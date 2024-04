Pronostic Manchester City Aston Villa - Premier League - 03/04/2024 : Les Citizens vainqueurs et Phil Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Aston Villa, comptant pour la 30e journée de Premier League.

Pronostic Manchester City Aston Villa : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Manchester City vs Aston Villa en Premier League.

Les meilleurs pronostics pour Manchester City vs Aston Villa

Victoire pour Manchester City ⭐ avec des cotes de 1,29 sur Betsson, soit une chance de 77,5% que l'équipe de Pep remporte le match.

que l'équipe de Pep remporte le match. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 1,89 sur Betsson, soit une chance de 52,9% qu'il y ait au moins trois buts dans le match avec les deux équipes qui contribuent.

qu'il y ait au moins trois buts dans le match avec les deux équipes qui contribuent. Phil Foden buteur ⭐ avec des cotes de 2,50 sur Betsson, donnant une chance de 40% au milieu de terrain de marquer.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester City vs Aston Villa aura lieu cette semaine alors que la bataille en haut du classement de la Premier League se poursuit en avril.

Manchester City est probablement déçu de n'avoir pas pu trouver la faille contre Arsenal. Ce nul les laisse derrière à la fois les Gunners et Liverpool dans la course pour remporter leur quatrième titre de Premier League consécutif. Les Citizens ont fait match nul lors de leurs deux derniers matchs de championnat et doivent renouer avec la victoire. L'Etihad a été une véritable forteresse sous Pep et l'équipe s'attend à relancer sa course au titre ici. City n'a pas connu la défaite depuis sa défaite à Villa Park en décembre.

Aston Villa a été exceptionnel lorsqu'ils ont affronté City plus tôt cette saison. Ils ont limité les hommes de Pep à seulement deux tirs dans tout le match et ont réussi 22 tirs de leur côté. Ils ont gagné 1-0, mais auraient mérité de l'emporter par un plus grand écart. C'était un niveau de domination qu'aucune équipe n'a connu contre City de Guardiola, mais une réponse est attendue. L'équipe d'Unai Emery a remporté cinq de ses dix matchs de Premier League en 2024. Ils ont marqué en moyenne 1,9 buts et encaissé 1,5 lors de cette série. Ils sont actuellement trois points au-dessus de Tottenham, ayant joué un match de plus, et sont en bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions.

Les compos probables pour Manchester City vs Aston Villa

La composition probable de Manchester City :

Ortega; Akanji, Stones, Dias, Gvardiol; Rodri, Foden, Silva, De Bruyne, Doku, Haaland.

La composition probable de Aston Villa :

Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Bailey, Tielemans, Luiz, Rogers; Diaby, Watkins.

Pronostic 1 : Victoire pour Manchester City @ 1,29 avec Betsson

Manchester City a dû se contenter d'un match nul lorsqu'ils ont affronté Arsenal le week-end dernier. Le match n'a pas été à la hauteur de son affiche car il s'est terminé sur un score de 0-0. L'équipe de Pep Guardiola a dominé la possession et créé de meilleures occasions contre les Gunners. Par conséquent, ils ont la qualité pour prendre le dessus sur Aston Villa. Nous parions donc sur la victoire de l'équipe à domicile.

Les hommes d'Emery ont été superbes lorsqu'ils ont battu City plus tôt dans la saison. Ils ont fermé l'attaque de Pep, mais reproduire cet exploit à l'Etihad semble improbable. Manchester City a remporté 27 de ses 34 matchs à domicile en championnat depuis le début de la saison dernière. Les Villans ont perdu leurs dix derniers matchs de championnat sur ce terrain.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts @ 1,89 avec Betsson

Pour le deuxième de nos pronostics Manchester City vs Aston Villa, nous parions sur les deux équipes qui marquent plus de 2,5 buts avec des cotes de 1,89. Ce pari a été gagnant dans quatre des six dernières confrontations entre ces équipes. Les statistiques montrent que ces matchs ont vu en moyenne trois buts, avec Manchester City marquant 1,83 buts et Aston Villa 1,17.

City avait marqué lors de 57 matchs consécutifs à domicile avant le match nul 0-0 contre Arsenal. Pep a commenté le bloc défensif bas d'Arsenal lors de la conférence de presse d'après-match. Comme Aston Villa préfère jouer avec une ligne défensive haute, nous devrions voir un match plus ouvert. L'équipe d'Emery marque en moyenne 2,07 buts par match de Premier League cette saison, ce qui en fait la 5e équipe la plus prolifique de la division. Ils ont marqué lors de huit de leurs neuf derniers matchs de championnat à l'extérieur.

Pronostic 3 : Phil Foden buteur @ 2,50 avec Betsson

Le dernier de nos choix pour ce match est que Phil Foden marque avec une cote de 2,50. Erling Haaland est la principale menace offensive de City, mais Foden a élevé son niveau cette saison. Sa capacité à trouver des espaces le rend difficile à neutraliser pour l'adversaire.

Foden a déjà marqué 11 buts en Premier League cette saison, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du club. Son xG non-pénalty de 0,34 par tranche de 90 minutes de jeu le place dans le 89e percentile par rapport à tous les autres milieux de terrain offensifs et ailiers des cinq grands championnats européens. Il se classe également dans le top 10% pour les touches dans la surface adverse, avec une moyenne de 6,22.

