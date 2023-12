Pronostic Manchester United Chelsea : match nul et un but est marqué dans chaque mi-temps

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Man U Chelsea de cette 15e journée de Premier League, ce mercredi

Les deux cadors les plus en difficulté de Premier League cette saison s’affrontent à Old Trafford. Battu à Newcastle (0-1) au terme d’un match très pauvre, les Red Devils doivent résister à Chelsea qui a battu Brighton ce week-end (3-2).

Nos experts football voyant un match nul entre ces deux équipes (3,50) qui n’arrivent jamais à confirmer quand ils sont en forme cette saison.

Manchester United reste sur un nul à Galatasaray (3-3) ou André Onana a commis une nouvelle bévue, avant de tomber à Newcastle samedi (0-1). Les Red Devils ont laissé la domination territoriale et le ballon aux Magpies, pourtant eux aussi impactés par les blessures et qui jouent d’habitude en bloc médian et n’avaient plus l’habitude de garder la possession.

Aussi battu à Newcastle le week-end précédent (1-4), Chelsea s’est brillamment ressaisi face à Brighton a domicile (3-2). D’abord parce que les Blues ont fait sans leur capitaine Connor Gallagher, exclu, pendant toute la deuxième période, mais surtout parce qu’ils ont continué à faire jeu égal avec Brighton a 10 contre 11. Chelsea se trouve des forces dans la difficulté, et a redoublé d’efforts pour préserver son avance au score. Malgré les blessures (Chilwell, Gusto) et les suspensions (James, Cucurella), la défense paraît de plus en plus solide quand elle ne commet pas de bévues comme à Newcastle, et le système offensif est de plus en plus rodé.

Les meilleurs paris pour Manchester United - Chelsea

Un but est marqué dans les deux mi-temps à 1,42

Chelsea marque un but en première mi-temps à 2,30

Match nul à 3,50

Pari 1. Un but est marqué dans les deux mi-temps à 1,42 avec PMU Sport

C’est ce que les Blues ont fait lors de trois de leurs quatre derniers matchs. Quand ils débutent en confiance, les attaquants de Chelsea arrivent à dérouler et à garder un rythme sur 90 minutes, depuis plusieurs semaines. S’ils se mettent en jambe d'entrée, comme contre Brighton, Manchester City et Tottenham, ils devraient nous offrir de belles actions et mettre les Red Devils en danger jusqu'à la fin du match. Ils ont de la ressource (Jackson, Sterling, Palmer, Mudryk, Madueke) pour bien démarrer et finir fort grâce aux entrants.

Pari 2. Chelsea marque un but en première mi-temps à 2,30 avec PMU Sport

En 8 matchs de Premier League, Manchester United a concédé l’ouverture du score 6 fois à domicile. Les Red Devils ne sont pas en confiance cette saison et cela se ressent sur leur défense, orpheline de Lisandro Martinez et de Varane, relégué sur le banc après ses blessures à répétition. On l’a dit, Chelsea sera d’attaque d'entrée et essaiera d’appuyer à chaque temps faible de l’adversaire, sous l’impulsion de Sterling, Mudryk, et avec Palmer a la baguette.

Pari 3. Manchester United - Chelsea : match nul à 3,50 avec PMU Sport

Manchester United n’est que la 12eme meilleure attaque de Premier League et peine à domicile contre les équipes européennes (Manchester City 0-3, Brighton 1-3). Mais si elle progresse, la défense de Chelsea reste jeune et commet des bévues face aux attaques incisives. Garnacho a marqué lors de deux des trois derniers matchs de United et Hojlund pourrait profiter des erreurs de Chelsea pour ouvrir son compteur but en PL. Surtout, un Old Trafford des grands soirs est capable de transformer les Red Devils, pour répondre aux offensives de Chelsea. Ce match pourrait basculer dans l’irrationnel avec deux équipes qui profitent des espaces laissés par leur adversaire et qui se rendent coup pour coup.