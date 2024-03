Pronostic Manchester City Manchester United 03/03/2024 : City vainqueur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Man City Man United, comptant pour la 27e journée de Premier League, ce dimanche

Pronostic Manchester City Manchester United : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Manchester City Manchester United

Manchester City vainqueur – ⭐ à 1,23 en pariant sur Betsson, soit 81 % de chances de voir les Citizens s’imposer.

de voir les Citizens s’imposer. Les deux équipes marquent – ⭐ à 1,68 en pariant sur Betsson, soit 59 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Erling Haaland buteur - ⭐ à 1,47 en pariant sur Betsson, soit 68 % de chances de voir l’attaquant norvégien trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’affiche de la 27e journée de Premier League est bien là : à 16 h 30 dimanche sera donné le coup d’envoi du derby de Manchester entre United et City à l’Etihad Stadium. Une rencontre entre deux équipes qui ne jouent pas la même catégorie cette saison, mais qui a toujours autant d’importance dans le cœur des supporteurs.

Manchester United connaît une saison en dents de scie, avec beaucoup (trop) de défaites pour espérer croire à un titre que les Red Devils n’ont plus remporté depuis 2013. Ils sont 6es à 3 points de la première place qualificative pour l’Europe, avec un bilan de 14 victoires, 2 nuls et 10 défaites, pour 36 buts inscrits et autant encaissés. Les hommes de Ten Hag restent sur 4 victoires et une défaite lors des 5 derniers matches, mais pourraient rencontrer des difficultés face à une équipe de Manchester City qui se présente comme leur véritable bête noire lors des dernières saisons.

Les Citizens ont bien repris leur marche en avant. Après une fin d’année 2023 difficile, Pep Guardiola a redonné un rythme presque parfait à ses Skyblues avec 8 victoires lors des 9 dernières rencontres de championnat. Manchester City n’a plus perdu depuis le 6 décembre toutes compétitions confondues, pour un bilan en Premier League de 18 victoires, 5 nuls et 3 défaites, avec 59 buts inscrits et 26 encaissés. Les coéquipiers d’un Phil Foden en grande forme sont 2es à un point du leader Liverpool, et sont dans l’obligation de gagner pour suivre le rythme du train de tête et espérer devenir champions d’Angleterre pour la quatrième fois d’affilée.

Les compos probables pour Manchester City Manchester United

La composition probable de Manchester City en 4-2-3-1 :

Ederson - Walker, Dias, Akanji, Ake - Rodri, Stones - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland.

La composition probable du Manchester United en 4-2-3-1 :

Onana – Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat – McTominay, Casemiro – Forson, Fernandes, Garnacho - Rashford

Manchester City vs Manchester United Pari 1 : Manchester City vainqueur @ 1,23 avec Betsson

Manchester City n’a plus perdu depuis le 6 décembre, et les Citizens ont démontré qu’ils avaient repris leur marche en avant avec 8 victoires lors des 9 dernières rencontres. À l’inverse, Manchester United rencontre un peu plus de difficultés, avec 5 victoires lors des 10 derniers matches disputés, pour 2 nuls et 3 défaites. Lors du match aller, les Skyblues s’étaient imposé 3 buts à 0 à Old Trafford, et ont remporté 5 des 6 dernières confrontations toutes compétitions confondues face aux Red Devils, dont les trois dernières à l’Etihad Stadium. Pep Guardiola préparera cette rencontre comme à son habitude et les coéquipiers de Bernardo Silva semblent mieux armés pour s’imposer.

Manchester City vs Manchester United Pari 2 : les deux équipes marquent @ 1,68 avec Betsson

Bien que Manchester City ait retrouvé une bonne assise défensive lors des dernières rencontres, les Citizens encaissent en moyenne 1 but par 90 minutes en Premier League. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de 16 des 26 rencontres des Skyblues, et lors de 13 matches des Red Devils. Surtout, les deux formations ont marqué lors de 4 des 6 derniers derbies de Manchester, et lors des 3 dernières confrontations disputées à l’Etihad Stadium. Dimanche, Ederson et Onana auront donc fort à faire pour garder leurs cages inviolées.

Manchester City vs Manchester United Pari 3 : Erling Haaland buteur @ 1,47 avec Betsson

Blessé lors de 5 rencontres de Premier League cette saison, le cyborg norvégien n’en finit pourtant plus d’impressionner. Il a inscrit 17 buts en 21 rencontres de championnat, pour un total de 27 buts en 30 matches toutes compétitions confondues. Surtout, Haaland reste sur un quintuplé en 60 minutes lors du 5e tour de FA Cup cette semaine, et il avait inscrit un doublé face aux coéquipiers de Bruno Fernandes lors du match aller. Il a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises et délivré 3 passes décisives en 4 rencontres face aux Red Devils, et il pourrait remettre ça dimanche.

