Pronostic Manchester United Arsenal - Premier League - 12/05/2024 : Les Gunners vainqueurs et Saka buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester United Arsenal, comptant pour la 37e journée de Premier League.

Pronostic Manchester United Arsenal : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Manchester United Arsenal en Premier League le 12 mai prochain.

Les meilleurs paris pour Manchester United Arsenal

Victoire d'Arsenal ⭐ avec une cote de 1.38 sur Betsson, soit une probabilité de 72 % que les Gunners gagnent.

que les Gunners gagnent. Arsenal avec un handicap de -2 ⭐ avec une cote de 2.83 sur Betsson, soit une probabilité de 35 % que l'équipe d'Arteta gagne par au moins trois buts d'écart.

que l'équipe d'Arteta gagne par au moins trois buts d'écart. Bukayo Saka buteur ⭐ avec une cote de 2.25 sur Betsson, soit une probabilité de 44 % que l'ailier marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United cherche à rebondir après une humiliante défaite et à porter un coup aux espoirs de titre d'Arsenal. Ces derniers mois ont été difficiles pour Erik Ten Hag. Manchester United a joué comme une équipe luttant contre la relégation. Leur approche terne a été aggravée par une crise croissante de blessures. L'équipe est en passe de réaliser sa pire fin de saison en Premier League. La presse a affûté ses couteaux suite à la défaite 4-0 de United à Crystal Palace. Les Eagles ont pu dominer le match avec aisance. Le résultat retentissant n'a surpris personne. United sera prêt pour 90 minutes difficiles lorsqu'ils entreront sur le terrain dimanche.

Arsenal a été exceptionnel cette saison. Bien qu'ils aient progressé depuis leur échec dans la course au titre l'année dernière, ils pourraient encore terminer la saison les mains vides. Les hommes d'Arteta doivent gagner tous leurs matchs restants et espérer un faux pas de Manchester City. Le dernier match des Gunners était une victoire routinière 3-1 sur Bournemouth. Ils ont maintenant remporté six de leurs sept derniers matchs en championnat. Cependant, ils n'ont réussi à gagner qu'une seule fois lors de leurs neuf dernières visites à Old Trafford.

Les compos probables pour Manchester United Arsenal

La composition probable de Manchester United :

Onana ; Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka ; Mainoo, McTominay, Fernandes ; Garnacho, Rashford, Hojlund.

La composition probable d'Arsenal :

Raya ; White, Saliba, Gabriel, Tomyasu ; Rice, Partey, Odegaard ; Saka, Havertz, Trossard.

Pari 1 : Victoire pour Arsenal @ 1.38 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Manchester United contre Arsenal est une victoire des Gunners. L'équipe d'Arteta est en course pour le titre. Ils possèdent la deuxième meilleure attaque de Premier League et font face à une équipe de United vulnérable. Il est difficile de ne pas privilégier les visiteurs puisqu'ils ont remporté la rencontre inversée 3-1. Manchester United a été mis à l'épreuve par Crystal Palace lundi soir. Erik Ten Hag a persisté avec ce dispositif tactique, il semble donc que la question soit de savoir combien de buts Arsenal marquera. Si nous excluons la victoire aux tirs au but contre Coventry, les Red Devils n'ont remporté qu'un de leurs neuf derniers matchs.

Pari 2 : Arsenal -2 handicap @ 2.83 avec Betsson

Arsenal s'attend à une large victoire ici, nous misons donc sur eux pour gagner par au moins trois buts. Les hommes d'Arteta ont une moyenne de 3.38 buts par match à l'extérieur cette année. C'est une occasion en or pour eux de remporter une victoire éclatante sur l'un de leurs rivaux historiques. Manchester United est en passe de concéder plus de tirs que l'équipe de Derby qui a terminé la saison de Premier League avec 11 points. Ils invitent l'opposition à tirer et leur défense de fortune semble prête pour un après-midi difficile. United a eu du mal à créer quoi que ce soit de significatif contre Crystal Palace, donc les signes sont de mauvais augure avant celui-ci.

Pari 3 : Bukayo Saka buteur @ 2.25 avec Betsson

Bukayo Saka a marqué lors de la victoire à domicile d'Arsenal contre Bournemouth le week-end dernier. Il a également marqué lors de leur dernier match à l'extérieur contre Tottenham. Nous parions sur l'ailier pour ajouter à son total à Old Trafford. Saka a marqué 16 buts et enregistré neuf passes décisives en 2838 minutes de Premier League cette saison, ce qui signifie qu'il a une moyenne de 0.51 buts et 0.9 passes décisives par 90 minutes jouées. Il s'épanouit en attaquant la défense et aura de nombreuses occasions de le faire étant donné l'approche de United en matière de défense.

