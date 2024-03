Pronostic Manchester United Liverpool FA Cup 16/03/2024 : Les Reds vainqueurs et Darwin Nunez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester United Liverpool, comptant pour les 1/4 de finale aller de la FA Cup..

Pronostic Manchester United Liverpool : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et prévisions pour Man United Liverpool avant cette confrontation en quarts de finale de la FA Cup, ce dimanche à 16h30.

Les meilleurs pronostics pour Man United Liverpool

Victoire de Liverpool ⭐ avec des cotes de 1,83 sur Betsson, équivalant à une chance de 54,6% pour les visiteurs de gagner.

pour les visiteurs de gagner. Darwin Nunez buteur ⭐ avec des cotes de 2,40 sur Betsson, indiquant une chance de 41,7% pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Les deux équipes ne marqueront pas ⭐ avec des cotes de 2,25 sur Betsson, suggérant une chance de 44,4% pour que les deux clubs ne trouvent pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United accueille ses rivaux de toujours, Liverpool, dimanche dans ce qui devrait être un excitant affrontement en quarts de finale de la FA Cup.

L'équipe à domicile arrive dans ce match après une victoire 2-0 contre Everton en Premier League, après avoir précédemment perdu 3-1 contre Manchester City. Après avoir battu Nottingham Forest 1-0 au tour précédent, les Red Devils ont atteint ce stade de la compétition.

Liverpool a fait match nul 1-1 avec Manchester City dans leur course au titre de Premier League lors de leur dernière sortie, City étant actuellement invaincu depuis huit matchs. Ils ont remporté le tour précédent tour 3-0 contre le club de Championship, Southampton.

Les compos probables pour Man United Liverpool

La composition probable de Man United :

Onana; Lindelof, Evans, Varane, Dalot, Casemiro, Mainoo, Garnacho, McTominay, Fernandes, Rashford

La composition probable de Liverpool :

Kelleher; Gomez, van Dijk, Quansah, Bradley, Mac Allister, Endo, Szoboszlai, Salah, Diaz, Nunez

Pronostic 1 pour Man United vs Liverpool : Victoire de Liverpool @ 1,83 avec Betsson

Bien que Liverpool se déplace à Old Trafford, ils restent les favoris pour atteindre les demi-finales dans ce qui sera la dernière saison de Jurgen Klopp à la tête de l'équipe.

Liverpool est invaincu lors de ses huit derniers matchs. Cela comprend six victoires et un match nul contre Manchester City, ainsi qu'une victoire en finale de la Carabao Cup en prolongation contre Chelsea, faisant de Liverpool un adversaire difficile à battre.

Manchester United a perdu deux de ses cinq derniers matchs. Cela comprend une défaite à domicile contre Fulham et une défaite décisive 3-1 contre leurs rivaux de toujours, Manchester City.

Bien qu'ils aient partagé un match nul 0-0 lors de leur dernière confrontation, Liverpool avait remporté le match 7-0 en 2023 et les visiteurs peuvent sécuriser la victoire à Old Trafford.

Pronostic 2 pour Man United vs Liverpool : Darwin Nunez buteur @ 2,40 avec Betsson

L'attaquant uruguayen de Liverpool a eu une saison mémorable jusqu'à présent. Il a marqué cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, dont un doublé contre le Sparta Prague en Europa League. Le seul match où il n'a pas marqué était contre Manchester City. Cependant, avec 15 buts à son actif toutes compétitions confondues et l'attente de mener la ligne d'attaque, la défense de Manchester United aura du mal à contenir l'énergique attaquant de 24 ans. Jonny Evans n'aura pas la vitesse pour le suivre et Nunez peut ajouter un autre but à son impressionnant total dimanche.

Pronostic 3 pour Man United vs Liverpool : Les deux équipes ne marquent pas @ 2,25 avec Betsson

Bien que Liverpool ait encaissé des buts lors de leurs deux derniers matchs, ils avaient précédemment gardé trois fois leur cage inviolée. Cela comprenait 120 minutes contre Chelsea en finale de la Carabao Cup.

En regardant leurs confrontations récentes, il n'y a eu qu'une seule occasion où les deux équipes ont marqué lors de leurs sept derniers matchs. Ce match a eu lieu à Old Trafford, mais le buteur ce jour-là, Jadon Sancho, n'est plus au club.

Avec une place en demi-finale en jeu, attendez-vous à ce que le match soit serré et disputé tout au long, peut-être décidé par un seul but décisif.

