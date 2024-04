Pronostic Manchester City Real Madrid Ligue des Champions 17/04/2024 : Les Citizens vainqueurs et Phil Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester City Real Madrid, comptant pour les 1/4 de finale de Ligue des Champions.

Pronostic Manchester City Real Madrid : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Man City Real Madrid

Victoire pour Man City ⭐ avec des cotes de 1.66 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 60% que le club anglais l'emporte lors de ce match retour décisif à Manchester.

que le club anglais l'emporte lors de ce match retour décisif à Manchester. Phil Foden buteur ⭐ avec des cotes de 4.00 sur Betsson, offrant une probabilité de 25% que l'international anglais trouve le chemin des filets à l'Ethad Stadium.

que l'international anglais trouve le chemin des filets à l'Ethad Stadium. Man City et plus de 2.5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 2.20 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 45% que les Citizens l'emportent et qu'il y ait trois buts ou plus dans le match.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Man City accueille le Real Madrid pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions après avoir fait match nul 2-2 en Espagne.

Man City est ravi d'avoir ramené un résultat positif à l'Etihad, mais le travail n'est pas encore terminé. Bien qu'ils n'aient pas perdu à domicile en 2024, ils ont du mal à garder leur cage inviolée ces derniers temps.

Le Real Madrid peut être en pleine forme en Liga, mais la Ligue des Champions est le trophée qu'ils convoitent toujours désespérément. Ils devront réaliser une grande performance s'ils veulent percer la défense de Pep Guardiola à Manchester. Nous nous attendons à beaucoup de buts et de spectacle dans ce qui pourrait être le match de la saison jusqu'à présent.

Les compos probables pour Man City Real Madrid

La composition probable de Manchester City :

Ortega; Gvardiol, Akanji, Dias, Lewis, Silva, Rodri, Grealish, Foden, De Bruyne, Haaland.

La composition probable du Real Madrid :

Lunin; Mendy, Rudiger, Fernandez, Carvajal, Kroos, Tchouameni, Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior.

Pronostic 1 : Victoire pour Man City @ 1.70 avec Betsson

Man City aurait été satisfait d'un match nul avant le match contre le Real Madrid en Espagne. Ayant marqué trois buts, les champions anglais seront confiants de retrouver leur terrain. Invaincus lors de leurs 23 derniers matchs à l'Etihad, l'équipe de Pep Guardiola n'a pas connu la défaite à domicile en 2024. Par conséquent, Madrid aura du pain sur la planche pour changer cela.

Lors de leur dernier affrontement à l'Etihad en 2023, Man City a écrasé Madrid 4-0. Un score similaire semble improbable, mais une équipe confiante à domicile peut battre n'importe qui, y compris Madrid. Man City a ouvert Madrid à plusieurs reprises lors du premier match. Ils espèrent reproduire cette performance à domicile.

Pronostic 2 : Phil Foden buteur @ 1.60 avec Betsson

Le milieu de terrain dynamique de Man City, Phil Foden, a marqué lors du premier match et nous parions sur l'international anglais pour trouver à nouveau le chemin des filets. Sa capacité à trouver des espaces entre le milieu de terrain et la défense en fait un cauchemar pour l'adversaire à marquer. Cela lui permet de se glisser dans des zones dangereuses.

Trouver de l'espace à la lisière de la surface de Madrid, c'est exactement ce que Foden a fait lors du premier match en envoyant un magnifique tir courbé à 20 mètres. S'il crée de l'espace et que l'on s'attend à ce que Man City crée beaucoup, Foden peut propulser son équipe en demi-finales.

Pronostic 3 : Man City et plus de 2.5 buts dans le match @ 2.00 avec Betsson

Le premier match s'est avéré très divertissant. Bien que nous ayons correctement prédit un match nul, peu de gens ont prévu que six buts seraient marqués. Avec deux des meilleures forces offensives du football mondial, il est probable que nous verrons encore beaucoup d'actions devant le but, surtout s'il y a un but précoce.

Malgré toute leur qualité, les deux équipes ont montré une faiblesse en défense. Man City a eu du mal à garder sa cage inviolée ces derniers temps, et Madrid brisera à nouveau leur ligne arrière. Les preuves montrent que Man City va gagner. Cependant, ils devront probablement marquer deux ou trois buts de plus s'ils veulent se débarrasser de Madrid pour la deuxième année consécutive.

