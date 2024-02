Pronostic Manchester City Everton 10/02/2024 : Match nul à la mi-temps et Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Everton, comptant pour la 24e journée de Premier League.

Pronostics Manchester City - Everton : paris, contexte et compos

Plus que jamais dans la course au titre, les Citizens reçoivent Everton, 18e de Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Manchester City - Everton.

Les meilleur paris pour Manchester City - Everton

Match nul à la mi-temps à 2,78 sur Betsson, soit 35 % de chances qu’il y ait égalité à la pause.

qu’il y ait égalité à la pause. Plus de 3,5 buts à 1,96 sur Betsson, soit 52 % de chances que le match soit prolifique en buts.

que le match soit prolifique en buts. Phil Foden buteur à 2,56 sur Betsson, soit 39 % de chances que l’international anglais marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En s’imposant 3-1 à Brentford grâce à un triplé de Phil Foden, les joueurs du Catalan Pep Guardiola ont profité du faux pas de Liverpool pour revenir à un point de la tête du championnat, avec un match de plus à jouer. Cette défaite de Liverpool est toutefois à double tranchant, puisqu’elle permet tout de même aux Gunners de rester au contact des Citizens après 23 journées. Manchester City n’a toujours pas perdu de point en Premier League en 2024, puisque leur dernier match nul concédé le fut face à Crystal Palace le 16 décembre à la 95e minute. Avec 54 buts inscrits en 22 matchs, l'attaque de City tourne à plein régime cette saison, alors qu’elle s’était approchée des 100 buts lors de la saison dernière (94 buts en 38 matchs).

Du côté de leur adversaire du jour, la saison est plus compliquée. Après avoir terminé la saison dernière premier non relégable et la saison précédente à une 16e place tout aussi dangereuse, les hommes de Sean Dyche vont devoir se battre jusqu’au bout pour garder leur place au sein de la prestigieuse Premier League. Ils sont d’ailleurs sur une série inédite de trois matchs nuls face à Tottenham, Fulham et Villa, mais ils n’ont pas gagné depuis le 16 décembre face à Burnley.

Pari 1. Match nul à la mi-temps à 2,78 sur Betsson

Parier sur une victoire d’Everton ou un match nul semble trop risqué. Mais “l’autre équipe de Liverpool” reste tout de même sur trois matchs sans défaite et on peut envisager qu’ils tiennent le coup en première mi-temps face à la redoutable attaque de City.

Pari 2. Plus de 3,5 buts à 1,96 sur Betsson

On peut s’attendre à voir des buts entre Manchester City, meilleure attaque du pays, et Everton, qui a déjà encaissé 30 buts en 23 matchs. Manchester City n’est pas la meilleure équipe à domicile, mais elle a tout de même fait trembler 27 fois les filets de ses adversaires en 10 matchs disputés à l’Etihad Stadium.

Pari 3. Phil Foden buteur à 2,56 sur Betsson

À tout juste 23 ans, le joueur formé à Manchester City n’a pas encore montré tout son potentiel et on attend de lui qu’il se montre notamment plus précis devant le but. Avec son triplé lors de la dernière journée, il sera en confiance face à Everton, et il pourrait en profiter pour se montrer à nouveau, lui qui a marqué 8 buts depuis le début de la saison de Premier League.

