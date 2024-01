Pronostic Mauritanie Algérie 23/01/2024 : Match nul et Baghdad Bounedjah buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Mauritanie Algérie, comptant pour le groupe D de la CAN 2024, ce mardi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Mauritanie – Algérie

Match nul – à 4,50 en pariant sur Betclic, soit 22% de chances que les deux sélections se neutralisent à l'issue du match.

que les deux sélections se neutralisent à l'issue du match. Les deux équipes marquent : Oui – à 2,21 en pariant sur Betclic, soit 45% de chances que les buts viennent des deux côtés du terrain.

que les buts viennent des deux côtés du terrain. Baghdad Bounedjah buteur - à 2,24 en pariant sur Betclic, soit 44% de chances que l'avant-centre des Fennecs marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Mauritanie – Algérie en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu mardi 23 janvier à 21 h.

Coup d’envoi de la dernière journée du groupe D dans cette Coupe d’Afrique des Nations, avec la rencontre entre les deux derniers de cette poule, la Mauritanie et l’Algérie. Décisive pour les deux formations, ce match verra l’une des deux équipes dire adieu à la compétition en cas de défaite.

Pourtant parmi les favoris de cette compétition, les hommes de Djamel Belmadi sont à la peine dans cette CAN. Avec deux matches nuls en deux rencontres, face à l’Angola sur le score de 1-1, et contre le Burkina Faso 2 buts partout, les Fennecs sont dos au mur. Mais une victoire dans cette rencontre leur assurerait un ticket pour les huitièmes de finale, au moins en tant que meilleurs troisièmes (quatre places pour six groupes).

Du côté des Mourabitounes, toujours aucun point en compteur depuis le début de la compétition. Les coéquipiers de Sidi Bouna Amar se sont inclinés à deux reprises, d’abord contre le Burkina Faso sur le score de 1-0, puis face à l’Angola 3-2, malgré un match disputé qui aurait pu leur redonner espoir. Quasiment éliminés, ils n’ont d’autres choix que de remporter cette rencontre tout en espérant des résultats favorables dans les autres groupes pour continuer à rêver de la suite de la compétition.

Les compos probables pour Mauritanie Algérie

La composition probable de la Mauritanie en 5-3-2 :

Niasse - Keita, Al Abd, Ba, Abeid, Mouhsine - Gassama, Amar, Fofana - Koita, Ba.

La composition probable de l'Algérie en 4-1-4-1 :

Mandrea - Aït-Nouri, Bensebaini, Mandi, Atal - Bentaleb - Feghouli, Belaïli, Zerrouki, Mahrez - Bounedjah.

Quelques chiffres à retenir

Malgré ses deux matchs nuls dans la compétition, les Fennecs restent sur 15 matchs sans défaite alors que la Mauritanie n'a plus goûté à la victoire depuis 6 rencontres. De plus, l'Algérie a remporté 4 des 5 dernières confrontations entre les deux équipes.

Pas de vainqueur à Bouaké. Pourtant en confiance avant cette CAN, les coéquipiers d’un Riyad Mahrez décevant pour le moment n’y arrivent pas jusqu’à maintenant. Deux matches nuls en deux rencontres, des prestations qui n’annoncent rien de bon pour la suite de la compétition (seulement 7 tirs cadrés en deux rencontres), et un climat tendu en sélection pourraient accentuer la pression sur une sélection que tout un pays veut voir se qualifier. À l’inverse, les joueurs du sélectionneur Amir Abdou, qui a d’ailleurs déclaré ne vouloir faire aucun cadeau à l’Algérie, n’auront rien à perdre mardi, eux qui font office d’outsiders dans cette rencontre, et les belles choses montrées face à l’Angola pourraient leur donner des ailes pour aller embêter les Fennecs.

Pari n° 2 : Les deux équipes marquent - Oui : 2,21 avec Betclic

Des buts des deux côtés du terrain. Malgré des résultats en dents de scie dans cette CAN, l’Algérie a trouvé le chemin des filets lors de ses 9 derniers matches toutes compétitions confondues. Djamel Belmadi a des joueurs de qualité à sa disposition, et les Fennecs ont marqué au moins 3 buts lors de leurs 3 dernières confrontations face à la Mauritanie. Mais ils ne sont pas forcément souverains défensivement : avec déjà 3 buts encaissés dans cette CAN, ils n’ont effectué que 3 clean sheets lors de leurs 7 dernières rencontres. À l’inverse, la Mauritanie a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la dernière rencontre, et devrait profiter des largesses défensives laissées par les coéquipiers d’Aïssa Mandi pour aller tromper Anthony Mandrea.

Pari n° 3 : Baghdad Bounedjah buteur : 2,24 avec Betclic

Encore et toujours lui. L’attention portée par les défenses africaines à Riyad Mahrez a sans doute profité à son coéquipier, Baghdad Bounedjah. Premier du championnat du Qatar avec son club, Al-Saad, l’attaquant est particulièrement en forme en sélection. Il a trouvé le chemin des filets lors des 4 dernières rencontres de l’Algérie toutes compétitions confondues, et a déjà inscrit 3 buts dans cette CAN, dont un doublé lors du dernier match face au Burkina Faso. Mardi soir, tout un peuple comptera donc sur lui pour guider sa sélection vers les huitièmes de finale.

