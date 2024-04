Pronostic Marseille (OM) Nice 24/04/2024 : L'OM vainqueur et Pierre-Emerick Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille (OM) Nice, match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Pronostic Marseille (OM) Nice : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Marseille (OM) Nice avant leur affrontement en Ligue 1 le 24 avril.

Les meilleurs paris pour Marseille Nice

Victoire de Marseille ⭐ avec des cotes de 2.10 sur Betsson, soit 47% de chances que les hôtes gagnent.

que les hôtes gagnent. Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ avec des cotes de 2.50 sur Betsson, soit 40% de chances que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Victoire de Marseille et moins de 3.5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 2.72 sur Betsson, donnant 36% de chances que les hôtes gagnent et qu'il y ait trois buts ou moins dans le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille accueille Nice alors que les deux équipes continuent de chercher des points précieux dans leur quête de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Invaincus devant leurs supporters cette saison, Marseille aborde ce match avec confiance. Ils ont battu Benfica pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa.

La forme de Nice continue d'être en dents de scie. Ce manque de constance pourrait leur coûter une place en Ligue des Champions l'année prochaine, surtout s'ils échouent à prendre des points au Stade Vélodrome.

Les compos probables pour Marseille Nice

La composition probable de Marseille :

Lopez; Garcia, Balerdi, Murillo, Soglo; Gueye, Ounahi, Veretout; Ndiaye, Correa, Aubameyang.

La composition probable de Nice :

Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Rosario, Thuram; Laborde, Moffi, Boga.

Pronostic 1 : Victoire de Marseille @ 2.10 avec Betsson

La série de cinq défaites consécutives de Marseille s'est terminée en Ligue Europa en éliminant Benfica sur leur propre terrain. Bien que leur forme semble faible, ils ont été plutôt impressionnants à domicile. Une défaite 2-0 contre le PSG a été leur première en 2024 et leur première à domicile de toute la saison. Seuls le PSG et Lille ont une meilleure forme à domicile que Marseille, c'est pourquoi ils ont encore une chance de football européen la saison prochaine. La forme extérieure de Nice a été plutôt médiocre, perdant contre Lyon, Toulouse et PSG ces dernières semaines. Par conséquent, un déplacement au Stade Vélodrome sera un défi difficile.

Pronostic 2 : Pierre-Emerick Aubameyang buteur @ 2.50 avec Betsson

Un facteur clé pour que Marseille ait encore une chance de finir dans le top 7 cette saison est leur attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais a marqué 12 buts en 28 matches de Ligue 1. Il a également été impressionnant inscrit 10 buts en 11 matchs de Ligue Europa. Malgré ses 34 ans, il continue de montrer son habileté naturelle de buteur dans les dernières étapes de sa carrière. Si Marseille veut sécuriser une place en Europe l'année prochaine, ce sera grâce à l'efficacité d'Aubameyang devant le but.

Pronostic 3 : Marseille vainqueur et moins de 3.5 buts dans le match @ 2.72 avec Betsson

Bien que Marseille soit fort à domicile, ils n'ont que rarement écrasé les équipes ou concédé beaucoup en obtenant des victoires sur leur propre sol. Six de leurs victoires à domicile en Ligue 1 ont vu trois buts ou moins. Ils ont également réussi à garder neuf matchs sans encaisser de buts, préservant leur record invaincu lors de la campagne 2023/24. Bien qu'ils soient cinquièmes au moment de la rédaction, Nice n'a marqué que 12 buts lors de leurs 14 matchs à l'extérieur. Ils n'ont réussi à gagner qu'un seul de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur. La domination de Marseille à domicile devrait être suffisante pour leur permettre d'enregistrer une victoire confortable.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !