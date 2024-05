Pronostic Marseille (OM) Lorient 12/05/2024 : Les Bretons vainqueurs et les 2 équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille (OM) Lorient, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, ce dimanche.

Pronostic Marseille (OM) Lorient : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Marseille Lorient avant leur affrontement en Ligue 1 le 12 mai.

Les meilleurs paris pour Marseille Lorient

Lorient vainqueur ⭐ avec une cote de 7.30, soit une probabilité de 13.70 % que Lorient remporte le match.

que Lorient remporte le match. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.75, soit une probabilité de 57.14 % que les deux équipes marquent durant le match.

que les deux équipes marquent durant le match. Plus de 4.5 buts ⭐ avec une cote de 4.33, donnant une probabilité de 23.10 % que le match se termine avec cinq buts marqués ou plus.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : examen de la forme des deux équipes

Au cours des derniers mois, Marseille a eu des enjeux plus importants que la Ligue 1, avec leur parcours en Europa League qui se poursuit jusqu'en demi-finale, ce qui a affecté leur forme en championnat. Quant à Lorient, la défense la plus perméable de la division souligne pourquoi ils sont au bord de la relégation.

Marseille a lutté pour la constance tout au long de la saison. Avec neuf défaites et onze matchs nuls à leur actif, ils n'ont simplement pas gagné assez de matchs pour être en lice pour une qualification européenne. C'est aussi une fin de saison chargée, avec la demi-finale retour de leur Europa League contre l'Atalanta qui déclenche une série de quatre matchs en seulement dix jours.

Les Merlus n'ont remporté que six victoires tout au long de la saison. Leur ligne arrière a encaissé 63 buts en 32 matchs, concédant presque deux buts par match. De plus, ils sont actuellement sur une série de six défaites consécutives. Cependant, avec Marseille potentiellement distrait par leurs efforts en Europa League, ce week-end représente une dernière chance pour eux de porter leur lutte pour le maintien jusqu'au dernier jour.

Les compos probables pour Marseille Lorient

La composition probable de Marseille en 3-5-2 :

Lopez ; Balerdi, Murillo, Gigot, Clauss, Garcia, Harit, Gueye, Veretout, Ndiaye, Aubameyang.

La composition probable de Lorient en 3-4-2-1 :

Mvogo ; Laporte, Adjei, Talbi, Katseris, Mendy, Bakayoko, Abergel, Louza, Ponceau, Bamba.

Pari 1 : Lorient vainqueur @ 7.30 avec Betsson

Étant donné les dynamiques actuelles du match, il n'y a pas de meilleur moment pour soutenir l'outsider. Lorient a besoin des trois points pour renforcer ses espoirs de maintien en Ligue 1, tandis que Marseille doit tenir compte de la petite affaire d'une demi-finale retour de l'Europa League juste avant ce match. Si Marseille gagne contre l'Atalanta, il est possible qu'ils détournent leur attention du match contre Lorient. Même une défaite pourrait laisser Marseille avec peu à jouer dimanche. Lorient a remporté 19 % de ses matchs de Ligue 1 à l'extérieur jusqu'à présent cette saison. À une cote de 7.30, cela suggère une probabilité de 13.70 % de gagner au Vélodrome Orange.

Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 1.75 avec Betsson

Ce match est susceptible d'être plus ouvert que Lorient ne le souhaiterait habituellement. Comme ils sont 17e, à trois points du troisième en partant du bas, Metz, Lorient a besoin d'une victoire pour avoir une chance de se maintenir le dernier jour. En moyenne, Lorient a réussi à marquer un but par match à l'extérieur cette saison, en encaissant deux par match à l'extérieur. Marseille a marqué 1.75 buts par match dans leurs matchs à domicile, suggérant que ce pourrait être une fête de buts. Marseille n'a pas réussi à marquer dans 19 % de leurs matchs à domicile cette saison. Comme Lorient devrait laisser plus d'espaces que d'habitude, cela semble être un pari sûr.

Pari 3 : Plus de 4.5 buts dans le match @ 4.33 avec Betsson

Les buts ont été un thème commun lors des rencontres récentes entre Marseille et Lorient. Plus tôt cette saison, Marseille a remporté une victoire de 4-2 à Lorient, même après avoir été réduit à dix hommes. Lors de la saison 2022/23 de Ligue 1, Marseille a gagné 3-1 au Vélodrome Orange. Ils ont également battu Lorient 4-1 et 3-2 à domicile en 2021/22 et 2020/21, respectivement. Avec Lorient susceptible de pousser pour une victoire improbable, cela amène bien le marché des plus de 4.5 buts en jeu. À un prix de 4.33, je pense qu'il y a plus de 23 % de chances que ce soit une fête de buts.

