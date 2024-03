Pronostic Manchester City Arsenal - Premier League - 31/03/2024 : Arsenal vainqueur sur le score de 1-3

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Arsenal, comptant pour la 30e journée de Premier League.

Pronostics Manchester City - Arsenal : paris, contexte et compos

La Premier League reprend avec un choc tout en haut du tableau, entre Manchester City et Arsenal à l'Etihad Stadium. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Manchester City - Arsenal, avec un match nul (3,45 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Manchester City - Arsenal

Arsenal vainqueur ⭐ à 3,45 soit 28% de chances que les Gunners l'emportent.

que les Gunners l'emportent. Score exact 1-3 ⭐ à 29 soit 3% de chances que les Gunners l'emportent nettement sur le terrain de City.

que les Gunners l'emportent nettement sur le terrain de City. Moment du 1er but 21-30 ⭐ à 5,05 soit 19% de chances que le premier but de la rencontre intervienne entre la 2&e et la 30e minute de jeu.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

On avait eu droit à Arsenal - Liverpool (3-1) au mois de janvier. On a eu droit à Liverpool - Manchester City (1-1) une semaine avant la trêve. Il nous reste un grand choc, une petite finale de Premier League à vivre cette saison en Premier League, entre Manchester City, triple champion en titre, et Arsenal, leader et dauphin des Citizens l’an dernier. Arsenal est leader, Liverpool deuxième et City troisième. Mais Liverpool et City ne comptent qu’un point de moins que les Gunners, et comptent un match de retard. Ce match est l’occasion de tout renverser pour City cette saison.

Après avoir sécurisé un match nul à Liverpool en Premier League, City reste sur une victoire en quart de finale de League Cup contre Newcastle (2-0) avant la trêve, eux qui avaient éliminé Copenhague en huitièmes de finale de Ligue des champions la semaine précédente. Les Citizens restent donc en course pour un deuxième triplé championnat-coupe-Ligue des champions consécutif, qui serait inédit dans l’histoire du football.

Arsenal est toujours aussi fort en 2024, avec 9 victoires en 11 matchs TCC, pour un score cumulé de 34-7. Les Gunners restent sur un temps fort, avec leur première qualification en quarts de finale de Ligue des champions depuis 2010. Battu à l'aller par Porto, Arsenal a refait son retard à domicile (1-0) avant de gagner aux tirs au but (4-2), avec notamment un arret de David Raya. Une expérience qui pourrait apporter une nouvelle dimension mentale aux Gunners par rapport à l'an dernier, avant de se deplacer à l’Etihad.

Les compos probables pour Manchester City Arsenal

Manchester City : Ortega - Lewis, Stones, Dias, Ake - Rodri, Kovacic - Foden, Alvarez, Silva - Haaland.

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Rice, Jorginho, Odegaard - Jesus, Havertz, Saka.

Pari 1. Victoire d’Arsenal à 3,45 avec Betsson

L’an dernier, la “finale” entre ces deux équipes au mois d’avril avait accouché d’un triomphe de City (4-1), dans un match ou les Citizens avaient surclassé leur adversaire. Cette fois-ci, Arsenal est dans une autre dimension avec des cadres qui ont pris du gallon, un Declan Rice en mode world class au milieu de terrain et une dynamique de feu en 2024. Aussi, Manchester City sera privé de cadres comme Ederson, gardien clé dans la base du jeu, Walker, Akanki, Grealish et De Bruyne. Avec Timber et Martinelli en seuls absents, Arsenal semble capable de dominer ce match et de signer une victoire importante dans la course au titre.

Pari 2. Score exact 1-3 à 29 avec Betsson

C’est très ambitieux, mais avec la cascade de blessés clés à City, on voit les hommes de Pep Guardiola en peine contre Arsenal. Les Gunners ont percé un plafond de verre aux tirs au but en Ligue des champions, et ils ont les joueurs, les qualités et les forces, notamment au milieu de terrain pour franchir un nouveau cap face à leur concurrent au titre. On les voit monter en confiance dans ce match et finir sur une victoire à deux buts d’écart.

Pari 3. Moment du 1er but 21e-30e à 5,05 avec Betsson

Si on prédit un succès d’Arsenal dans ce match, on ne les voit pas se détacher tout de suite des Citizens à l'Etihad. Manchester City cherchera à imposer une maîtrise d’entrée, et ne voit pas de but dans la rencontre avant la 20eme minute.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !