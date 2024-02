Pronostic Metz Lyon (OL) 23/02/2024 : Lyon vainqueur et Alexandre Lacazette buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Metz Lyon (OL), comptant pour la 23e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Les meilleurs paris pour Metz Lyon

Victoire de Lyon ⭐ avec une cote de 1,80 sur Betsson, suggérant une probabilité de 55,6 % pour les visiteurs de l'emporter.

pour les visiteurs de l'emporter. Alexandre Lacazette buteur ⭐ avec une cote de 2,35 sur Betsson, indiquant une probabilité de 42,6 % pour le buteur français de marquer.

pour le buteur français de marquer. Une des deux équipes ne marque pas ⭐ avec une cote de 1,80 sur Betsson, représentant une probabilité de 55,6 % pour qu'une équipe ne trouve pas le chemin des filets.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Metz accueille Lyon au Stade Saint-Symphorien vendredi soir, les hôtes désespérés d'engranger des points au classement.

Avec un retard de cinq points sur le premier non-relégable, Metz doit inverser sa forme en championnat s'il veut éviter la relégation en Ligue 2. Ils n'ont pas gagné en championnat depuis le 26 novembre, donc le temps leur est compté.

Pendant ce temps, Lyon est en forme étincelante. Après une saison décevante jusque-là, ils ont remporté leurs quatre derniers matchs, battant Marseille, Lille, Montpellier et Nice. Avec le moral haut au sein de l'équipe, ils visent maintenant à terminer aussi haut que possible.

Les compos probables pour Metz Lyon

La composition probable pour Metz :

Oukidja, Colin, Traore, Cande, Udol, N’Doram, Van Den Kerkhof, Jean Jacques, Camara, Lamkel Ze, Mikautadze.

La composition probable pour Lyon :

Lopes, Maitland-Niles, Clinton Mata, Caleta-Car, Tagliafico, Caqueret, Matic, Mangala, Nuamah, Lacazette, Benrahma.

Metz vs Lyon Pronostic 1 : Victoire de Lyon @ 1,80 avec Betsson

Lyon a effectué un virage significatif après une saison décevante jusque-là et regarde désormais vers le haut du tableau plutôt que par-dessus son épaule. Ayant remporté quatre matchs d'affilée, dont ceux contre Marseille et Nice, ils ont montré qu'ils sont capables de rivaliser avec certaines des meilleures équipes. Ils ont remporté huit de leurs dix derniers matchs, transformant complètement leur saison. Les récentes arrivées d'Orel Mangala et de Said Benrahma ne les ont que davantage améliorés.

Pendant ce temps, Metz est en difficulté. Cela fait 10 matchs compétitifs depuis leur dernière victoire, ce qui s'est traduit par huit défaites dans toutes les compétitions. Une défaite 3-0 contre Montpellier la dernière fois n'a montré aucun signe d'amélioration, et Lyon peut prolonger leur série de victoires à cinq dans toutes les compétitions.

Metz vs Lyon Pronostic 2 : Alexandre Lacazette buteur @ 2,35 avec Betsson

Le buteur de confiance de Lyon, Alexandre Lacazette, a été un atout positif pour eux cette saison. Actuellement, il est le meilleur buteur du club en Ligue 1 avec 11 buts à son actif. Seul Kylian Mbappé du PSG l'a dépassé alors qu'ils entament la prochaine journée de championnat. Le joueur de 32 ans a marqué trois buts lors de ses cinq derniers matchs, dont l'égalisation contre Montpellier quand Lyon a fini par l'emporter. Il a également marqué le but crucial lors d'une victoire 1-0 contre Marseille. Metz a encaissé 35 buts, les classant troisièmes plus mauvais en Ligue 1. Lacazette voudra maintenir sa bonne forme de buteur contre l'équipe en difficulté.

Metz vs Lyon Pronostic 3 : Aucune des deux équipes ne marque @ 1,80 avec Betsson

Metz a du mal avec une mauvaise forme ces derniers temps et cela a été aggravé par un manque de buts. Metz n'a pas réussi à marquer dans trois de leurs cinq derniers matchs. Bien qu'ils aient marqué contre Marseille, ils étaient réduits à dix pendant plus de 85 minutes. Ils ont marqué lors du match aller entre ces deux équipes. Cependant, Lyon a depuis redressé la barre et a gardé des cages inviolées contre Nice et Marseille ces dernières semaines. Metz n'a marqué que huit buts à domicile cette saison, le deuxième plus bas total de tous les clubs. Lyon devrait pouvoir enregistrer une victoire confortable vendredi soir.

