Pronostic Marseille (OM) Lyon (OL) : victoire de l'OM et Aubameyang buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour OM OL avant le choc en retard de la 10e journée de Ligue 1,

Le très attendu Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais, initialement retardé en raison d'incidents pré-match, est finalement programmé ce mercredi 6 décembre à 21h00.

Nos experts football voient une victoire de Marseille (1,78) dans son jardin et Aubameyang buteur.

Après une série de quatre matches sans succès, l'OM a repris du poil de la bête en battant le Stade Rennais (2-0) et en se qualifiant pour la phase finale de l'Europa League en éliminant l'Ajax Amsterdam (4-3). Actuellement 9e au classement, l'équipe de Gennaro Gattuso vise une nouvelle victoire pour se rapprocher du top 4.

En revanche, l'OL traverse une période difficile sur et en dehors du terrain, enchaînant deux défaites consécutives contre le LOSC (0-2) et le RC Lens (3-2), restant ainsi bien ancré à la dernière position du championnat.

Les meilleurs paris pour OM - OL

Victoire de l’Olympique de Marseille à 1,78

Marseille gagne 1-0,2-0,3-0 à 3.05

Aubameyang buteur à 2.60

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Pari 1. L’OM confirme son invincibilité à domicile (1,78) avec PMU Sport

Depuis le début de saison, l'OM est invaincu à domicile en Ligue 1 avec 4 victoires et 2 nuls dans son antre du Vélodrome. Une solidité à la maison qui ne devrait pas être mise à mal par cette équipe de l’OL en manque cruel d’efficacité. De plus une victoire permettrait aux Marseillais de recoller sur le top 5 de Ligue 1 et se sortir une ventre moue du championnat.

Pari 2. L’OM gagne en n’encaissant pas de but, victoire 1-0,2-0,3-0 (3,05) avec PMU Sport

L’invincibilité de l’Olympique de Marseille à domicile passe avant tout par une solidité défensive de l’équipe quand elle joue au Vélodrome. En effet, depuis le début de saison l’OM a encaissé 1 seul but à domicile en 6 journées. On peut imaginer que cette bonne série risque de se poursuivre bien que les Lyonnais retournent au Vélodrome avec des intentions et l’envie de répondre sur le terrain aux événements malheureux, ce qui est certain c’est que cette l'affiche promet des étincelles.

Pari 3. Aubameyang buteur lors de l’Olympico (2.6) avec PMU Sport

C’est certainement l’homme du moment côté marseillais. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de très bonnes performances lors des deux derniers matchs de l’OM avec quatre buts inscrits et notamment une performance majuscule contre l’Ajax en Europa League avec un triplé. Après des débuts timides avec l’OM, il semblerait que l’attaquant ait trouvé son rythme de croisière, ce qui n’est pas bon signe pour la défense friable lyonnaise qui a déjà encaissé pas moins de 24 buts depuis le début de saison, seul Lorient fait pire avec 25 buts.

