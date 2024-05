Pronostic Reims vs Marseille : Ligue 1 15/05/2024

urs paris pour Reims vs Marseille, comptant pour la 32e journée de la Ligue 1.

Meilleurs paris pour Reims contre Marseille

Alors que la fin de la saison de Ligue 1 approche, il est temps de faire notre pronostic Reims - Marseille.

Les cotes d'avant-match pour Reims vs Marseille placent les visiteurs en position de petit favori, mais tout reste à faire. Si vous souhaitez parier sur la Ligue 1 cette semaine, vous trouverez ci-dessous trois de nos meilleurs pronostics footballistiques.

Marseille gagne avec une cote de 2.52 chez Betsson, ce qui implique une probabilité de 39,7 %.

Les deux équipes marquent avec une cote de 1.57 chez Betsson, ce qui implique une probabilité de 63,7 %.

Marseille marque plus de 1,5 buts à une cote de 2.10 chez Betsson, ce qui implique une probabilité de 47,6 %.

Notre analyse : la forme des deux équipes

Reims a décidé de mettre fin au mandat de Will Still plus tôt ce mois-ci. Sans manager et situé dans la moitié inférieure du tableau, le club traverse clairement une période de transition. Pendant ce temps, Marseille a été battu 3-0 par l'Atalanta en Ligue Europa jeudi et a maintenant besoin d'un petit miracle pour se qualifier pour la compétition continentale.

L'équipe extérieure n'a remporté que quatre matchs depuis le début de l'année. Ceux qui souhaitent parier sur Reims contre Marseille seront tout aussi prudents vis-à-vis de la forme de Reims, puisque l'équipe à domicile a perdu trois matchs de championnat de suite au moment de la rédaction. Le Havre est la seule équipe à avoir obtenu moins de points depuis le début de février.

Ces deux équipes ont été difficiles à projeter lors de la préparation des prédictions de Ligue 1. C'est souvent le cas avec les équipes du milieu de tableau, et il n'est pas surprenant qu'elles aient des cotes très similaires pour remporter ce match.

Il n'y a pas beaucoup en jeu. L'équipe qui parvient à trouver une motivation aura un avantage considérable.

Compositions probables pour Reims contre Marseille

XI probable de Reims :

Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid, Smet; Munetsi, Kone, Teuma; Ito, Diakite, Nakamura.

XI probable de Marseille :

Lopez; Murillo, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Gueye, Veretout, Garcia; Aubameyang, Ndiaye.

Paris 1 : Marseille gagne @ 2.52 avec Betsson

Marseille n'a gagné que deux fois à l'extérieur en Ligue 1 2023-24. Il y a des raisons d'être prudent en les soutenant sur la route, surtout après leur mauvaise performance à l'extérieur contre l'Atalanta en Ligue Europa.

Ils sont deuxièmes en différence de buts attendus par 90 minutes, cependant, et Reims a perdu à trois reprises lors de ses six derniers matchs à domicile. C'était en août, mais Marseille a également eu le dessus sur Reims lorsque les équipes se sont rencontrées au Stade Vélodrome.

Reims a encaissé beaucoup de buts dernièrement. Bien que Marseille ait été médiocre à l'extérieur toute la saison, ils ont la qualité pour prendre le dessus sur leurs hôtes mercredi soir. C'est clairement là que réside la valeur dans le marché des résultats des matchs.

Paris 2 : Les deux équipes marquent @ 1.57 avec Betsson

Aucune équipe de Ligue 1 n'a vu le marché BTTS (les deux équipes marquent) se réaliser aussi fréquemment que Reims (65 %). Marseille est au-dessus de la moyenne de la ligue avec 55 % de leurs matchs de Ligue 1 validant le BTTS.

Les deux équipes ont marqué lors des quatre dernières sorties domestiques de Marseille également. Leur défense n'a pas gardé de feuille propre depuis deux mois, et Reims n'a échoué à marquer qu'une seule fois lors de ses sept derniers matchs.

Le prix est plus court que celui auquel nous sommes habitués pour le BTTS, mais cela reflète deux équipes qui ont été très fiables sur ce marché tout au long de la saison. La probabilité implicite de 63,7 % est certainement raisonnable ici. Avec les deux équipes se détendant vers la fin de la campagne, nous nous attendons à beaucoup de buts, donc il y a de la valeur à soutenir le pari "les deux équipes marquent BTTS à 1,57.

Paris 3 : Marseille marque plus de 1,5 buts @ 2.10 avec Betsson

Marseille a trouvé le filet deux fois ou plus lors de trois matchs consécutifs de Ligue 1. Ils ont marqué deux fois contre Reims lors de leur précédente rencontre, et ils ont également inscrit huit buts lors de leurs trois derniers matchs contre les adversaires de mercredi.

Reims a concédé beaucoup de buts dernièrement, y compris quatre contre Clermont Foot, en bas de tableau. Ils sont seulement au milieu du tableau en buts attendus contre cette saison.

Cela semble être un prix très raisonnable pour Marseille marquant plus de 1,5 buts. Seules trois équipes ont enregistré plus de buts attendus cette saison, et nous nous attendons à ce qu'ils créent beaucoup d'occasions au Stade Auguste-Delaune.