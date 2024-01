Pronostic Maroc RD Congo 21/01/2024 : 2-0 pour le Maroc et Boufal buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Maroc RD Congo, comptant pour le groupe F de la CAN 2024, ce dimanche à 15h

Les meilleur paris pour Maroc - RD Congo

Score exact 2-0 pour le Maroc à 5,80 sur Betsson, soit 17% de chances que les Lions de l'Atlas gagne le match sur ce score.

que les Lions de l'Atlas gagne le match sur ce score. Mi-temps / fin de match : Nul / Maroc à 3,65 sur Betsson, soit 27% de chances que le Maroc vienne à bout finalement de la RD Congo.

que le Maroc vienne à bout finalement de la RD Congo. Sofiane Boufal buteur à 3,80 sur Betsson, soit 26% de chances que l'ailier de poche marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deuxième match dans cette CAN pour le Maroc, premier du groupe F, contre la République democratique du Congo, son dauphin. Nos experts football voient une deuxième victoire du Maroc (1,55) dans cette CAN, pour conforter leur siège de leader.

Le Maroc fait partie des grands favoris de cette CAN. Il en est presque LE grand favori, un an après être devenu la première équipe africaine de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde. Et contrairement à des favoris comme l’Egypte (1-1), le Cameroun (1-1) ou l'Algérie (1-1), les Lions de l’Atlas n’ont pas tremblé pour leur match d’ouverture contre la Tanzanie. Victoire 3-0, meilleur score inscrit par une équipe lors de la première journée, à égalité avec le Sénégal. La République democratique du Congo a obtenu le nul contre la Zambie (1-1).

Les Lions de l’Atlas sont donc en position favorable pour enclencher la deuxième, mais la RDC est sûre de ses forces. Notamment avec ses habitués de la Ligue 1 et de la Ligue 2, comme Lionel Mpasi-Nzau dans les buts (ex-PSG), Kalulu (Lorient), Chancel Mbemba (Marseille), Arthur Masuaku (ex-Valenciennes) en défense, Samuel Moutoussamy (Nantes), Gaël Kakuta (Amiens) au milieu, Yoane Wissa (ex-Laval, Lorient) et Cédric Bakambu (ex-Marseille) en attaque.

Pari 1. Score exact 2-0 pour le Maroc : cote à 5,80 sur Betclic

Avec 5 buts encaissés en 7 matchs à la Coupe du monde 2022 (dont deux lors du match pour la 3eme place) et 4 buts en 7 matchs sur l'année 2023, le Maroc présente une défense plus que solide. Le XI de départ des Lions de l’Atlas est identique à celui du Mondial 2022 (en dehors de Mazraoui blessé) et plusieurs joueurs continuent leur progression lors de cette CAN, avec trois buts qui sont venus d’un défenseur (Saiss), d’un milieu (Ounahi) et un attaquant (En-Nesyri) contre la Tanzanie. Le Maroc a le collectif, le talent, la forme et le sérieux d’une équipe en phase de confirmation, pour aller chercher un deuxième succès dans cette CAN.

Pari 2. Mi-temps / fin de match : Nul / Maroc : cote à 3,65 sur Betclic

Deux des trois buts contre la Tanzanie sont venus à la 77eme (Ounahi) et à la 80eme (En-Nesyri) contre la Tanzanie. Le Maroc fait penser à l'équipe de France de Didier Deschamps sur sa capacité à tenir un match pour se mettre en confiance, avant d'accélérer et de faire la différence plus tard dans le match. On voit les Lions de l’Atlas concéder le nul à la mi-temps, avant de faire la différence plus tard dans le match.

Pari 3. Sofiane Boufal buteur : cote à 3,80 sur Betclic

On l’a dit, les buteurs sont venus de toute part contre la Tanzanie pour le Maroc. Sofiane Boufal, étincelant lors de la Coupe du monde au Qatar, est sorti du banc sans scorer, mais on le voit bien être décisif. Le banc marocain regorge de talent (Boufal, Adli, Harit…) et on voit l’ancien angevin se démarquer contre la RDC au deuxième match.

