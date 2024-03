Pronostic Manchester City Copenhague Ligue des Champions 06/03/2024 : Moins de 2,5 buts et Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester City Copenhague, comptant pour les 8e de finale de Ligue des Champions.

Pronostics Manchester City - Copenhague : paris, contexte et compos

Manchester City reçoit Copenhague à l'Etihad Stadium, pour son huitième de finale retour de Ligue des champions. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Manchester City - Copenhague, avec une victoire de Manchester City (1,12 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Manchester City - Copenhague

Moins de 2,5 buts ⭐ à 1,72 soit 58% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Manchester City même après 20 minutes ⭐ à 1,90 soit 52% de chances que les Citizens prennent le match en main dès le début.

que les Citizens prennent le match en main dès le début. Foden buteur ⭐ à 2,50 soit 40% de chances que le jeune international anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City remet son titre européen en jeu dans ces huitièmes de finale de Ligue des champions, après s'être imposés à l'extérieur au match aller sur le terrain de Copenhague (3-1), grâce à des buts de De Bruyne, Bernardo Silva et Foden, et malgré une réalisation de Magnus Mattson pour les locaux. Et City effectue ce huitième retour avant un choc de Premier League sur le terrain du leader Liverpool.

Manchester City cherche à se rassurer en ce début de printemps, après avoir été tenu en échec en championnat par Chelsea (1-1), et en gagnant dans la douleur contre Brentford et Bournemouth (1-0). Mais les Citizens ont commencé leur série infernale du mois de mars par une victoire dans le derby contre Manchester United (3-1), malgré une ouverture du score sublime de Marcus Rashford.

Copenhague allait bien après sa défaite du match aller en s’imposant contre Silkeborg (3-0) et Nordsjaelland (2-0), puis est tombé ce week-end sur le terrain de Midtjylland (0-2), restant à la troisième place de Superligaen, et seront privés de Khocholava, Sander, Claesson et Lerager.

Les compos probables pour Manchester City Copenhague

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Ake, Gvardiol - Stones, Rodri - Foden, Alvarez, Doku - Haaland.

Copenhague : Grabara - Jelert, Vavro, McKenna, Diks - Goncalves, Falk, Mattsson - Elyounoussi, Larsson, Achouri.

Pari 1. Moins de 2,5 buts à 1,72 avec Betsson

Manchester City a connu des problèmes offensifs inhabituels en Premier League contre Chelsea, Brentford et Bournemouth. On les voit s’imposer dans cette rencontre mais il faudra gérer l'arrivée du choc de PL contre Liverpool, et on voit les Citizens ne pas s’imposer sur un score trop large.

Pari 2. Manchester City même après 20 minutes à 1,90 avec Betsson

Toujours dans l’optique de sa “finale” anticipée en championnat le week-end prochain, on voit Pep Guardiola faire tourner son effectif contre Copenhague, et donc chercher à faire la différence tôt dans ce match. Les Citizens ont peine à ouvrir le score tôt ces derniers temps, mais on les voit remédier à ce problème contre Copenhague.

Pari 3. Foden buteur à 2,50 avec Betsson

Phil Foden est le meilleur joueur de Premier League cette saison, si l’on en croit Pep Guardiola. En tout cas, il est sûrement le meilleur joueur de Manchester City. Double buteur dans le derby contre United et déjà buteur quatre fois en Champions League cette saison, le joueur offensif total de 23 ans est l’homme clé de Pep Guardiola, après avoir passé l’an dernier dans un rôle de joker. On le voit être décisif de nouveau dans ce huitième retour.

