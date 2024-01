Pronostic Maroc Tanzanie 17/01/2024 : Le Maroc gagne par un but d'écart et Hakimi buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Maroc Tanzanie, comptant pour le groupe F de la CAN 2024, ce mercredi à 18h

Les meilleur paris pour Maroc - Tanzanie

Achraf Hakimi buteur à 5,40 sur Betclic, soit 18% de chances que le latéral parisien marque.

que le latéral parisien marque. Le Maroc gagne de 1,5 buts à 1,51 sur Betclic, soit 66% de chances qu'il y ait un écart notable au score.

qu'il y ait un écart notable au score. Youssef En-Nesyri marque le premier but à 4,58 sur Betclic, soit 21% de chances que l'avant-centre ouvre le score.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Dans un groupe qui compte également le Congo et la Zambie, le Maroc cherchera à bien entrer dans sa compétition afin de se placer pour la qualification. Auréolés de leur parcours prodigieux lors de la coupe du monde 2022 au Qatar (demi-finalistes battus par la France), les Marocains se savent attendus dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2024. Ils débutent leur parcours face à la Tanzanie, en s’appuyant sur les cadres qui leur ont permis d’éliminer l’Espagne et le Portugal au Qatar. Face à la Sierra Leone (3-1), en amical, Walid Regragui a aligné neuf des onze joueurs qui avait démarré le Mondial du Qatar, il y a un peu plus d’un an, sachant que les deux seuls absents l’ont été à cause de blessures (Saïss et Mazraoui).

Très solide en défense, la Tanzanie devra quant à elle s’appuyer sur ses qualités naturelles pour essayer de faire déjouer les Lions de l’Atlas. Une victoire pour ce premier match serait un bel exploit pour les hommes de Adel Amrouche, qui les placerait en position idéale avant d’affronter le Congo et la Zambie.

Les compos probables pour Maroc Tanzanie

La composition probable du Maroc :

Bono – Mazraoui, Saiss, Aguerd, Hakimi – Amrabat, Adli, Harit, El Khannouss, Ziyech – En Nesyri

La composition probable de la Tanzanie :

Kawawa – Miroshi, Hamad, Mwamnyeto, Mwaikenda, Mnoga – Abraham, Bajana, Mkami, M'Mbombwa – Kibu

Quelques chiffres à retenir

Les Marocains ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs alors que la Tanzanie n'a remporté qu'un seul de ses 6 dernières rencontres.

Pari 1. Achraf Hakimi buteur à 5,40 sur Betclic

À 25 ans, le défenseur s’est installé comme un cadre de la sélection marocaine et du PSG. Son jeu étant de plus en plus tourné vers l’avant, il ne serait pas surprenant de le voir inscrire un but pour ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations, lui qui a pour l’instant inscrit deux buts en 26 sélections.

Pari 2. Le Maroc gagne de 1,5 buts à 1,51 sur Betclic

Le Maroc a préparé cette compétition pour jouer sept matchs et pas un de moins. Les Lions de l’Atlas risquent donc de ne pas être totalement dominateurs dans cette première rencontre, et le match pourrait être plus serré que prévu. On peut toutefois parier que leur expérience suffira à s’imposer face à une solide équipe de Tanzanie qui n’a pas pour habitude de gagner ou de perdre largement.

Pari 3. Youssef En-Nesyri marque le premier but à 4,58 sur Betclic

Le Maroc fait partie des favoris de cette compétition, et Youssef En-Nesyri des favoris pour le titre de meilleur buteur. Le jeune attaquant de Séville est en confiance, ayant inscrit 5 buts en Liga et 2 en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Il aura à cœur de marquer les esprits en faisant trembler les filets adverses dès son premier match.

