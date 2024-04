Pronostic Milan AC Inter Milan 22/04/2024 : Les Nerazzurri vainqueurs et Lautaro Martinez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Milan AC Inter Milan, comptant pour la 33e journée de Serie A, ce lundi.

Pronostic Milan AC Inter Milan : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le derby entre le Milan AC et l'Inter avant leur affrontement en Serie A le lundi 22 avril.

Les meilleurs paris pour Milan AC Inter Milan

Victoire pour l'Inter Milan ⭐ avec des cotes de 2,12 sur Betsson, soit une chance de 47% que les hommes d'Inzaghi remportent le match.

que les hommes d'Inzaghi remportent le match. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1,75 sur Betsson, offrant une chance de 58% pour que les deux équipes marquent.

pour que les deux équipes marquent. Lautaro Martinez buteur ⭐ avec des cotes de 2,30 sur Betsson, soit une chance de 43% que l'attaquant argentin marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Derby de Milan est le point culminant du week-end en Serie A, avec l'AC Milan visant à retarder les célébrations du titre de l'Inter.

L'AC Milan a beaucoup souffert aux mains de l'Inter ces derniers temps. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions en demi-finale par l'équipe de Simone Inzaghi la saison dernière. Les Rossoneri ont également perdu leur dernier match de championnat contre l'Inter. L'équipe de Stefano Pioli est loin derrière dans la course au titre, mais elle est presque assurée d'une place dans les quatre premiers. Ils sont 2e au classement et 14 points devant la Roma, actuellement 5e. Bien que l'AC Milan soit invaincu lors de ses 10 derniers matchs en championnat, ils devront être à leur meilleur niveau lundi.

L'Inter a été l'équipe phare de la Serie A cette saison. Ils n'ont pas connu la défaite en championnat depuis septembre et sont les leaders incontestés. Ils n'ont pu obtenir qu'un match nul 2-2 contre Cagliari le week-end dernier. Néanmoins, ils ont eu plus de temps pour se préparer que leurs rivaux car ils ont été éliminés de la Ligue des champions. Simone Inzaghi a reçu de nombreux éloges pour la manière dont son équipe joue, et à juste titre. L'Inter possède une attaque redoutable et une défense solide. Ils se sentiront en confiance pour prolonger leur série de victoires contre les Rossoneri ce week-end.

Les compos probables pour Milan AC IInter Milan

La composition probable de l'AC Milan en 4-3-3 :

Maignan ; Hernandez, Thaiw, Kjaer, Florenzi ; Musah, Adli, Loftus-Cheek ; Leao, Giroud, Chukwueze.

La composition probable de l'Inter Milan en 3-5-2 :

Sommer ; Bisseck, Acerbi, Bastoni ; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, DiMarco ; Thuram, Martinez.

Pronostic AC Milan Inter Milan 1 : Victoire pour l'Inter Milan @ 2,12 avec Betsson

L'AC Milan jouera sur son terrain, donc ils auront la majorité des supporters présents. Cependant, le San Siro est également un terrain familier pour l'Inter. Les hommes d'Inzaghi ont battu l'AC Milan 5-1 lors du match aller. Ils ont été impitoyables devant le but dans ce match et nous les soutenons pour montrer leur efficacité offensive dans une autre victoire ici. L'Inter a remporté les cinq derniers face-à-face avec leurs rivaux locaux. Ils ont marqué en moyenne 2,4 buts par match lors de cette série et en ont encaissé seulement 0,2. L'équipe d'Inzaghi est invaincue lors de ses 26 derniers matchs en Serie A, en remportant 21 d'entre eux.

Pronostic AC Milan Inter Milan 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,75 avec Betsson

Le prochain de nos pronostics AC Milan vs Inter Milan est pour les deux équipes à marquer et pour qu'il y ait au moins trois buts. Bien que considérés comme les outsiders, l'AC Milan a certainement le sens du but. Ils ont marqué lors de leurs 21 derniers matchs dans l'élite italienne. L'équipe de Stefano Pioli a marqué en moyenne 2,14 buts et en a encaissé 1,19 par match lors de cette série. Ils ont créé quelques bonnes occasions, malgré une raclée lors du match aller. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de trois de leurs quatre derniers matchs en Serie A.

Pronostic AC Milan Inter Milan 3 : Lautaro Martinez buteur @ 2,30 avec Betsson

Pour notre troisième conseil pour le derby de Milan, nous soutenons Lautaro Martinez pour marquer. L'attaquant argentin a connu une saison prolifique en tant que membre du duo d'attaque de l'Inter. Il a marqué 23 buts en 28 matchs en Serie A. Lautaro a bien joué lors de la victoire 5-1 contre l'AC Milan, mais n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Attendez-vous à ce qu'il répare cela ici. Les statistiques sous-jacentes de Martinez montrent également du potentiel. Il a réalisé en moyenne 3,91 tirs par 90 minutes jouées cette saison. Son xG hors-pénalty de 0,6 par 90 minutes le place dans le 92e percentile parmi tous les attaquants qui participent aux cinq grands championnats européens.

