Pronostic Marseille vs Lens - Ligue 1 - 28/04/2024 : Lens gagne le match, moins de 2.5 buts et Lens gagne 2-1

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille-Lens, comptant pour la 31e journée de Ligue, ce dimanche.

Meilleurs pronostics pour Marseille contre Lens

Victoire de Lens à 2,85, ce qui donne à Lens 35,1 % de chances de remporter le match.

de remporter le match. Moins de 2,5 buts est côté 1,88, résultant en une probabilité de 53,2 % que le match ait deux buts ou moins.

que le match ait deux buts ou moins. Victoire de Lens 2-1 à la côte de 9,50, ce qui donne 10,53 % de chances que Lens batte Marseille 2-1.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : examen de la forme des deux équipes

Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a détourné son attention du championnat domestique en raison de sa profonde progression dans l’Europa League de cette année, atteignant les demi-finales. Quant au RC Lens, ils visent également une autre année en Europa League et poussent pour une finition dans le top cinq.

Marseille aborde la 31e journée de match avec une chance extérieure de finir cinquième avec une victoire sur Lens. Pendant ce temps, Lens pourrait dépasser Nice et prendre la cinquième place avec une victoire au Stade Vélodrome.

Avant leur quart de finale de l’Europa League contre Benfica, Marseille avait perdu trois matchs de championnat consécutifs. Le premier match de leur demi-finale contre Atalanta est programmé juste quatre jours après le match contre Lens, ce qui pourrait poser problème pour l'entraîneur, Jean-Louis Gasset.

Lens, les visiteurs, n’ont pas tout à fait répliqué l'exploit de Marseille en Europa League après avoir perdu contre le SC Freiburg lors de leur rencontre en huitièmes de finale. Ils savent qu'une victoire sur Marseille est essentielle pour raviver leurs chances de qualification européenne.

En tant que l'une des équipes les moins prolifiques de la première moitié de Ligue 1, Lens est rarement explosive à regarder, que ce soit en attaque ou en défense. Cependant, à ce stade de la saison, ils ne peuvent pas se permettre de jouer la sécurité et doivent attaquer Marseille dès le début.

Compositions probables pour Marseille et Lens

La composition probable de Marseille en 4-3-3

Lopez ; Garcia, Merlin, Mbemba, Balerdi, Veretout, Harit, Kondogbia, Henrique, Ndiaye, Aubameyang

La composition probable de Lens en 3-4-2-1

Samba ; Gradit, Medina, Danso, Frankowski, Machado, Mendy, El Aynaoui, Sotoca, Fulgini, Wahi

Pronostic 1 - Marseille contre Lens : Victoire de Lens @ 2,85 chez Betsson

Marseille n'a perdu que 7 % de ses matchs à domicile cette saison, mais ils ont été vulnérables récemment. Des défaites contre le PSG et Lille, suivies d'un match nul 2-2 contre Toulouse, les ont fait reculer.

Avec tous les yeux largement tournés vers leur rencontre en demi-finale de l'Europa League contre Atalanta le 2 mai, Lens pourrait être prêt à en profiter.

Le bilan extérieur de Lens n’est de loin pas impressionnant, perdant 40 % de leurs matchs à l’extérieur ce terme. Cependant, d'un point de vue purement motivationnel, Les Sang et Or ont beaucoup à gagner de ces trois points ici.

Pronostic 2 - Marseille contre Lens : Moins de 2,5 Buts @ 1,88 chez Betsson

Les matchs à domicile de Marseille et les matchs à l'extérieur de Lens ont tendance à ne pas produire beaucoup de buts. Les matchs à domicile de Marseille ont produit en moyenne 2,36 buts par match, tandis que les déplacements de Lens ont produit en moyenne seulement 2,13 buts par match.

Marseille est généralement très solide au Stade Vélodrome, concédant seulement neuf buts à domicile toute la saison. Lens a également gardé sa cage inviolée dans plus de la moitié (53 %) de ses matchs à l'extérieur cette saison.

La probabilité combinée que ce match se termine avec moins de 2,5 buts est de 55 %, ce qui se traduit par des pronostics réels de 1,82. Cela suggère qu'il y a une faible valeur à miser sur moins de 2,5 buts ici, avec les joueurs de Marseille ayant un œil sur Atalanta.

Pronostic 3 Marseille contre Lens : Victoire de Lens 2-1 @ 9,50 chez Betsson

La probabilité que les deux équipes marquent et que le match dépasse 2,5 buts est d'environ 28 %. Cela équivaut à des pronostics réels d'environ 3,55-3,60.

Étant donné que Lens est probablement celui qui poussera le plus fort pour la victoire, une victoire 2-1 pour Les Sang et Or à 9,50 semble être de bonne valeur.

Lens sait que Nice a un match relativement simple ce week-end. Ils se déplacent pour affronter une équipe de Strasbourg qui est maintenant pratiquement à l'abri de la relégation. Cela devrait susciter peu de craintes pour Nice, donc c'est maintenant ou jamais pour Lens.