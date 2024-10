Pronostic Marseille Angers - Ligue 1 04/10/2024 : Les Phocéens mènent à la mi-temps et gagnent le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille Angers, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Marseille Angers : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour OM Angers

L'OM devant à la mi-temps et à la fin du match ⭐ avec une cote de @1.73 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 58 % de voir l'équipe à domicile mener à la mi-temps et remporter le match à la fin.

de voir l'équipe à domicile mener à la mi-temps et remporter le match à la fin. Victoire de l'Olympique Marseille et moins de 3,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @1.91 sur Vbet, indiquant une probabilité de 52 % que les hôtes gagnent avec un total de moins de quatre buts dans le match.

que les hôtes gagnent avec un total de moins de quatre buts dans le match. Plus de 2,5 buts dans le match et une seule équipe marque ⭐ avec une cote de @2.90 sur Vbet, représentant une probabilité de 34 % pour un match à score élevé où seule une équipe trouve le chemin des filets.

On s'attend à ce que l'Olympique Marseille batte Angers sur un score de 3-0.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'inévitable cycle de la saison de football dicte que même les équipes les plus en forme doivent trébucher à un moment donné. Ce week-end, Marseille affronte un défi plus abordable, du moins sur le papier, en recevant Angers SCO pour la 7e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille, invaincu en Ligue 1, a vu cette série impressionnante s'arrêter brutalement en tombant face au RC Strasbourg Alsace. Le but de Diego Moreira a infligé à Marseille une défaite 1-0, soulignant la nécessité pour l'équipe de Roberto De Zerbi de rester vigilante dans sa quête de titres.

Angers arrive au Stade Vélodrome en difficulté, sans victoire après seulement deux points glanés lors de leurs six premiers matchs depuis leur retour en Ligue 1. Nous analysons les aspects clés de cette rencontre intrigante et la façon dont les deux équipes pourraient aborder ce match.

Les effectifs probables pour Marseille Angers

La composition probable de l'Olympique Marseille :

Rulli ; Murillo, Cornelius, Kondogbia, Garcia ; Højbjerg, Rabiot ; Greenwood, Harit, Henrique ; Wahi.

La composition probable d'Angers :

Fofana ; Arcus, Biumla, Lefort, Hanin ; Aholou, Belkebla ; Allevinah, Abdelli, Melali ; Dieng.

Les meilleurs paris à prendre pour OM Angers

Pronostic Marseille vs Angers 1 : L'OM devant à la mi-temps et à la fin du match @1.73 sur Vbet

Après leur défaite amère contre Strasbourg, l'entraîneur de Marseille, Roberto De Zerbi, a reconnu une vérité indéniable : son équipe méritait de perdre. Strasbourg a étouffé Marseille avec un pressing constant et des duels homme-à-homme agressifs, que les visiteurs n’ont pas su contrer efficacement. La réaction de De Zerbi a été un mélange de réflexion et de motivation, insistant sur l'importance de tirer des leçons de ce revers.

Bien que troisième derrière le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, Marseille a de quoi être fier. Leur début de saison a été impressionnant, avec des performances clés des nouvelles recrues telles que Mason Greenwood et Luis Henrique.

Malgré la défaite lors du dernier match, des signes encourageants étaient présents. Greenwood, en particulier, a représenté une menace importante en seconde période, frôlant l’égalisation. Djordje Petrovic, le gardien brillant de Strasbourg, a peut-être empêché Marseille de marquer, mais il ne fait aucun doute qu'avec quelques ajustements, les hommes de De Zerbi peuvent retrouver leur élan du début de saison.

Pronostic Marseille vs Angers 2 : Victoire de l'Olympique de Marseille et moins de 3,5 buts dans le match @1.91 sur Vbet

Les perspectives de maintien en Ligue 1 semblent sombres pour Angers SCO, un club qui n'a récolté que deux points depuis le début de la saison et occupe la dernière place du classement. Pourtant, la détermination de l’équipe ne doit pas être sous-estimée.

L’entraîneur Alexandre Dujeux a vécu à la fois les joies de la promotion et les dures réalités du football de haut niveau durant son mandat.

Malgré un début de campagne peu inspirant, l’équipe reste optimiste quant à la possibilité de redresser la situation. Ayant affronté certaines des équipes les plus fortes du championnat, comme le RC Lens et l’OGC Nice, Angers pourrait aborder les prochaines rencontres avec prudence.

Lors de leur dernier match, ils ont perdu 3-1 contre le Stade de Reims. Malgré quelques moments brillants, notamment une performance difficile de Yahia Fofana dans les buts et une frappe sublime de Zinedine Ferhat, Angers est dans un besoin urgent de points pour relancer leur saison.

Dujeux a motivé son équipe à se surpasser contre les grandes équipes, reconnaissant que le maintien ne se jouera pas seulement contre les équipes en difficulté.

Marseille n'a échoué à marquer qu'une seule fois cette saison, bien qu'ils aient surpassé leur xG (expected goals) de 5,31, la plus haute valeur en Ligue 1.

L’équipe de De Zerbi pourrait s’imposer confortablement vendredi, sans pour autant faire trembler les filets à plusieurs reprises.

Pronostic Marseille vs Angers 3 : Plus de 2,5 buts dans le match et une seule équipe marque @2.90 sur Vbet

Alors que Marseille cherche à rebondir après leur déception à Strasbourg, De Zerbi insistera probablement sur l’importance de la dynamique et de la solidité.

Un aspect clé sera la manière dont l'équipe à domicile abordera la flexibilité tactique nécessaire pour contrer la structure défensive d'Angers. L’OM cherchera à exploiter les éventuelles lacunes dans la résilience défensive d’Angers, notamment à travers Greenwood et Henrique, dont la vitesse et la créativité peuvent faire mal à n’importe quelle défense.

Avec Adrien Rabiot potentiellement disponible après avoir fait ses débuts le week-end dernier, la bataille du milieu de terrain pourrait changer de dynamique, avec la vision et la physicalité de Rabiot en renfort.

De son côté, Angers doit impérativement combler ses failles défensives et se rendre plus difficile à percer. Dujeux adoptera probablement une stratégie de contre-attaque, en cherchant à utiliser la possession pour créer des occasions tout en étouffant le jeu de Marseille au milieu de terrain.

La capacité d’Angers à tenir bon et à capitaliser sur les contres pourrait jouer un rôle crucial s’ils veulent obtenir quelque chose de cette rencontre.

Seulement deux des six matchs d’Angers cette saison ont produit trois buts ou plus, la nouvelle équipe promue ne tirant en moyenne que trois fois au but par match, la plus faible valeur de Ligue 1.

Ainsi, parier sur un match sans but encaissé pour l’Olympique est aussi une option intéressante.

