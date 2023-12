Pronostic Marseille (OM) Clermont : l'OM gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 et Aubameyang marque

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille Clermont, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce dimanche

Nos propositions de cotes pour la rencontre Marseille - Clermont

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les débuts de Gennaro Gattuso sur le banc de Marseille avaient mal commencé. Mais grâce aux quatre derniers matches de championnat (1-1 à Strasbourg, 3-0 contre Lyon, 2-0 contre Rennes et 2-4 à Lorient), les Marseillais sont parfaitement remontés au classement, et pointent à la 6e place.

Il faudra notamment compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de quatre buts lors des trois derniers matches de Ligue 1, qui retrouvent sa forme d’antan avec les Olympiens.

Du côté de Clermont, les choses ne vont toujours pas mieux, malgré ce match nul 0-0 à domicile contre Lille. Les Clermontois restent sur une série de quatre matches sans victoire, et voient Lyon revenir dangereusement dans leurs rétroviseurs.

Il faudra compter sur Muhammed Cham, auteur de deux buts cette saison pour les joueurs de Pascal Gastien, ou encore sur Nicholson, les deux joueurs les plus dangereux offensivement, côté auvergnat.

Aubameyang buteur. Cote à 2,15 sur PMU Sport

Excepté contre Brighton en Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang est impressionnant ces derniers temps. Avec cinq buts en cinq matches d’Europa League, le Gabonais reste également sur une série de quatre buts et trois passes décisives lors des trois derniers matches de championnat. De quoi inquiéter la quatrième moins bonne défense de Ligue 1.

Clermont ne marque pas. Cote à 1,90 sur PMU Sport

Lors des sept derniers matches, Clermont n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises : à Montpellier (1-1) et contre Lorient (1-0). Avec 0,6 but marqué par match (9 au total), Clermont est de loin la moins bonne attaque du championnat. Et à Marseille, qui n’a concédé qu’un but en sept rencontres et qui n’a toujours pas perdu à domicile. La tâche risque d’être très compliquée pour Clermont.

Marseille gagne 1-0, 2-0, 3-0. Cote à 2,35 sur PMU Sport

Avec cinq victoires et deux nuls en sept matches, Marseille est la meilleure équipe à domicile cette saison. Et avec un total d’1,5 but marqué par match, les Phocéens sont également la 3e meilleure attaque de Ligue 1, juste derrière Monaco (2,1) et Paris (2,5). Face à l’une des moins bonnes défenses du championnat, et un Aubameyang en feu, il y a de grandes chances que les Marseillais poursuivent leur série d’invincibilité à domicile dimanche au Vélodrome.

