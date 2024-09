Pronostic Manchester City Arsenal - Premier League 22/09/2024 : Les Citizens l'emportent avec Haaland buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Man City Arsenal, comptant pour la 5e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Manchester City Arsenal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City Arsenal : probabilités et cotes

Victoire de Manchester City ⭐ avec des cotes de @1.77 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 56,5 % que les Citizens l'emportent.

que les Citizens l'emportent. Moins de 2,5 buts au total ⭐ avec des cotes de @1.87 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 53,5 % que le match compte 2 buts maximum.

que le match compte 2 buts maximum. Erling Haaland buteur ⭐ avec des cotes de @2.00 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 50 % que l'attaquant norvégien marque une nouvelle fois.

Nous pronostiquons une victoire de Manchester City 2-0 contre Arsenal dimanche.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Etihad Stadium est le théâtre de cette rencontre alors que Manchester City accueille Arsenal en Premier League ce dimanche après-midi.

City toujours ultra-dominant

City a remporté ses quatre matchs de Premier League cette saison, avec Erling Haaland qui a déjà marqué plus de buts que n’importe quelle autre équipe de Premier League jusqu’à présent. L'équipe de Pep Guardiola vise un cinquième titre consécutif.

Bien que City n’ait pas gardé de clean sheet lors de ses trois dernières sorties en championnat, son attaque a écrasé ses adversaires avec 11 buts inscrits en quatre matchs. Guardiola dispose d’un effectif presque complet, avec de nombreuses options pour entourer Haaland et Kevin De Bruyne.

Les Citizens, sous la houlette de Pep Guardiola, ont établi une véritable dynastie en Angleterre. Avec six titres de champion remportés lors des sept dernières saisons, Manchester City est devenu la référence en Premier League. Leur style de jeu, basé sur la possession de balle et une organisation tactique sans faille, a fait des émules à travers l'Europe. Cette saison encore, les Skyblues semblent intouchables. Leur début de championnat est parfait et ils caracolent en tête du classement.

Arsenal à la poursuite des Citizens

En revanche, Mikel Arteta doit gérer une petite crise de blessures. Martin Odegaard faisait partie des joueurs absents lors de la victoire contre Tottenham dimanche. Les Gunners ne sont qu'à deux points du rythme imposé par City en début de saison, mais ils n’ont pas été aussi impressionnants.

Arsenal a terminé à la deuxième place derrière City lors des deux dernières saisons. Après quatre journées en 2024-2025, ils sont neuvièmes en différence de buts attendue.

Arsenal, de son côté, a retrouvé un second souffle ces dernières années. Après une période de disette, les Gunners sont revenus au premier plan du football anglais. Sous la direction de Mikel Arteta, le club londonien a mis en place un projet sportif ambitieux et séduisant. Les jeunes talents formés au club côtoient des recrues expérimentées, formant un collectif solide et homogène. Les Gunners ont échoué à deux reprises de très peu dans la course au titre face à Manchester City. Mais ils ne comptent pas abandonner et nourrissent l'espoir de remporter un nouveau championnat, 19 ans après leur dernier sacre.

Les effectifs probables pour Manchester City Arsenal

La composition probable de Manchester City :

Ederson ; Walker, Dias, Akanji, Lewis ; Kovacic, Gundogan ; Silva, De Bruyne, Doku ; Haaland.

La composition probable d'Arsenal :

Raya ; White, Saliba, Gabriel, Timber ; Partey, Rice ; Saka, Havertz, Martinelli ; Trossard.

Les meilleurs paris à prendre pour Man City Arsenal

Pronostic Manchester City vs Arsenal 1 : Victoire de Manchester City @1.77 sur Vbet

Arsenal a évité la défaite lors de ses trois matchs contre Manchester City la saison dernière. Cette série inclut leurs premiers points à l’Etihad Stadium depuis 2016.

Bien que les Gunners puissent puiser de la confiance dans ces performances, nous voyons tout de même City l'emporter ce week-end. L'équipe de Pep Guardiola bénéficie d’un jour de repos supplémentaire après avoir joué en Ligue des Champions mercredi plutôt que jeudi. Leur forme en début de saison a également été spectaculaire, tandis qu’Arsenal peine encore à trouver son rythme.

Le prix de 1.80 semble généreux. Le calendrier est plus favorable à City, qui joue à domicile contre l’Inter, tandis qu’Arsenal doit revenir d'Italie.

Pronostic Manchester City vs Arsenal 2 : Moins de 2,5 buts au total @1.87 sur Vbet

Les trois derniers matchs entre ces deux équipes ont produit moins de 2,5 buts au total. Il n'y a eu qu’un seul but en 180 minutes de championnat la saison dernière après un match nul 1-1 en Community Shield.

Cela fait suite à deux victoires nettes de City contre Arsenal lors de la saison 2022-2023. Mikel Arteta a adapté son équipe, qui est devenue plus expérimentée dans les grands matchs. Cela leur a permis d’éviter les humiliations qu’ils avaient subies dans la course au titre il y a quelques années.

Bien que nous prévoyions une victoire de City, nous pensons que leur attaque ne parviendra pas à démanteler Arsenal. Arteta dispose du personnel pour au moins rendre la tâche difficile aux champions en titre.

Pronostic Manchester City vs Arsenal 3 : Erling Haaland buteur @2.00 sur Vbet

Que dire d’Erling Haaland ? Le Norvégien a déjà marqué neuf buts en Premier League. Chelsea est la deuxième équipe la plus prolifique avec huit buts.

Haaland, aussi clinique que possible, continue de générer plus d’occasions de but que quiconque. Ses 4,8 buts attendus sont deux unités devant Ollie Watkins, en deuxième position.

Nous ne pouvons pas ignorer Haaland dans cette forme. Il vaut la peine de parier sur lui à ce prix, et nous envisagerions également fortement un pari sur lui en tant que premier buteur ou pour marquer plusieurs buts si ces marchés sont disponibles chez votre bookmaker.

