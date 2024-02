Pronostic Milan AC Atalanta Bergame 25/02/2024 : Les Milanais vainqueurs et Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Milan AC Atalanta Bergame, comptant pour la 26e journée de Serie A, ce dimanche.

Pronostic Milan Atalanta : paris, contexte et compositions

Notre expert en paris sportifs partage ses prédictions ainsi que ses meilleurs pronostics pour le match entre Milan AC et Atalanta Bergame alors que les équipes se préparent à s'affronter en Serie A ce samedi.

Les meilleurs pronostics pour Milan Atalanta

Milan vainqueur du match ⭐ avec des cotes de 2,32 sur Betsson, indiquant une chance de victoire à domicile de 43,1 %.

Plus de 2,5 buts ⭐ à 1,80 avec Betsson, équivalent à une probabilité de 55,6 % de voir au moins trois buts.

de voir au moins trois buts. Giroud buteur ⭐ avec des cotes de 2,66 chez Betsson, suggérant qu'il y a une chance de 37,6 % que le Français ajoute à son nombre de buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Atalanta a éliminé Milan de la Coppa Italia le mois dernier en remportant le match au San Siro. Ils peuvent maintenant réduire l'écart entre les équipes à seulement quatre points en Serie A pour un match qui promet d'être divertissant.

Stefano Pioli est sous pression cette saison. Milan est loin derrière dans la course au titre. Leurs rivaux de la ville, l'Inter, ont pris une avance confortable en tête. Les Rossoneri ont également été éliminés de la phase de groupes de la Ligue des champions, bien que dans un groupe difficile. Les choses se sont améliorées ces derniers mois, mais ils ont subi un nouveau revers lors de leur dernier match. Ils voudront consolider leur place dans les quatre premiers lorsqu'ils affronteront l'Atalanta.

L'équipe de Gian Piero Gasperini est actuellement dans les quatre premiers, mais avec une marge mince. Les équipes italiennes performantes en Europe pourraient permettre à la Serie A d'obtenir une place supplémentaire en Ligue des champions. Pour l'instant, l'objectif est de rester dans le top quatre. L'Atalanta a enchaîné une belle série de résultats pour passer devant Bologne au classement. Cependant, une défaite ici pourrait les faire descendre à la 5e place, avec seulement une différence de buts les séparant de l'équipe de Thiago Motta.

Les compos probables pour Milan Atalanta

Milan AC : Maignan ; Florenzi, Thaiw, Gabbia, Hernandez ; Adli, Bennacer, Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze ; Giroud

Atalanta : Carnesecchi ; Holm, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta ; Pasalic, Ederson, Koopmeiners ; Miranchuk, De Ketelaere

Milan Atalanta Pronostic 1 : Victoire de Milan @ 2,32 Betsson

Les Rossoneri ont un excellent bilan au San Siro en Serie A. Par conséquent, le premier de nos pronostics pour Milan vs Atalanta est une victoire de l'équipe à domicile pour récolter les trois points.

Depuis le début de la saison dernière, l'équipe de Stefano Pioli n'a perdu que quatre de ses 31 matches à domicile en championnat. Au cours de cette période, ils ont encaissé en moyenne 0,87 but par match.

Ils sont actuellement sept points devant l'Atalanta au classement et seront désireux de prendre leur revanche après leur récente défaite contre l'équipe de Gian Piero Gasperini. Milan a dominé le ballon lors de ce match mais n'a pas su en profiter.

L'Atalanta a remporté ses cinq derniers matchs en Serie A, mais quatre de ces victoires sont venues sur leur terrain. Ils n'ont remporté que quatre victoires lors de leurs 11 matchs de Serie A à l'extérieur cette saison.

Milan Atalanta Pronostic 2 : Plus de 2,5 Buts @ 1,80 Betsson

Le prochain de nos pronostics pour Milan vs Atalanta est plus de 2,5 buts dans le match à 1,80 avec Betsson.

Milan a subi une défaite 4-2 à l'extérieur contre Monza lors de son dernier match et je m'attends à un flot de buts une fois de plus. Les Rossoneri étaient invaincus lors de leurs six derniers matchs avant cette défaite surprise. Attendez-vous à une réaction de leur part ici.

Il y a eu au moins trois buts dans sept des huit derniers matchs de l'Atalanta toutes compétitions confondues. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,5 buts par match. Ce pronostic a également été gagnant lors de leurs deux confrontations avec Milan.

Milan Atalanta Pronostic 3 : Giroud @ 2,66 Betsson

Le dernier de nos pronostics pour Milan vs Atalanta se concentre sur le marché des buteurs avec Betsson. Nous parions sur Olivier Giroud pour marquer à tout moment dans le match.

Le Français est entré en jeu lors de la victoire 4-2 de Milan contre Monza. Il a réussi à marquer malgré son équipe réduite à dix à ce moment-là. Luka Jovic a été expulsé pour comportement violent, donc Giroud devrait être l'attaquant des Rossoneri ici.

Giroud a marqué 12 buts en 22 apparitions en Serie A cette saison. Sa capacité à combiner avec ses coéquipiers et à les impliquer dans le jeu en fait un atout précieux pour Milan. Néanmoins, son aptitude à marquer des buts mérite d'être mentionnée. Olivier a marqué lors du match aller contre l'Atalanta.

