans ce match.

⭐ Gagnez 230€ en pariant que le match compte au moins 4 buts ou plus avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !