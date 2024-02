Pronostic Manchester United (MU) Fulham 24/02/2024 : Les deux équipes marquent et Rosmus Hojlund buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester United (MU) Fulham, comptant pour la 26e journée de Premier League.

Pronostic Manchester United Fulham : paris, contexte et compositions

Notre expert en pronostics football partage ses trois meilleurs paris et prévisions pour Manchester United - Fulham en vue de leur affrontement en Premier League ce samedi à 16h.

Les meilleurs paris pour Manchester United Fulham

Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,60 sur Betsson, ce qui équivaut à une probabilité de 62 % que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Rasmus Hojlund buteur ⭐ avec une cote de 2,00 sur Betsson, indiquant une probabilité de 50 % pour l'attaquant danois de marquer.

pour l'attaquant danois de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,60 sur Betsson, représentant une probabilité de 50 % pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United accueille Fulham à Old Trafford ce samedi, où les hôtes veulent combler l'écart sur le top 4 lors de la 26e journée de Premier League.

La bonne forme des hôtes mancuniens s'est poursuivie avec une victoire 2-1 à l'extérieur contre Luton Town le week-end dernier, ce qui en fait cinq victoires d'affilée dans toutes les compétitions. Après deux matchs consécutifs de Premier League à l'extérieur, ils seront impatients de retrouver leur domicile.

La série de trois matches sans défaite de Fulham a pris fin après une défaite étroite 2-1 contre Aston Villa. Ils avaient précédemment battu Bournemouth 3-1 et fait match nul contre Burnley et Everton. C'est un autre test difficile pour les Cottagers, qui n'ont pas battu Manchester United depuis 2009.

Les compos probables pour Manchester United Fulham

La composition probable pour Manchester United :

Onana, Shaw, Maguire, Varane, Dalot, Casemiro, Mainoo, Rashford, Fernandes, Garnacho, Hojlund.

La composition probable pour Fulham :

Leno, Robinson, Ream, Diop, Castagne, Cairney, Palhinha, Willian, Pereira, De Cordova-Reid, Rodrigo Muniz.

Manchester United vs Fulham Pari 1 : Plus de 2,5 Buts @ 1,60 avec Betsson

Bien que Manchester United soit en bonne forme et marque régulièrement, ils ont du mal à garder leur cage inviolée. Ils ont marqué au moins deux buts lors de huit de leurs dix derniers matchs dans toutes les compétitions. Cependant, ils n'ont gardé que deux fois leur cage inviolée pendant cette période. Ceux-ci sont venus contre Wigan Athletic en Coupe d'Angleterre et West Ham en Premier League. Ils n'ont pas remporté de match de Premier League en 2024.

Fulham a été parmi les équipes marquant beaucoup de buts ces derniers temps, que ce soit du côté gagnant ou non. Ils ont été solides à domicile, mais ont perdu six de leurs sept derniers matches de Premier League à l'extérieur. Dans ces matchs, ils ont encaissé trois buts contre Bournemouth, quatre contre Liverpool, trois contre Aston Villa et trois contre Newcastle. Les buts semblent être le meilleur pari dans ce match.

Manchester United vs Fulham Pari 2 : Rasmus Hojlund buteur @ 2,00 avec Betsson

Il est difficile de ne pas tenir compte de l'attaquant de Premier League le plus en forme du moment. Rasmus Hojlund a marqué sept buts lors de ses six derniers matchs, dont six lors des cinq derniers matchs de Premier League. Il n'a montré aucun signe de ralentissement en marquant un doublé contre Luton le week-end dernier. Il a également marqué dans les deux derniers matchs à domicile de Manchester United contre Tottenham et West Ham. Le joueur de 21 ans a trouvé son rythme et s'est installé dans son nouveau chez-lui. Avec Fulham encaissant des buts lors de leurs déplacements, il est logique de miser sur l'attaquant danois pour marquer une fois de plus.

Manchester United vs Fulham Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1,60 avec Betsson

Comme mentionné précédemment, Manchester United est actuellement en bonne forme. Cependant, ils ne sont pas aussi solides défensivement qu'ils le voudraient. Ils n'ont faits que deux clean sheets lors de leurs dix derniers matchs de Premier League, qui sont venus contre West Ham et Liverpool. Manchester United n'a également pas réussi à faire de clean sheet à Old Trafford depuis leur étroite victoire 1-0 contre Luton Town le 11 novembre. Cela risque de contrarier Erik ten Hag.

Malgré leur mauvaise forme à l'extérieur, Fulham a récemment marqué deux buts contre Burnley et lors d'un match à l'extérieur contre Liverpool à Anfield en Coupe de la Ligue. Ils ont peut-être l'un des pires bilans à l'extérieur en Premier League, mais l'intégration de Rodrigo Muniz dans leur composition de départ constituera une menace significative pour leurs adversaires. Le Brésilien a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs depuis son arrivée pour mener l'attaque. Il pourrait être celui qui brisera la défense de Manchester United ce week-end.

