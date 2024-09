Pronostic Manchester United Tottenham - Premier League 29/09/2024 : Man U gagne avec de Ligt buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Man U Tottenham, comptant pour la 6e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Manchester United Tottenham : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United Tottenham : probabilités et cotes

Victoire de Manchester United avec une cote de @2.30 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 44 % pour une victoire des hôtes.

pour une victoire des hôtes. Matthijs de Ligt buteur avec une cote de @11.00 sur Vbet, indiquant une probabilité de 9 % que le défenseur néerlandais marque.

que le défenseur néerlandais marque. Plus de 3,5 buts dans le match avec une cote de @2.03 sur Vbet, représentant une probabilité de 49 % pour que le match voie au moins quatre buts.

Nous pensons que Manchester United remportera un match spectaculaire contre Tottenham sur le score de 3-2.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 100€ offerts en freebets sur votre premier pari perdant sur Vbet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux équipes traditionnelles du « Big Six » de la Premier League s'affrontent à Old Trafford ce dimanche. Avant cette rencontre, les deux clubs sont au coude à coude dans le classement, occupant les 10e et 11e places avec sept points chacun.

Les deux équipes ont également joué en Ligue Europa cette semaine. Manchester United a un léger avantage, ayant disputé son match contre Twente mercredi, tandis que Tottenham a accueilli Qarabag 24 heures plus tard.

Manchester United a montré une nette domination lors de son nul 0-0 contre Crystal Palace, malgré ce résultat frustrant, alors qu'ils ont déjà deux victoires et deux défaites cette saison. De son côté, Tottenham s'est remis de l'ouverture rapide du score de Brentford (après seulement 22 secondes) pour s'imposer 3-1.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Manchester United Tottenham

La composition de Manchester United en 4-2-3-1 :

Onana ; Dalot, de Ligt, Martinez, Mazraoui ; Ugarte, Mainoo ; Rashford, Fernandes, Garnacho ; Zirkzee.

La composition de Tottenham en 4-3-3 :

Vicario ; Udogie, van de Ven, Romero, Porro ; Kulusevski, Bissouma, Maddison ; Son, Johnson, Solanke.

Les meilleurs paris à prendre pour Man U Tottenham

Pronostic Manchester United vs Tottenham 1 : Victoire de Manchester United @2.30 sur Vbet

Manchester United a un bon historique à domicile contre Tottenham, ayant gagné 7 de leurs 10 dernières rencontres de championnat à Old Trafford. Malgré un début de saison lent, United a montré des signes d'amélioration dans leur récent match contre Crystal Palace, dominant la possession et créant de nombreuses occasions.

Avec Erik ten Hag insistant sur la nécessité d'être plus clinique devant le but, l'équipe devrait bientôt commencer à concrétiser ses nombreuses opportunités. De plus, les Red Devils bénéficient d'un temps de repos supplémentaire par rapport à Tottenham, dont le calendrier est plus chargé après leur match de Ligue Europa jeudi soir.

Tottenham n'est pas au meilleur de sa forme en déplacement, avec seulement deux victoires lors de ses 12 derniers matchs à l'extérieur en Premier League. Ils ont perdu cinq de leurs huit derniers déplacements, en concédant 17 buts au passage.

⭐ Gagnez 230€ en pariant sur une victoire des Mancuniens avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic Manchester United vs Tottenham 2 : Matthijs de Ligt buteur @11.00 sur Vbet

Matthijs de Ligt a déjà démontré son danger dans les airs cette saison, marquant contre Southampton et se montrant régulièrement menaçant sur coups de pied arrêtés. Son but contre les Saints est venu de deux tentatives, toutes deux cadrées. Contre Crystal Palace, bien qu'il n'ait pas marqué, il a tenté trois autres tirs, tous cadrés, mais un gardien inspiré l'en a empêché.

Tottenham a montré des faiblesses dans la défense sur coups de pied arrêtés, ayant concédé 40 % de leurs buts de cette manière, soit le deuxième pourcentage le plus élevé de la Premier League. De plus, 46 % des tirs qu'ils concèdent proviennent de situations sur coup de pied arrêté, le taux le plus élevé du championnat.

Ainsi, la puissance aérienne de de Ligt pourrait jouer un rôle clé dimanche. Avec un xGA (expected goals against) élevé pour Tottenham sur coups de pied arrêtés, de Ligt pourrait bien trouver de nouvelles opportunités pour marquer.

⭐ Gagnez 1100€ en pariant sur Matthijs de Ligt buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic Manchester United vs Tottenham 3 : Plus de 3,5 buts @2.03 sur Vbet

L’histoire récente appuie l’idée d’un match prolifique, les six dernières confrontations entre ces deux équipes à Old Trafford ayant produit 24 buts, soit une moyenne de quatre buts par match. Trois des quatre derniers affrontements à Manchester ont vu plus de 3,5 buts.

Les deux équipes ont montré un bon potentiel offensif cette saison, avec une moyenne de 2,80 buts par match pour Tottenham et de 2,63 pour Manchester United. Ce chiffre aurait dû être plus élevé pour United, étant donné leurs statistiques offensives, bien qu'ils aient eu des difficultés à concrétiser leurs occasions jusqu'à présent.

Sous les ordres d'Ange Postecoglou, Tottenham joue un football offensif et intense, ce qui pourrait contribuer à un match ouvert et riche en buts. Avec des attaquants talentueux et des milieux créatifs des deux côtés, on peut s’attendre à une rencontre potentiellement spectaculaire.

⭐ Gagnez 203€ en pariant que le match compte au moins 4 buts ou plus avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !