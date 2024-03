Pronostic Milan AC Empoli 09/03/2024 : Milan gagne les deux mi-temps et Leao buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Milan AC Empoli, comptant pour la 29e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Milan AC Empoli : paris, contexte et compositions

Notre expert en paris sportifs vous présente ses trois meilleurs pronostics pour Milan Empoli alors que les deux équipes s'apprêtent à s'affronter en Serie A à 15h le dimanche.

Les meilleurs pronostics pour Milan Empoli

Moins de 0,5 buts pour Empoli ⭐ avec des cotes de 2,10 sur Betsson, suggérant une chance de 47,6% pour Milan de garder sa cage inviolée.

pour Milan de garder sa cage inviolée. Milan en tête à la mi-temps et à la fin du match ⭐ avec des cotes de 2,15 sur Betsson, indiquant une chance de 46,5% pour l'équipe à domicile de maintenir une avance précoce.

pour l'équipe à domicile de maintenir une avance précoce. Rafael Leao buteur ⭐ avec des cotes de 2,59 sur Betclic, représentant une chance de 39,1% pour l'ailier de trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'AC Milan accueille Empoli au Stade San Siro ce dimanche dans le but de consolider sa place dans le top 4 de la Serie A.

La saison a été difficile pour les Rossoneri. Leurs rivaux locaux, l'Inter, ont pris une avance considérable dans la course au titre, forçant les autres à se disputer entre eux. L'équipe de Stefano Pioli a remporté le titre pour la dernière fois lors de la saison 2021/22, mais depuis lors, elle est loin derrière. Milan a obtenu une victoire cruciale contre la Lazio le week-end dernier. Ils ont marqué le but décisif à la 88e minute, peu de temps avant que la Lazio ne reçoive ses deuxième et troisième cartons rouges du match, marquant une rencontre dramatique. Cette victoire signifie qu'ils ont désormais neuf points d'avance sur l'équipe à la cinquième place.

Pendant ce temps, Empoli occupe actuellement la 14e place au classement, mais elle est dangereusement proche des trois dernières places. Le bas du tableau de la Serie A est serré, avec seulement deux points séparant les équipes de la 18e à la 13e place. L'équipe de Davide Nicola a perdu à domicile contre Cagliari le week-end dernier, ouvrant grand la bataille pour le maintien. Ils doivent rebondir rapidement et trouver de la motivation dans leurs récents succès, ayant remporté leurs deux derniers matchs à l'extérieur.

Les compos probables pour Milan AC Empoli

La composition probable de Milan :

Maignan; Hernandez, Gabbia, Kjaer, Florenzi; Adli, Bennacer, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic.

La composition probable d'Empoli :

Caprile; Cacace, Luperto, Walukiewicz, Ismajli; Kovalenko, Marin, Maleh, Cancellieri, Cambiaghi; Niang.

Milan vs Empoli Pronostic 1 : Moins de 0,5 buts pour Empoli @ 2,10 avec Betsson

Empoli a un bilan de buts vraiment misérable contre Milan au Stade San Siro. Ils n'ont pas marqué lors de leurs trois dernières visites sur le terrain, nous parions donc sur eux pour marquer moins de 0,5 buts avec Betsson.

Milan a encaissé en moyenne seulement 0,62 but par match à domicile en Serie A cette saison. Cela malgré huit de leurs 13 matchs au San Siro contre des équipes actuellement dans la moitié supérieure du classement. Ils concèdent en moyenne 0,4 but contre les équipes de la moitié inférieure. L'équipe de Davide Nicola a marqué le deuxième plus petit nombre de buts dans l'élite italienne avec une moyenne de 0,81.

Milan vs Empoli Pronostic 2 : Milan en tête à la mi-temps et à la fin du match @ 2,15 avec Betsson

Milan n'a pas été la plus prolifique cette saison, mais les buts sont arrivés récemment. Ils devraient capitaliser sur l'élan de leur victoire contre la Lazio. Par conséquent, je parie sur Milan pour mener à la mi-temps et finalement l'emporter à des cotes de 2,15.

L'équipe de Pioli a marqué en première mi-temps lors de 12 de leurs 13 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Un seul but devrait suffire pour maintenir une avance à la mi-temps. Empoli n'a marqué qu'un seul but en première mi-temps lors de leurs sept dernières confrontations avec Milan. Ils ont marqué en moyenne seulement 0,3 but lors des premières mi-temps de leurs matchs en Serie A cette saison.

Milan vs Empoli Pronostic 3 : Rafael Leao buteur @ 2,56 avec Betclic

Rafael Leao n'a pas connu une saison des plus prolifiques en termes de buts pour Milan, mais il reste un atout majeur pour son équipe. Ses qualités exceptionnelles en dribble le rendent difficile à arrêter. Son agilité athlétique devrait poser problème aux défenses avec ses courses sans ballon.

L'international portugais a commencé à retrouver le chemin des filets ces dernières semaines. Il a marqué lors de ses deux derniers matchs au Stade San Siro. Il a un xG hors penalty de 0,37 par 90 minutes jouées cette saison. Cela le place dans le 88e percentile parmi tous les milieux de terrain et ailiers attaquants des cinq meilleures ligues d'Europe. Par conséquent, nous parions sur lui pour marquer à des cotes de 2,56 avec Betclic.

