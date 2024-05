Pronostic Metz vs PSG : Ligue 1 19/05/2024

Notre expert en paris a préparé les pronostics de Metz vs PSG, les champions ayant pour objectif de finir la saison en beauté et de reléguer Metz.

Meilleurs paris pour Metz contre PSG

Victoire de PSG avec des cotes de 1.50 sur Betsson, soit 75 % de chances que le club parisien gagne.

Victoire de PSG et plus de 3.5 buts avec des cotes de 1.80 sur Betsson, soit 55 % de chances que les visiteurs gagnent avec panache.

Victoire de PSG à la mi-temps/fin du match à 2.10 sur Betsson, donnant 47 % de chances pour que PSG gagne à la mi-temps et à la fin du match.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

PSG affronte Metz lors de la dernière journée de la saison. Avec le titre déjà en poche, ils espèrent terminer la saison en force.

Ce fut encore une autre campagne impressionnante pour les visiteurs, mais on ne peut pas en dire autant pour les hôtes.

Metz est presque relégué à moins qu'il n'y ait un énorme changement de buts, et un résultat contre les champions semble très peu probable.

Destiné à la Ligue 2, leur reconstruction estivale attendra une fois que le PSG aura quitté la ville.

Compositions probables pour Metz contre PSG

La composition probable de Metz :

Oukidja ; Colin, Traoré, Herelle, Candé ; Sabaly, N'Doram, Atta ; Jallow, Lamkel Zé, Diallo

La composition probable de PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes ; Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery ; Dembélé, Ramos, Mbappé

Pari 1 : Victoire de PSG @ 1.50 avec Betsson

Il n’est pas surprenant de voir le PSG entrer dans ce match en tant que favori clair. Ayant récolté 70 points en 32 matchs, les champions ont encore une fois montré pourquoi ils sont la meilleure équipe de France.

Metz, en revanche, devra retourner à la planche à dessin avec une relégation probable.

Les hôtes n'ont pas fait assez tout au long de la saison pour garder la tête hors de l'eau, et ils en ont subi les conséquences.

Encaisser 56 buts est le deuxième plus élevé de la ligue, et le PSG sera ravi de les affronter une fois de plus.

Pari 2 : Victoire de PSG et plus de 3.5 buts @ 1.80 avec Betsson

Avec le PSG comme meilleure attaque de Ligue 1 avec 77 buts, et Metz concédant le deuxième plus grand nombre de buts (56), nous devrions assister à beaucoup d'action devant le but lorsque ces deux équipes termineront la saison.

Metz entre dans son dernier match en mauvaise forme. Bien qu'ils aient concédé moins de buts devant leurs propres supporters (25 buts), ils ont le pire record conjoint de la ligue.

Le PSG a remporté la précédente confrontation directe 3-1, marquant leur 14e victoire consécutive contre Metz. C'est tout un exploit.

Trois des quatre derniers matchs ont vu le PSG gagner et plus de 3.5 buts, et il y a de bonnes chances que cela se répète une fois de plus.

Pari 3 : PSG Mi-Temps/Fin du Match @ 2.10 avec Betsson

Avec une défense de Metz qui semble extrêmement faible, il faudra beaucoup pour empêcher le PSG de dominer dès le premier coup de sifflet.

C'est le dernier match de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG avant son départ pour le Real Madrid, et le meilleur buteur de Ligue 1 peut ajouter un autre but à son impressionnant total.

Le PSG a dû attendre la seconde mi-temps lors de la précédente confrontation directe pour briser la défense de Metz. Cependant, avec un moral au plus bas alors qu'ils semblent se diriger vers la Ligue 2, la qualité du PSG peut briller dès la première mi-temps.