Pronostic Manchester United Liverpool - Premier League - 06/04/2024 : Victoire de Liverpool et Mo Salah buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester United Liverpool, comptant pour la 31e journée de Premier League.

Pronostic Manchester United Liverpool : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs a préparé ses pronostics pour le match Manchester United vs Liverpool alors que les Reds visent une victoire importante et à se remettre sur la bonne voie dans leur quête pour remporter la Premier League.

Les meilleurs pronostics pour Manchester United Liverpool

Victoire pour Liverpool ⭐ avec des cotes de 1,83 sur Betsson, soit une chance de 54,6% que l'équipe de Jurgen Klopp l'emporte.

que l'équipe de Jurgen Klopp l'emporte. Mo Salah buteur ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, soit une chance de 50% que l'attaquant égyptien marque.

que l'attaquant égyptien marque. Score correct 2-1 pour Liverpool ⭐ avec des cotes de 11 sur Betsson, donnant une chance de 9,1% pour que le résultat correct.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United accueille de nouveau le Liverpool de Jurgen Klopp à Old Trafford alors que les Reds cherchent à prendre leur revanche après leur élimination de la FA Cup par les Mancuniens.

Manchester United était en grande forme après avoir battu Liverpool. Cependant, ils ont été ramenés sur terre lorsqu'ils n'ont pas pu tenir bon pour battre Brentford en Premier League. Ils ont du travail à faire s'ils veulent terminer dans une place européenne en fin de saison.

Liverpool a récemment poursuivi sa bonne forme avec une victoire 2-1 contre Brighton en Premier League, après un match nul 1-1 avec les champions en titre, Manchester City. S'ils veulent remporter le titre cette saison, ils devront remporter des matchs importants comme celui contre Manchester United à Old Trafford.

Les compos probables pour Manchester United Liverpool

La composition probable de Manchester United :

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Dalet, Mainoo, McTominay, Rashford, Fernandes, Garnacho, Hojlund.

La composition probable de Liverpool :

Kelleher; Gomez, van Dijk, Quansah, Bradley, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz.

Pronostic 1 : Victoire pour Liverpool @ 1,83 avec Betsson

Manchester United a surpris Liverpool la dernière fois qu'ils se sont affrontés en FA Cup. Cependant, avec un titre de Premier League en jeu pour Jurgen Klopp, l'Allemand devrait avoir appris beaucoup de ce match pour inverser le résultat. De retour en Premier League, Liverpool est en grande forme. Même leur récent match nul contre Manchester City pourrait s'avérer précieux à mesure que la saison avance.

Malgré leur domination, Liverpool était frustré d'avoir dû se contenter d'un match nul 0-0 à Anfield lors du match aller en Premier League. Cela dit, cela ne veut pas dire que la même chose se reproduira. Si les Reds réalisent une performance similaire et rectifient leurs erreurs défensives du match de la FA Cup, ils sont plus que capables de décrocher les trois points à Old Trafford.

Pronostic 2 : Mo Salah buteur à tout moment @ 2,00 avec Betsson

Mo Salah a marqué lors du match de la FA Cup, mais ce n'était pas un fait isolé. L'attaquant égyptien aime jouer contre Manchester United, ayant marqué quatre buts lors de ses quatre derniers matchs contre les rivaux de Liverpool.

Le joueur de 31 ans a inscrit un doublé contre Manchester United lorsque Liverpool les a battus 7-0 à Anfield. Il semble qu'il embrasse pleinement ce match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ayant récemment marqué le but vainqueur contre Brighton, Salah a marqué lors de trois matchs consécutifs et se rendra à Old Trafford en grande forme.

Pronostic 3 : Liverpool vainqueur 2-1 @ 11 avec Betsson

Pour ceux qui recherchent une cote plus élevée, la victoire de Liverpool 2-1 à Old Trafford se démarque à 11. Comme nous l'avons vu dans le match de la FA Cup, Manchester United était dangereux et s'est révélé être plus qu'une menace pour la défense de Liverpool.

Liverpool, cependant, est rapidement revenu en tête dans les 45 premières minutes et semblait prêt à contrôler le match. Cependant, ils n'ont pas réussi à clore le match et Jurgen Klopp sera pleinement conscient des problèmes défensifs de son équipe. Manchester United ne reste que rarement muet à domicile, c'est pourquoi nous croyons qu'ils marqueront. Cependant, Liverpool devrait avoir assez de ressources pour enregistrer une autre victoire importante à l'extérieur alors qu'ils visent à remporter le titre.

