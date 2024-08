Pronostic Manchester United Liverpool - Premier League 01/09/2024 : Match nul et Salah buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester United Liverpool, pour la 3e journée de Premier League, ce dimanche.

Pronostic Manchester United Liverpool : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United Liverpool : probabilités et cotes

Match nul ⭐ avec des cotes de @4.20 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 23,8 % que les équipes se partagent les points.

que les équipes se partagent les points. Mo Salah buteur ⭐ avec des cotes de @2.21 sur Vbet, indiquant une probabilité de 45,2 % que l'attaquant égyptien marque.

que l'attaquant égyptien marque. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @2.08 sur Vbet, représentant une probabilité de 48,1 % pour qu'au moins quatre buts soient marqués dans la rencontre.

Manchester United vs Liverpool est un duel trop serré pour en sortir un vainqueur, et on s'attend à un match nul 2-2.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'une des plus grandes et anciennes rivalités du football anglais se déroule ce dimanche alors que Manchester United et Liverpool se rencontrent à Old Trafford. Étonnamment, compte tenu de la nature à haut risque de cette rencontre, le coup d'envoi sera donné à 17 h.

Quel que soit le niveau de performance des deux équipes, ce match attire toujours l'imagination. Manchester United cherchera à rebondir après la déception d'avoir perdu contre Brighton dans les dernières secondes de leur match le week-end dernier.

Liverpool a parfaitement démarré sous la direction d'Arne Slot. Ils ont remporté leurs deux matchs 2-0, bien que contre des équipes qui devraient se retrouver dans le tiers inférieur du classement en mai.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Manchester United Liverpool

La composition probable de Manchester United en 4-2-3-1 :

Onana ; Dalot, Martinez, Maguire, Mazraoui ; Casemiro, Mainoo ; Rashford, Fernandes, Diallo ; Zirkzee.

La composition probable de Liverpool en 4-2-3-1 :

Alisson ; Robertson, van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold ; Mac Allister, Gravenberch ; Diaz, Szoboszlai, Salah ; Jota.

Les meilleurs paris à prendre pour Manchester United Liverpool

Manchester United vs Liverpool Pari 1 : Match nul @4.20 sur Vbet

À ce stade précoce de la saison, il est difficile de lire clairement la forme des deux équipes. Deux matchs fournissent un échantillon trop petit pour prédire avec confiance comment une équipe se comportera pendant le reste de la campagne.

Si l'on en croit les médias, cela semble être trois points faciles pour une équipe de Liverpool qui a remporté ses deux matchs sous la direction de son nouveau manager Arne Slot, contre un Manchester United en difficulté. Cependant, Erik ten Hag aurait pu également afficher un record de 100 % s'il n'y avait pas eu une décision de hors-jeu serrée et une ligne défensive calamiteuse contre Brighton.

Manchester United est invaincu lors de ses trois dernières rencontres contre Liverpool. Avec les rivaux tirés au sort en FA Cup la saison dernière, les trois matchs se sont terminés par un match nul après 90 minutes, et celui-ci pourrait suivre la même voie.

⭐ Gagnez 420€ en pariant que les 2 équipes se neutralisent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Manchester United vs Liverpool Pari 2 : Mo Salah buteur @ 2.21 sur Vbet

Mo Salah a dominé cette confrontation depuis qu'il a marqué son premier but pour Liverpool contre les Red Devils en 2020. L'attaquant égyptien a maintenant marqué 14 buts en 15 apparitions, y compris un triplé lors d'une victoire 5-0 à Old Trafford en 2021. Tout cela fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de cette rencontre.

La vulnérabilité de la défense de Manchester United, en particulier au poste d'arrière gauche, offre une opportunité en or pour le buteur prolifique de Liverpool. Avec la tendance de ten Hag à faire tourner sa défense, ce qui cause de la confusion, Salah devrait trouver les espaces dont il a besoin pour ajouter à son impressionnant palmarès.

Il est impossible de ne pas soutenir l'Égyptien dans cette rencontre compte tenu de son bilan. Si on lui accorde ne serait-ce qu'un peu d'espace comme Brighton l'a fait le week-end dernier, il ajoutera presque certainement à son incroyable record.

⭐ Gagnez 221€ en pariant sur Mohamed Salah buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Manchester United vs Liverpool Pari 3 : Plus de 3,5 buts dans le match @ 2.08 sur Vbet

L'histoire récente soutient fortement le pronostic de plus de 3,5 buts, avec 7 des 9 dernières confrontations compétitives entre ces rivaux féroces ayant produit au moins quatre buts. Cette tendance n'est pas simplement une coïncidence - c'est un reflet des philosophies offensives que les deux clubs adoptent lorsqu'ils se rencontrent. L'intensité de cette rencontre conduit souvent à des matchs ouverts, d'un bout à l'autre, où la prudence défensive est jetée aux orties dans la quête de la victoire.

La nature imprévisible de cette rencontre en début de saison augmente la probabilité d'un match à score élevé. Les deux équipes cherchent encore leur rythme, ce qui conduit souvent à un jeu plus ouvert et moins structuré. Le nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, sera désireux de faire une déclaration, tandis que Manchester United sera déterminé à se racheter après leur défaite tardive contre Brighton.

Tout est prêt pour un spectacle offensif où les deux équipes devraient trouver le chemin des filets à plusieurs reprises. Les deux confrontations à Old Trafford la saison dernière se sont terminées par des matchs nuls 2-2 après 90 minutes, et il existe une tendance historique pour cette rencontre à produire des buts, donc parier sur plus de 3,5 buts semble être une stratégie solide.

⭐ Gagnez 208€ en pariant que 4 buts ou plus soient marqué dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !